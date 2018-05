Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0fce779b-7eb0-47fc-9952-92a20d3bc1a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ingatlanfejlesztésben látja a jövőt az üzletember, de a hazai szabályozás is motiválta a döntést.","shortLead":"Az ingatlanfejlesztésben látja a jövőt az üzletember, de a hazai szabályozás is motiválta a döntést.","id":"20180528_Ingatlanos_ceget_viszi_a_tozsdere_Waberer_Gyorgy","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fce779b-7eb0-47fc-9952-92a20d3bc1a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0097331-6006-4ab9-8309-76ac3dd9cd21","keywords":null,"link":"/kkv/20180528_Ingatlanos_ceget_viszi_a_tozsdere_Waberer_Gyorgy","timestamp":"2018. május. 28. 14:11","title":"Ingatlanos cégét viszi a tőzsdére Wáberer György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe80085c-34c8-420c-8f55-1f14dd6913d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.bunugy","description":"A rendőrök néhány óra leforgása alatt azonosították és elfogták a háromfős társaság tagjait.","shortLead":"A rendőrök néhány óra leforgása alatt azonosították és elfogták a háromfős társaság tagjait.","id":"20180528_Indul_a_szezon_telefont_es_tobb_uveg_italt_lopott_harom_ferfi_egy_fesztivalrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe80085c-34c8-420c-8f55-1f14dd6913d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d22bb27-e636-412e-9d77-1ff8cc8e57dd","keywords":null,"link":"/itthon.bunugy/20180528_Indul_a_szezon_telefont_es_tobb_uveg_italt_lopott_harom_ferfi_egy_fesztivalrol","timestamp":"2018. május. 28. 14:42","title":"Indul a szezon: telefont és több üveg italt lopott három férfi egy fesztiválról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c12bc05-b7bc-466f-bc58-3780c20a4432","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közzétette a Magyar Orvosi Kamara elvárásait az egészségügy jelenét és jövőjét illető alapvető kérdésekben. Hat pontban foglalták össze követeléseiket.","shortLead":"Közzétette a Magyar Orvosi Kamara elvárásait az egészségügy jelenét és jövőjét illető alapvető kérdésekben. Hat pontban...","id":"20180529_A_halapenz_eltorleset_es_kotelezo_egeszsegtanoktatast_kovetelnek_az_orvosok_Kasler_Miklostol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c12bc05-b7bc-466f-bc58-3780c20a4432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6213c641-cdff-474a-93e1-5e9fbe57c008","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_A_halapenz_eltorleset_es_kotelezo_egeszsegtanoktatast_kovetelnek_az_orvosok_Kasler_Miklostol","timestamp":"2018. május. 29. 16:27","title":"A hálapénz eltörlését és kötelező egészségtan-oktatást követelnek az orvosok Kásler Miklóstól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e29d7a-0cbb-4a60-b7a6-c564a4228e95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábbinál 251 millió forinttal többe, nettó 4,65 milliárd forintba fog kerülni a kaposvári multifunkcionális sportcsarnok.","shortLead":"A korábbinál 251 millió forinttal többe, nettó 4,65 milliárd forintba fog kerülni a kaposvári multifunkcionális...","id":"20180529_Elirtak_a_helyrajzi_szamot_250_millioval_dragult_a_kaposvari_sportcsarnok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60e29d7a-0cbb-4a60-b7a6-c564a4228e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba8a9279-2e25-4684-b4ee-f09f69829991","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Elirtak_a_helyrajzi_szamot_250_millioval_dragult_a_kaposvari_sportcsarnok","timestamp":"2018. május. 29. 10:15","title":"Elírták a helyrajzi számot, 250 millióval drágult a kaposvári sportcsarnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34be6c3-53d2-4905-a6fe-ec3028deca4c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olyan sebességmérőket kezdett el újra használni a rendőrség a jelöletlen autóiban, amelyeket évekkel korábban leselejteztek.","shortLead":"Olyan sebességmérőket kezdett el újra használni a rendőrség a jelöletlen autóiban, amelyeket évekkel korábban...","id":"20180528_traffipax_engedely_civil_sebessegmeres","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d34be6c3-53d2-4905-a6fe-ec3028deca4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b0fbf3-7065-455d-b9aa-632e9d5f0f18","keywords":null,"link":"/cegauto/20180528_traffipax_engedely_civil_sebessegmeres","timestamp":"2018. május. 28. 09:15","title":"Engedély nélküli traffipaxok vannak a rendőrség lopakodó autóiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"734efadb-a942-430c-a474-8dd45160cc29","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Telt házas lesz az Iron Maiden-koncert. ","shortLead":"Telt házas lesz az Iron Maiden-koncert. ","id":"20180528_Minden_napijegy_elkelt_a_VOLT_csutortoki_napjara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=734efadb-a942-430c-a474-8dd45160cc29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afb47f7-e65c-4172-a1e3-4bfa59c9eea7","keywords":null,"link":"/kultura/20180528_Minden_napijegy_elkelt_a_VOLT_csutortoki_napjara","timestamp":"2018. május. 28. 14:59","title":"Minden napijegy elkelt a VOLT csütörtöki napjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a9bc2c8-0210-454e-8973-e4c403e37911","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kispesten beszorult egy busz a magasságkorlátozó kapu alá.","shortLead":"Kispesten beszorult egy busz a magasságkorlátozó kapu alá.","id":"20180529_baleset_ferihegy_emeletes_busz_magassagkorlatozo_kapu","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a9bc2c8-0210-454e-8973-e4c403e37911&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e2fe84e-5af5-46da-ac00-00ba5d23aa41","keywords":null,"link":"/cegauto/20180529_baleset_ferihegy_emeletes_busz_magassagkorlatozo_kapu","timestamp":"2018. május. 29. 00:24","title":"Súlyos baleset Ferihegynél: magasságkorlátozó kapuba rohant egy emeletes busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41d33c88-ed68-4055-bf14-6fa9a390de6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A különleges frissítők kizárólag Japánban kaphatók, és nem is nagyon tervezik máshol forgalomba hozni. ","shortLead":"A különleges frissítők kizárólag Japánban kaphatók, és nem is nagyon tervezik máshol forgalomba hozni. ","id":"20180528_125_evet_kellett_varni_ra_most_megtortent_megjottek_a_Coca_Cola_elso_alkoholos_italai","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41d33c88-ed68-4055-bf14-6fa9a390de6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284286a6-ef0f-4c1a-a92f-df4990f04514","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_125_evet_kellett_varni_ra_most_megtortent_megjottek_a_Coca_Cola_elso_alkoholos_italai","timestamp":"2018. május. 28. 14:47","title":"125 évet kellett várni rá, most megtörtént: megjöttek a Coca Cola első alkoholos italai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]