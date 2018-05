Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9457be78-9389-4a39-9aef-431514aa5c1c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Liverpool fizioterapeutája szerint három-négy hetet kell kihagynia Mohamed Szalahnak, akinek a Bajnokok Ligája döntőjében sérült meg a válla. Az egyiptomi játékos mindent elkövet a világbajnoki részvétel érdekében.","shortLead":"A Liverpool fizioterapeutája szerint három-négy hetet kell kihagynia Mohamed Szalahnak, akinek a Bajnokok Ligája...","id":"20180530_Szalah_nem_haragszik_Ramosra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9457be78-9389-4a39-9aef-431514aa5c1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a1155f-f59a-4868-ab2b-c6704ff92763","keywords":null,"link":"/sport/20180530_Szalah_nem_haragszik_Ramosra","timestamp":"2018. május. 30. 14:25","title":"Szalah nem haragszik Ramosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22316790-a0ce-4cbb-bdd2-6e66528ebdb5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Canova alkotása 200 évig rejtőzött egy walesi kastély mélyén.","shortLead":"Canova alkotása 200 évig rejtőzött egy walesi kastély mélyén.","id":"20180529_Milliokat_erhet_az_elfeledett_mellszobor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22316790-a0ce-4cbb-bdd2-6e66528ebdb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6b2ccef-6a32-4e61-9bca-33bcafd53f26","keywords":null,"link":"/kultura/20180529_Milliokat_erhet_az_elfeledett_mellszobor","timestamp":"2018. május. 29. 14:33","title":"Milliókat érhet az elfeledett mellszobor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a31f66-3c6b-4ce2-b75d-954856535e3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Júliustól eljárást lehet indítani titokban bárkivel szemben, aki bűncselekmény gyanúsítottjaként szóba jöhet. Ehhez elég lehet egy első körben megalapozatlannak minősített feljelentés, illetve a hatóságok birtokába jutott, jogsértésre utaló bizonytalan információ is, írja blogján az ügyvéd.","shortLead":"Júliustól eljárást lehet indítani titokban bárkivel szemben, aki bűncselekmény gyanúsítottjaként szóba jöhet. Ehhez...","id":"20180529_Magyar_Gyorgy_szerint_egy_uj_torvennyel_gyakorlatilag_barkit_megfigyelhetnek_juliustol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45a31f66-3c6b-4ce2-b75d-954856535e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad3882b-de26-4924-8a14-76bf0059fdbb","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Magyar_Gyorgy_szerint_egy_uj_torvennyel_gyakorlatilag_barkit_megfigyelhetnek_juliustol","timestamp":"2018. május. 29. 13:46","title":"Magyar György szerint egy új törvénnyel gyakorlatilag bárkit megfigyelhetnek júliustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceaa3015-e82b-427b-9beb-8dee892c3509","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Manfred Weber azoknak üzent, akik Orbánt \"rossz európainak\" nevezték, miután arról beszélt, hogy a liberális demokrácia eszméje kiürült.","shortLead":"Manfred Weber azoknak üzent, akik Orbánt \"rossz európainak\" nevezték, miután arról beszélt, hogy a liberális demokrácia...","id":"20180529_megvedte_orbant_az_europai_neppart_frakciovezetoje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ceaa3015-e82b-427b-9beb-8dee892c3509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ea7f58-d992-4b1e-a2af-d30c5fd6375f","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_megvedte_orbant_az_europai_neppart_frakciovezetoje","timestamp":"2018. május. 29. 17:40","title":"Most megvédte Orbánt az Európai Néppárt frakcióvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e581ce9a-b387-417a-b559-6199351c80cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Budapesten alig pár tucat ingatlan akad 15 millió forintért, ezek többsége is a külső pesti kerületben található. Vidéken ezzel szemben az 50 ezer főnél kisebb településeken értékesített ingatlanok legalább kétharmadát, az 5 ezer főnél kisebb településeken pedig négy ingatlanból hármat 15 millió forint alatt adtak el. ","shortLead":"Budapesten alig pár tucat ingatlan akad 15 millió forintért, ezek többsége is a külső pesti kerületben található...","id":"20180529_15_millioja_van_lakasvasarlasra_Ne_Budan_keresgeljen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e581ce9a-b387-417a-b559-6199351c80cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca24da5-83bc-4af5-99f2-66ddbadc1ae1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180529_15_millioja_van_lakasvasarlasra_Ne_Budan_keresgeljen","timestamp":"2018. május. 29. 12:05","title":"15 milliója van lakásvásárlásra? Ne Budán keresgéljen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0966d85-ef93-4f61-adab-6085c3c9acc5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor márka továbbra sem hagy fel a dízelmotorok fejlesztésével és forgalmazásával, íme az újabb bizonyíték.","shortLead":"A bajor márka továbbra sem hagy fel a dízelmotorok fejlesztésével és forgalmazásával, íme az újabb bizonyíték.","id":"20180530_dizel_nem_halott_bmw_x3_x4_dizelmotor_divatterepjaro_suv_gazolaj_hibrid_villanyauto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0966d85-ef93-4f61-adab-6085c3c9acc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d0a480-3278-47ad-ac36-bc510b2b025b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180530_dizel_nem_halott_bmw_x3_x4_dizelmotor_divatterepjaro_suv_gazolaj_hibrid_villanyauto","timestamp":"2018. május. 30. 15:23","title":"A dízel nem halott, legalábbis a BMW szerint biztosan nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea362d47-07f4-4682-bd10-9cb8b4b42a36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gépek miatt riasztották a Magyar Honvédség Gripenjeit.","shortLead":"A gépek miatt riasztották a Magyar Honvédség Gripenjeit.","id":"20180529_Eljaras_indult_27_francia_pilota_ellen_akik_csak_ugy_berepultek_Magyarorszagra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea362d47-07f4-4682-bd10-9cb8b4b42a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf91199b-5893-4875-bb08-b6a3bb89bb53","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Eljaras_indult_27_francia_pilota_ellen_akik_csak_ugy_berepultek_Magyarorszagra","timestamp":"2018. május. 29. 10:38","title":"Eljárás indult 27 francia pilóta ellen, akik csak úgy berepültek Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce0820c-1d02-463e-8f1f-fa7d365dec8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A demonstrálók arra szerették volna felhívni a figyelmet, hogy a fideszes önkormányzati többség el próbálja lehetetleníteni az ellenzéki tüntetéseken felszólaló polgármester munkáját. Sérelmezik azt is, hogy régen járt Lázár a városházán. A közgyűlés kezdete után majdnem két órával érkezett csak meg Lázár János, aki kezet is fogott Márki-Zayjal.","shortLead":"A demonstrálók arra szerették volna felhívni a figyelmet, hogy a fideszes önkormányzati többség el próbálja...","id":"20180529_Tuntetok_varjak_Lazar_Janost_a_hodmezovasarhelyi_varoshaza_elott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ce0820c-1d02-463e-8f1f-fa7d365dec8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4d1e1f-f515-45c3-9890-7085bbac1a18","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Tuntetok_varjak_Lazar_Janost_a_hodmezovasarhelyi_varoshaza_elott","timestamp":"2018. május. 29. 15:41","title":"Tüntetők várták Lázárt a hódmezővásárhelyi közgyűlésben - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]