Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c66e077-a75d-4e4b-adcd-efb8b609f30b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lelki nyugalomról, apaságról, bulizásról és politikáról is beszélgetett a Quimby két frontemberével D. Tóth Kriszta az Elviszlek magammal legújabb részében.\r

\r

","shortLead":"Lelki nyugalomról, apaságról, bulizásról és politikáról is beszélgetett a Quimby két frontemberével D. Tóth Kriszta...","id":"20180531_Kiss_Tibi_Nem_normalis_hogy_a_politika_egymasnak_ugrasztja_az_embereket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c66e077-a75d-4e4b-adcd-efb8b609f30b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2bccf4-1bc4-4634-8ade-fe2acbeaea95","keywords":null,"link":"/kultura/20180531_Kiss_Tibi_Nem_normalis_hogy_a_politika_egymasnak_ugrasztja_az_embereket","timestamp":"2018. május. 31. 12:10","title":"Kiss Tibi: Nem normális, hogy a politika egymásnak ugrasztja az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d697d8f5-3f54-4c9c-8630-1406ce49ae19","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Egy májusban nyílt budapesti kiállításon ismertük meg Stefan Bremer finn fotográfus munkáit. Bremer azt vizsgálta, hogy milyen emlékeket őriznek telefonjaikon az Európába érkező menekültek. A mobil egy menekült legfontosabb tárgya, a tengeren hánykódás nehéz óráinak és az otthon hagyott családtagoknak a fájó emlékét is konzerválja. Stefan Bremerrel ezekről a digitálisan őrzött életekről beszélgettünk, és arról, hogy ez miként kapcsolódik a művészi hitvallásához.","shortLead":"Egy májusban nyílt budapesti kiállításon ismertük meg Stefan Bremer finn fotográfus munkáit. Bremer azt vizsgálta...","id":"20180529_Emberi_lenykent_kotelessegem_reagalni_a_hulye_politikai_dontesekre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d697d8f5-3f54-4c9c-8630-1406ce49ae19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b15e44-5935-47fd-942e-5733c4dec147","keywords":null,"link":"/kultura/20180529_Emberi_lenykent_kotelessegem_reagalni_a_hulye_politikai_dontesekre","timestamp":"2018. május. 29. 20:00","title":"\"Emberi lényként kötelességem reagálni a hülye politikai döntésekre\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d397ede1-a5a1-4e89-8a64-91980066e5c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nekünk pedig képünk is van róla.","shortLead":"Nekünk pedig képünk is van róla.","id":"20180530_Szijjarto_nagy_napja_talalkozott_az_amerikai_kulugyminiszterrel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d397ede1-a5a1-4e89-8a64-91980066e5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5483f0c5-bf95-44e9-8331-890645f834a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Szijjarto_nagy_napja_talalkozott_az_amerikai_kulugyminiszterrel","timestamp":"2018. május. 30. 16:33","title":"Szijjártó nagy napja: találkozott az amerikai külügyminiszterrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cf640fc-5072-4b38-8404-9b7c4336b86a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába készül egyre több VR-re optimalizált tartalom, a vonatkozó eszközökhöz tartozó kijelzők még mindig jelentősen elmaradnak attól, hogy a megjelenített kép valóban élethűnek látszon. Ezen a téren hozhat óriási változást a Google és az LG közös fejlesztése.","shortLead":"Hiába készül egyre több VR-re optimalizált tartalom, a vonatkozó eszközökhöz tartozó kijelzők még mindig jelentősen...","id":"20180529_vr_virtualis_valosag_google_lg_vr_szemuveg_oculus_htc_kijelzo_oled_display","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cf640fc-5072-4b38-8404-9b7c4336b86a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7796780-33b2-47d8-adcb-54f0f4a9e1dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180529_vr_virtualis_valosag_google_lg_vr_szemuveg_oculus_htc_kijelzo_oled_display","timestamp":"2018. május. 29. 18:03","title":"Sosem látott képernyő: ha ez beválik, óriási változás jöhet a virtuális valóságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbabe9c1-15a1-43e0-94e1-20c110419770","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A HVG e heti számában végigvettük, hány államtitkárral állnak fel az új minisztériumok. A listát végignézve nem világos, egyes szakterületeknek miért van saját államtitkáruk, míg másoknak nincs.","shortLead":"A HVG e heti számában végigvettük, hány államtitkárral állnak fel az új minisztériumok. A listát végignézve nem...","id":"20180531_allamtitkarok_kormany_orban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbabe9c1-15a1-43e0-94e1-20c110419770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6dcb4a3-7804-4d6d-b519-876ff673c3a2","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_allamtitkarok_kormany_orban","timestamp":"2018. május. 31. 12:08","title":"Szijjártónál az űrkutatás, Gulyás és Kásler holtversenyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1207e4c5-b499-4033-b126-f1812a6c3a30","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Roseanne Barrt a magyar közönség egyebek mellett a Nőstényördög című filmből ismerheti. A Twitteren Barack Obama belpolitikai főtanácsadójának ment neki, és emiatt még az ügynöksége is törölte kliensei névsorából.","shortLead":"Roseanne Barrt a magyar közönség egyebek mellett a Nőstényördög című filmből ismerheti. A Twitteren Barack Obama...","id":"20180530_Oriasit_bukott_rasszista_tweetje_miatt_Roseanne_Barr_szineszno","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1207e4c5-b499-4033-b126-f1812a6c3a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac326f7-e7d8-41a8-96ed-688651c3a2c8","keywords":null,"link":"/elet/20180530_Oriasit_bukott_rasszista_tweetje_miatt_Roseanne_Barr_szineszno","timestamp":"2018. május. 30. 07:18","title":"Óriásit bukott rasszista tweetje miatt Roseanne Barr színésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5004c21-1a95-45d4-b2f0-e283e69f5d77","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amerika leghíresebb celebritása a börtönreformról tárgyalt az elnökkel.","shortLead":"Amerika leghíresebb celebritása a börtönreformról tárgyalt az elnökkel.","id":"20180531_Trumppal_targyalt_Kim_Kardashian_kihozna_egy_not_a_bortonbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5004c21-1a95-45d4-b2f0-e283e69f5d77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b8f4973-105c-47a1-b3d2-0170c5c78f36","keywords":null,"link":"/elet/20180531_Trumppal_targyalt_Kim_Kardashian_kihozna_egy_not_a_bortonbol","timestamp":"2018. május. 31. 10:09","title":"Trumppal tárgyalt Kim Kardashian, kihozna egy nőt a börtönből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497b28ac-c8d3-4aba-bb3e-47f37fd5ae6f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világbajnokságra készülő argentin labdarúgó-válogatott Lionel Messi három góljának köszönhetően biztosan nyert Haiti ellen.\r

","shortLead":"A világbajnokságra készülő argentin labdarúgó-válogatott Lionel Messi három góljának köszönhetően biztosan nyert Haiti...","id":"20180530_Video_Argentina_Messi_mesterharmasaval_mutatta_meg_mit_tud","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=497b28ac-c8d3-4aba-bb3e-47f37fd5ae6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a69f2ed4-b6f7-45aa-9d38-0ac1b082574f","keywords":null,"link":"/sport/20180530_Video_Argentina_Messi_mesterharmasaval_mutatta_meg_mit_tud","timestamp":"2018. május. 30. 08:33","title":"Videó: Argentína Messi mesterhármasával mutatta meg, mit tud","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]