[{"available":true,"c_guid":"1b2b3a75-3558-4c95-b09e-4573584641af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha nem több milliárd forintnyi közpénz eltüntetéséről lenne szó, igazából nevetnénk a reakciókon, ahogy a kamupártok vezetői fogadták a kampánytámogatásaik elszámolását firtató kérdéseinket. Nézze végig a magyarázkodásaikat a lerázós sablonszövegtől a teljes önellentmondásig! ","shortLead":"Ha nem több milliárd forintnyi közpénz eltüntetéséről lenne szó, igazából nevetnénk a reakciókon, ahogy a kamupártok...","id":"20180530_Nem_hiszem_hogy_takekoztatast_kell_adnom_onnek__szukszavuak_a_kamupartok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b2b3a75-3558-4c95-b09e-4573584641af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5800f43e-7f83-4bda-8612-4ae6de53558a","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Nem_hiszem_hogy_takekoztatast_kell_adnom_onnek__szukszavuak_a_kamupartok","timestamp":"2018. május. 30. 06:30","title":"\"Nem kell tájékoztatást adnom önnek\" – így számolnak el a kamupártok a kampánypénzzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21eeb0e9-7c0c-4bc0-8c6b-92c3a60fd522","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Stadion, sportpálya, fürdő és uszoda mellé még egy újabb uszodát kaphat Kisvárda.","shortLead":"Stadion, sportpálya, fürdő és uszoda mellé még egy újabb uszodát kaphat Kisvárda.","id":"20180530_Meg_egy_sokadik_sportletesitmenyt_kap_Sesztak_Miklos_varosa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21eeb0e9-7c0c-4bc0-8c6b-92c3a60fd522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c000d09f-fa23-4222-a771-76a62b4b07b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Meg_egy_sokadik_sportletesitmenyt_kap_Sesztak_Miklos_varosa","timestamp":"2018. május. 30. 17:59","title":"Még egy sokadik sportlétesítményt kap Seszták Miklós városa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5b6396b-8046-4568-909e-e15bfd7ff107","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külhoni magyar közösség tagjai „szinte egyhangúlag kiálltak a Fidesz–KDNP mellett” – mondta Kósa Lajos a Bihar Megyei Önkormányzati Konferencia nevű rendezvényen.","shortLead":"A külhoni magyar közösség tagjai „szinte egyhangúlag kiálltak a Fidesz–KDNP mellett” – mondta Kósa Lajos a Bihar Megyei...","id":"20180530_Kosa_Lajos_megkoszonte_az_erdelyi_szavazatokat_de_nem_vertek_nagy_dobra_latogatasat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5b6396b-8046-4568-909e-e15bfd7ff107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc3eee15-f3e6-455c-b4bc-379a871fa39f","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Kosa_Lajos_megkoszonte_az_erdelyi_szavazatokat_de_nem_vertek_nagy_dobra_latogatasat","timestamp":"2018. május. 30. 16:06","title":"Kósa Lajos megköszönte az erdélyi szavazatokat, de nem verték nagy dobra látogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30aeff4a-b1b8-46d1-9a25-7238447a6afc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igazi erőgéppel rukkolt ki május közepén a OnePlus. Azonban máris felfedeztek egy gyenge pontot a csúcskészüléken, a OnePlus 6-on.","shortLead":"Igazi erőgéppel rukkolt ki május közepén a OnePlus. Azonban máris felfedeztek egy gyenge pontot a csúcskészüléken...","id":"20180530_oneplus6_arcfelismeres_becsapasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30aeff4a-b1b8-46d1-9a25-7238447a6afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bbd9dec-5b2c-4c11-871d-3437fe77e089","keywords":null,"link":"/tudomany/20180530_oneplus6_arcfelismeres_becsapasa","timestamp":"2018. május. 30. 19:03","title":"Ennyire egyszerű kijátszani a OnePlus 6 arcfelismerését?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69b44ee-a11a-4f9f-b985-4bfff36f32b4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlöny szerdai számában jelent meg.","shortLead":"Az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlöny szerdai számában jelent meg.","id":"20180530_Megsem_hagyjak_az_ut_szelen_Sesztak_Miklos_turisztikai_kormanybiztos_lett","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e69b44ee-a11a-4f9f-b985-4bfff36f32b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb146d6e-3c03-4eb8-8e35-872c75966390","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Megsem_hagyjak_az_ut_szelen_Sesztak_Miklos_turisztikai_kormanybiztos_lett","timestamp":"2018. május. 30. 17:49","title":"Mégsem hagyják az út szélén, Seszták Miklós turisztikai kormánybiztos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lakatos Benjamin vezérigazgató és a MET további menedzserei kivásárolják a korábbi tulajdonostársakat.","shortLead":"Lakatos Benjamin vezérigazgató és a MET további menedzserei kivásárolják a korábbi tulajdonostársakat.","id":"20180530_garancsi_istvan_es_a_mol_is_kiszall_a_metbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c37fef-91fd-4e50-99c9-6ba3f6462b97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_garancsi_istvan_es_a_mol_is_kiszall_a_metbol","timestamp":"2018. május. 30. 09:08","title":"Garancsi István és a Mol is kiszáll a MET-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aeee4cd-12ae-46bd-b724-1d28d5223f15","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre több pénz kerül a magyar teniszbe, de ez alig 1 százalékát jelenti annak, amennyiből a focistáknak stadionokat építenek. Mit kell tenni ahhoz, hogy egyszer lássunk egy magyar világsztárt is?","shortLead":"Egyre több pénz kerül a magyar teniszbe, de ez alig 1 százalékát jelenti annak, amennyiből a focistáknak stadionokat...","id":"20180530_Magyar_Djokovicsot_akarunk_vagy_sok_hobbiteniszezo_gyereket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7aeee4cd-12ae-46bd-b724-1d28d5223f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d25af26-0c9d-4ba9-9315-d314ebfef378","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Magyar_Djokovicsot_akarunk_vagy_sok_hobbiteniszezo_gyereket","timestamp":"2018. május. 30. 11:45","title":"Magyar Djokovicot akarunk, vagy sok hobbiteniszező gyereket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40a53c04-836f-4804-b858-9f1e8bf8db59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy éve bejött a focis videójátékokat is fejlesztő EA Sports jóslata, 2014-ben tényleg Németország nyerte az akkori labdarúgóvébét. A kiadó az idei összecsapások előtt is kalkulált, ha pedig bebizonyosodik, valóban izgalmas időszak elé néznek a focirajongók. ","shortLead":"Négy éve bejött a focis videójátékokat is fejlesztő EA Sports jóslata, 2014-ben tényleg Németország nyerte az akkori...","id":"20180530_foci_vebe_2018_ea_sports_fifa_2018_ki_nyeri_a_foci_vb_t_joslat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40a53c04-836f-4804-b858-9f1e8bf8db59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f045fa25-1005-4652-b673-45926f4f78fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20180530_foci_vebe_2018_ea_sports_fifa_2018_ki_nyeri_a_foci_vb_t_joslat","timestamp":"2018. május. 30. 12:03","title":"Hogy ki nyeri a focivébét? Bemondta a jóslatát a FIFA 2018 négy éve tökéletesen tippelő játékkiadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]