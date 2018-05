Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbe66c57-b248-4fae-ac2b-2a42d535f123","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"William Browder a Twitteren adott folyamatos beszámolót arról, mi történik vele. A spanyol hatóságok elengedték, arra hivatkozva, hogy az orosz elfogatóparancs érvényességi ideje lejárt.","shortLead":"William Browder a Twitteren adott folyamatos beszámolót arról, mi történik vele. A spanyol hatóságok elengedték, arra...","id":"20180530_bevittek_a_spanyol_hatosagok_a_putyint_kritizalo_brit_uzletembert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbe66c57-b248-4fae-ac2b-2a42d535f123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"919fcbde-27d6-47bb-8289-ae2a125bb171","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_bevittek_a_spanyol_hatosagok_a_putyint_kritizalo_brit_uzletembert","timestamp":"2018. május. 30. 12:36","title":"Bevitték a spanyol hatóságok a Putyint kritizáló brit üzletembert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kevesebb gyerek született 2018 első három hónapjában, mint 2017 azonos időszakában. Kevesebben is haltak meg, így a népesség természetes fogyása csökkent – közölte a Központi Statisztikai Hivatal.","shortLead":"Kevesebb gyerek született 2018 első három hónapjában, mint 2017 azonos időszakában. Kevesebben is haltak meg...","id":"20180530_kevesebb_gyerek_szuletett_az_elso_negyedevben_ksh","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0cd269e-c2d8-4362-b7f3-bbdf8ca93e52","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_kevesebb_gyerek_szuletett_az_elso_negyedevben_ksh","timestamp":"2018. május. 30. 14:42","title":"Nem mutatkozik a nagyobb szülési kedv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"287b80f6-1ff7-4895-8b86-ee060294e306","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Auróra hercegnőt alakító Elle Fanning posztolt közös fotókat Instagram-oldalára.","shortLead":"Az Auróra hercegnőt alakító Elle Fanning posztolt közös fotókat Instagram-oldalára.","id":"20180530_Ujra_szarvas_tundert_jatszik_Angelina_Jolie","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=287b80f6-1ff7-4895-8b86-ee060294e306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f2c1d41-6455-435d-8d28-329b85938b80","keywords":null,"link":"/kultura/20180530_Ujra_szarvas_tundert_jatszik_Angelina_Jolie","timestamp":"2018. május. 30. 12:29","title":"Újra szarvas tündért játszik Angelina Jolie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0e0d10f-4027-4cd7-8768-000f54552900","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sólyi kislányt egy 16 éves fiú gyilkolta meg, testét a patakparton találták meg.","shortLead":"A sólyi kislányt egy 16 éves fiú gyilkolta meg, testét a patakparton találták meg.","id":"20180530_Kamerakat_szereltek_fel_a_brutalisan_meggyilkolt_nyolceves_lany_falujaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0e0d10f-4027-4cd7-8768-000f54552900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a6751e-8b5b-421e-8ac8-5794340369b5","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Kamerakat_szereltek_fel_a_brutalisan_meggyilkolt_nyolceves_lany_falujaban","timestamp":"2018. május. 30. 20:24","title":"Kamerákat szereltek fel a brutálisan meggyilkolt nyolcéves lány falujában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97ec88fd-1762-4909-8c3c-4d6b3613236e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Természetesen az érkezőben lévő új generációs Golfból is lesz GTI változat, ami szokás szerint nem szenved majd erőhiányban.","shortLead":"Természetesen az érkezőben lévő új generációs Golfból is lesz GTI változat, ami szokás szerint nem szenved majd...","id":"20180530_300_loero_sport_auto_nyolcas_volkswagen_golf_gti_r_tuning","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97ec88fd-1762-4909-8c3c-4d6b3613236e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c19284-157f-4c75-9b52-9c4c3f8c2754","keywords":null,"link":"/cegauto/20180530_300_loero_sport_auto_nyolcas_volkswagen_golf_gti_r_tuning","timestamp":"2018. május. 30. 11:22","title":"300 lóerővel támad a legkeményebb nyolcas Golf GTI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2b3a75-3558-4c95-b09e-4573584641af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha nem több milliárd forintnyi közpénz eltüntetéséről lenne szó, igazából nevetnénk a reakciókon, ahogy a kamupártok vezetői fogadták a kampánytámogatásaik elszámolását firtató kérdéseinket. Nézze végig a magyarázkodásaikat a lerázós sablonszövegtől a teljes önellentmondásig! ","shortLead":"Ha nem több milliárd forintnyi közpénz eltüntetéséről lenne szó, igazából nevetnénk a reakciókon, ahogy a kamupártok...","id":"20180530_Nem_hiszem_hogy_takekoztatast_kell_adnom_onnek__szukszavuak_a_kamupartok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b2b3a75-3558-4c95-b09e-4573584641af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5800f43e-7f83-4bda-8612-4ae6de53558a","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Nem_hiszem_hogy_takekoztatast_kell_adnom_onnek__szukszavuak_a_kamupartok","timestamp":"2018. május. 30. 06:30","title":"\"Nem kell tájékoztatást adnom önnek\" – így számolnak el a kamupártok a kampánypénzzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59df9c7-da32-465f-96bc-67436ca8d309","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Összefogás Párt egyik jelöltje ellen korábban különös kegyetlenséggel elkövetett emberölési kísérlet miatt folyt eljárás, majd képviselőjelölt lett, mentelmi jogot kapott, de nem jutott be a parlamentbe, így újraindult ellene a nyomozás.","shortLead":"Az Összefogás Párt egyik jelöltje ellen korábban különös kegyetlenséggel elkövetett emberölési kísérlet miatt folyt...","id":"20180529_Ujra_letartoztattak_az_egyik_kispart_kepviselojeloltjet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a59df9c7-da32-465f-96bc-67436ca8d309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b10763e-3160-4e79-af16-92232e852fb5","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Ujra_letartoztattak_az_egyik_kispart_kepviselojeloltjet","timestamp":"2018. május. 29. 20:24","title":"Újra letartóztatták az egyik kispárt képviselőjelöltjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fb30a60-ed19-45f2-aac3-44d3102a1551","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt időszakban több olvasónknak is sikerült lencsevégre kapnia, hol cirkál épp a Google autója.","shortLead":"Az elmúlt időszakban több olvasónknak is sikerült lencsevégre kapnia, hol cirkál épp a Google autója.","id":"20180531_google_street_view_auto_magyarorszag_hol_lehet_latni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fb30a60-ed19-45f2-aac3-44d3102a1551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094824a8-00e4-447b-86f1-d7627bbf2e1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180531_google_street_view_auto_magyarorszag_hol_lehet_latni","timestamp":"2018. május. 31. 08:21","title":"Itt járt eddig a Google autója, ami Magyarországot fotózza – ön látta már?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]