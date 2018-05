Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abec002e-5a05-48ef-98e8-89915bb0e190","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a Toyota kivételesen nem a visszafogott polgári külcsínről és a környezetbarát hibrid meghajtásról szól.","shortLead":"Ez a Toyota kivételesen nem a visszafogott polgári külcsínről és a környezetbarát hibrid meghajtásról szól.","id":"20180530_toyota_mega_cruiser_japan_terepjaro_hummer_h1_dizel_japan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abec002e-5a05-48ef-98e8-89915bb0e190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fad21f21-d0fb-4f37-abf8-9f4ae76cea3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180530_toyota_mega_cruiser_japan_terepjaro_hummer_h1_dizel_japan","timestamp":"2018. május. 30. 06:41","title":"A nap fotója: a Toyota brutális terepjárója mellett még egy Hummer is szerénykedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f3dc78a-f174-431c-b38d-ead83c22a87d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfinak élettársa volt már, amikor viszonyba került a fiatal lánnyal. Saját házában ölte meg.","shortLead":"A férfinak élettársa volt már, amikor viszonyba került a fiatal lánnyal. Saját házában ölte meg.","id":"20180529_Fejbeverte_megfojtotta_a_korabbi_mentos_a_fiatal_lanyt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f3dc78a-f174-431c-b38d-ead83c22a87d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c9468c-3a63-49fb-afd9-dc3d05ac0252","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Fejbeverte_megfojtotta_a_korabbi_mentos_a_fiatal_lanyt","timestamp":"2018. május. 29. 21:04","title":"Fejbeverte, megfojtotta a korábbi mentős a fiatal lányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abbb0f92-fa5d-47da-9b4e-9aa8c5471ffd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közép-Európa egyetlen „A kategóriás” fesztiválja meghívta Csuja László filmjét, a Virágvölgyet.\r

Nem hazudtak.","shortLead":"Pintér Sándor belügyminiszter beterjesztette az Országgyűlésnek a Stop Soros-törvénycsomagot, amiről minden fideszes...","id":"20180529_Beterjesztettek_a_szigoritott_Stop_Sorost","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2079206d-0f6e-4121-ba2b-ec614f979799","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Beterjesztettek_a_szigoritott_Stop_Sorost","timestamp":"2018. május. 29. 17:01","title":"Beterjesztették a szigorított Stop Sorost, jöhet a kitiltás a határövezetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a669a54-39c2-489b-a522-73b8a619a7fa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyre több utas hagyja az autóját a manchesteri repülőtér közvetlen közelében található kis településen. Az egyik helyinek elege lett abból, hogy mindenki az utcájukban parkol.","shortLead":"Egyre több utas hagyja az autóját a manchesteri repülőtér közvetlen közelében található kis településen. Az egyik...","id":"20180530_megrongalt_auto_manchester_repuloter_wythenshawe_festekkel_leontott_auto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a669a54-39c2-489b-a522-73b8a619a7fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7fbff7a-abc1-49bc-9c24-55c24abeeaec","keywords":null,"link":"/cegauto/20180530_megrongalt_auto_manchester_repuloter_wythenshawe_festekkel_leontott_auto","timestamp":"2018. május. 30. 13:21","title":"Nagyon meg fog lepődni az autós, ha leszáll a manchesteri repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22316790-a0ce-4cbb-bdd2-6e66528ebdb5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Canova alkotása 200 évig rejtőzött egy walesi kastély mélyén.","shortLead":"Canova alkotása 200 évig rejtőzött egy walesi kastély mélyén.","id":"20180529_Milliokat_erhet_az_elfeledett_mellszobor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22316790-a0ce-4cbb-bdd2-6e66528ebdb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6b2ccef-6a32-4e61-9bca-33bcafd53f26","keywords":null,"link":"/kultura/20180529_Milliokat_erhet_az_elfeledett_mellszobor","timestamp":"2018. május. 29. 14:33","title":"Milliókat érhet az elfeledett mellszobor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0345745-a9a5-43f2-bf05-f86063ee8f0f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Másfél órát tanácskozott egymással szerdán este New Yorkban Mike Pompeo és Kim Jong Csol, az észak-koreai állampárt Központi Bizottságának alelnöke, a hírszerzés volt vezetője.","shortLead":"Másfél órát tanácskozott egymással szerdán este New Yorkban Mike Pompeo és Kim Jong Csol, az észak-koreai állampárt...","id":"20180531_kim_dzsong_un_jobbkezevel_targyalt_az_amerikai_kulugyminiszter","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0345745-a9a5-43f2-bf05-f86063ee8f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bcaabf-8699-4e15-9a14-1eee248345a2","keywords":null,"link":"/vilag/20180531_kim_dzsong_un_jobbkezevel_targyalt_az_amerikai_kulugyminiszter","timestamp":"2018. május. 31. 06:55","title":"Kim Dzsong Un jobbkezével tárgyalt az amerikai külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d22754-9ee5-4da9-b0e1-55ef3f9b50c8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És kicsit megtámogatja az Echo Tv-t és a Magyar Időket.","shortLead":"És kicsit megtámogatja az Echo Tv-t és a Magyar Időket.","id":"20180530_Rokonok_Rumini__a_Mediatanacs_457_millio_forint_ad_hangjatek_es_online_sorozatokra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60d22754-9ee5-4da9-b0e1-55ef3f9b50c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd197e0-0575-4ba8-8702-bd2dd79d4f94","keywords":null,"link":"/kultura/20180530_Rokonok_Rumini__a_Mediatanacs_457_millio_forint_ad_hangjatek_es_online_sorozatokra","timestamp":"2018. május. 30. 17:59","title":"Rokonok, Rumini – a Médiatanács 45,7 millió forint ad hangjáték- és online sorozatokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]