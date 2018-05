Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64032783-a810-4b77-9755-fd94c61d6c38","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jeff Goldblum hamarosan megjelenteti debütáló lemezét, amelyen megismerhetjük a Jurassic Park színészének zongoravirtuóz-oldalát. ","shortLead":"Jeff Goldblum hamarosan megjelenteti debütáló lemezét, amelyen megismerhetjük a Jurassic Park színészének...","id":"20180530_jeff_goldblum_jurassic_park_zene_zongora","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64032783-a810-4b77-9755-fd94c61d6c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa10559-42cf-44da-866c-ef3482e25447","keywords":null,"link":"/kultura/20180530_jeff_goldblum_jurassic_park_zene_zongora","timestamp":"2018. május. 30. 13:55","title":"Kit érdekelnek a dínók, ha Jeff Goldblum zongorázni is tud?!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa76a46-354b-4ead-9f08-981264a6a6df","c_author":"Számlázz.hu","category":"brandcontent","description":"Mire jó a digitális ügyintézés az állami adminisztrációban? Mire jók az olyan okos automatizmusok, mint például egy számlázóprogramban a tömeges számlakiállítás, fizetési értesítés és a cégadatok automatikus kitöltése? Hogyan használható mindez arra, hogy egy ország állampolgárainak ügyintézését jelentősen meggyorsítsa és leegyszerűsítse? Gépek vezérelte intelligens megoldások a Baltikumtól Magyarországig.","shortLead":"Mire jó a digitális ügyintézés az állami adminisztrációban? Mire jók az olyan okos automatizmusok, mint például...","id":"20180525_Az_adobevallastol_a_szamlazasig","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fa76a46-354b-4ead-9f08-981264a6a6df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03030f8-5404-46e8-9e73-8f40828bbb08","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180525_Az_adobevallastol_a_szamlazasig","timestamp":"2018. május. 30. 07:25","title":"Az adóbevallástól a számlázásig – okos automatizmusok az állampolgárok szolgálatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40a53c04-836f-4804-b858-9f1e8bf8db59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy éve bejött a focis videójátékokat is fejlesztő EA Sports jóslata, 2014-ben tényleg Németország nyerte az akkori labdarúgóvébét. A kiadó az idei összecsapások előtt is kalkulált, ha pedig bebizonyosodik, valóban izgalmas időszak elé néznek a focirajongók. ","shortLead":"Négy éve bejött a focis videójátékokat is fejlesztő EA Sports jóslata, 2014-ben tényleg Németország nyerte az akkori...","id":"20180530_foci_vebe_2018_ea_sports_fifa_2018_ki_nyeri_a_foci_vb_t_joslat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40a53c04-836f-4804-b858-9f1e8bf8db59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f045fa25-1005-4652-b673-45926f4f78fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20180530_foci_vebe_2018_ea_sports_fifa_2018_ki_nyeri_a_foci_vb_t_joslat","timestamp":"2018. május. 30. 12:03","title":"Hogy ki nyeri a focivébét? Bemondta a jóslatát a FIFA 2018 négy éve tökéletesen tippelő játékkiadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc37750a-7c76-48be-8e0a-ebf15f57860a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szergej Lavrov a hivatalos tájékoztatás szerint az észak-koreai külügyminiszterrel tárgyal. Arról nincs hír, találkozik-e Kim Dzsong Unnal is.","shortLead":"Szergej Lavrov a hivatalos tájékoztatás szerint az észak-koreai külügyminiszterrel tárgyal. Arról nincs hír...","id":"20180530_eszak_koreaba_megy_putyin_kulugyminisztere","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc37750a-7c76-48be-8e0a-ebf15f57860a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d0915f4-4370-433b-a003-b4390a94af22","keywords":null,"link":"/vilag/20180530_eszak_koreaba_megy_putyin_kulugyminisztere","timestamp":"2018. május. 30. 10:24","title":"Észak-Koreába megy Putyin külügyminisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lakatos Benjamin vezérigazgató és a MET további menedzserei kivásárolják a korábbi tulajdonostársakat.","shortLead":"Lakatos Benjamin vezérigazgató és a MET további menedzserei kivásárolják a korábbi tulajdonostársakat.","id":"20180530_garancsi_istvan_es_a_mol_is_kiszall_a_metbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c37fef-91fd-4e50-99c9-6ba3f6462b97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_garancsi_istvan_es_a_mol_is_kiszall_a_metbol","timestamp":"2018. május. 30. 09:08","title":"Garancsi István és a Mol is kiszáll a MET-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbfa366d-62ae-4dcf-9cd9-b7cd0665c561","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180529_Ilyen_lesz_az_akciofilmbe_ultetett_Robin_Hood__itt_a_trailer","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbfa366d-62ae-4dcf-9cd9-b7cd0665c561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321818fe-bf3c-4535-a7a1-31902a269bc0","keywords":null,"link":"/kultura/20180529_Ilyen_lesz_az_akciofilmbe_ultetett_Robin_Hood__itt_a_trailer","timestamp":"2018. május. 29. 15:04","title":"Ilyen lesz az akciófilmbe ültetett Robin Hood – itt a szinkronos trailer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"869d5055-2815-43bb-b0b3-369165305d30","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Július 1-ig kell meghosszabbítani a teraszengedélyeket, de úgy tűnik, a II. kerületi önkormányzat akarva-akaratlanul keresztbe tett a Lövőház utcai vendéglátósoknak. Az engedély kiadását a társasház hozzájárulását igazoló közgyűlési határozathoz vagy hozzájárulási nyilatkozathoz kötik.","shortLead":"Július 1-ig kell meghosszabbítani a teraszengedélyeket, de úgy tűnik, a II. kerületi önkormányzat akarva-akaratlanul...","id":"20180530_Az_ellenseges_lakok_beleegyezesere_varhatnak_a_vendeglatosok_Buda_egyetlen_setaloutcajaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=869d5055-2815-43bb-b0b3-369165305d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2982a6b-2da4-4e12-af5a-ddfa439f23ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Az_ellenseges_lakok_beleegyezesere_varhatnak_a_vendeglatosok_Buda_egyetlen_setaloutcajaban","timestamp":"2018. május. 30. 13:48","title":"Az ellenséges lakókkal csatázhatnak a teraszozós vendéglátósok Buda ismert sétálóutcájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55a0c33a-f57d-4115-9dab-7910b25f76d2","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely polgárai kedden megszállták a városházát: a polgármester Márki-Zay Péter és a Fidesz támogatói töltötték meg a közgyűlés üléstermét. Márki-Zay hívei szerint a fideszes többségű képviselő-testület csődbe akarja vinni a várost, hogy aztán a polgármesterre kenhessék. Megjelent Lázár János is, aki lefixált egy találkozót a polgármesterrel. Videós stábunk végig követte az eseményeket. ","shortLead":"Hódmezővásárhely polgárai kedden megszállták a városházát: a polgármester Márki-Zay Péter és a Fidesz támogatói...","id":"20180530_Csodbe_akarjak_vinni_a_varost_es_a_fo_karmester_dr_Lazar_Janos","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55a0c33a-f57d-4115-9dab-7910b25f76d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e091aa-8224-487c-9ec5-5508f229f446","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Csodbe_akarjak_vinni_a_varost_es_a_fo_karmester_dr_Lazar_Janos","timestamp":"2018. május. 30. 14:00","title":"\"Csődbe akarják vinni a várost, és a fő karmester dr. Lázár János\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]