[{"available":true,"c_guid":"618695e2-2903-4094-9c4d-5588f41bc92e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hétmilliárd forinttal több bért fizettek ki tavaly a MÁV-csoportnál, mint egy évvel korábban, a cég új megoldásokat is keres, hogy megtartsa a dolgozóit.","shortLead":"Hétmilliárd forinttal több bért fizettek ki tavaly a MÁV-csoportnál, mint egy évvel korábban, a cég új megoldásokat is...","id":"20180530_Milliardokat_kolt_a_MAV_arra_hogy_ne_menekuljenek_el_a_vasutasok_jobban_fizeto_allasba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=618695e2-2903-4094-9c4d-5588f41bc92e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15dcb5d2-ae3e-48b0-b57e-a03bd9b50b66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Milliardokat_kolt_a_MAV_arra_hogy_ne_menekuljenek_el_a_vasutasok_jobban_fizeto_allasba","timestamp":"2018. május. 30. 15:04","title":"Milliárdokat költ a MÁV arra, hogy ne meneküljenek el a vasutasok jobban fizető állásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"382dd893-95e1-4017-b68c-ee8dbd392925","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre több állat jelenik meg az avasi lakótelep és az egyetem környékén is, korábban az avasi kilátó mellett egy férfi kutyáira is rátámadtak.","shortLead":"Egyre több állat jelenik meg az avasi lakótelep és az egyetem környékén is, korábban az avasi kilátó mellett egy férfi...","id":"20180530_Kilohetik_a_vaddisznokat_Miskolcon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=382dd893-95e1-4017-b68c-ee8dbd392925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e391c1-3a9d-48ad-8b2c-9a335bdea3d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Kilohetik_a_vaddisznokat_Miskolcon","timestamp":"2018. május. 30. 15:28","title":"Kilőhetik a vaddisznókat Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b68f88-74a5-414b-90c8-b76196d4d1ff","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A megoldás az empátiában rejlik.","shortLead":"A megoldás az empátiában rejlik.","id":"20180529_Igy_menekulhet_ki_az_egoja_fogsagabol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13b68f88-74a5-414b-90c8-b76196d4d1ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f103d0f5-5ca3-4f2a-8576-91fd50ce9d7b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180529_Igy_menekulhet_ki_az_egoja_fogsagabol","timestamp":"2018. május. 29. 12:15","title":"Így menekülhet ki az egója fogságából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a0cc32-c1c7-4ff3-aae8-ec4efe66a09b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"George Takei megbocsátott a vádlójának.","shortLead":"George Takei megbocsátott a vádlójának.","id":"20180529_Szexualis_zaklatassal_vadolta_a_Star_Trek_sztarjat_Majd_kiderult_hogy_nem_is_ugy_tortent","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77a0cc32-c1c7-4ff3-aae8-ec4efe66a09b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f2b4b1a-7448-4673-93db-7b9c4817c31e","keywords":null,"link":"/elet/20180529_Szexualis_zaklatassal_vadolta_a_Star_Trek_sztarjat_Majd_kiderult_hogy_nem_is_ugy_tortent","timestamp":"2018. május. 29. 09:47","title":"Szexuális zaklatással vádolta a Star Trek sztárját. Majd kiderült, hogy nem is úgy történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aeee4cd-12ae-46bd-b724-1d28d5223f15","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre több pénz kerül a magyar teniszbe, de ez alig 1 százalékát jelenti annak, amennyiből a focistáknak stadionokat építenek. Mit kell tenni ahhoz, hogy egyszer lássunk egy magyar világsztárt is?","shortLead":"Egyre több pénz kerül a magyar teniszbe, de ez alig 1 százalékát jelenti annak, amennyiből a focistáknak stadionokat...","id":"20180530_Magyar_Djokovicsot_akarunk_vagy_sok_hobbiteniszezo_gyereket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7aeee4cd-12ae-46bd-b724-1d28d5223f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d25af26-0c9d-4ba9-9315-d314ebfef378","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Magyar_Djokovicsot_akarunk_vagy_sok_hobbiteniszezo_gyereket","timestamp":"2018. május. 30. 11:45","title":"Magyar Djokovicot akarunk, vagy sok hobbiteniszező gyereket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55a0c33a-f57d-4115-9dab-7910b25f76d2","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely polgárai kedden megszállták a városházát: a polgármester Márki-Zay Péter és a Fidesz támogatói töltötték meg a közgyűlés üléstermét. Márki-Zay hívei szerint a fideszes többségű képviselő-testület csődbe akarja vinni a várost, hogy aztán a polgármesterre kenhessék. Megjelent Lázár János is, aki lefixált egy találkozót a polgármesterrel. Videós stábunk végig követte az eseményeket. ","shortLead":"Hódmezővásárhely polgárai kedden megszállták a városházát: a polgármester Márki-Zay Péter és a Fidesz támogatói...","id":"20180530_Csodbe_akarjak_vinni_a_varost_es_a_fo_karmester_dr_Lazar_Janos","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55a0c33a-f57d-4115-9dab-7910b25f76d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e091aa-8224-487c-9ec5-5508f229f446","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Csodbe_akarjak_vinni_a_varost_es_a_fo_karmester_dr_Lazar_Janos","timestamp":"2018. május. 30. 14:00","title":"\"Csődbe akarják vinni a várost, és a fő karmester dr. Lázár János\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"222c6270-4af2-489f-8ee3-bc5de5378476","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2016-ban produkált 4,6 milliós adózott eredmény után tavaly már 211 millió forintot sikerült összehozniuk. A cég igazgatóságának elnöke Mészáros lánya.","shortLead":"A 2016-ban produkált 4,6 milliós adózott eredmény után tavaly már 211 millió forintot sikerült összehozniuk. A cég...","id":"20180529_Kilott_Meszaros_agrarcege_46szorosara_noveltek_a_profitjukat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=222c6270-4af2-489f-8ee3-bc5de5378476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed705868-6e05-4e6a-a86a-9dd943783d2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180529_Kilott_Meszaros_agrarcege_46szorosara_noveltek_a_profitjukat","timestamp":"2018. május. 29. 06:37","title":"Kilőtt Mészárosék agrárcége, 46-szorosára növelték a profitjukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30f3d355-81fa-45fd-bb41-cf01602bc9ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jól indult ez az év a Google számára: az Amazon egyik fontos piaci szegmensében sikerült leköröznie vetélytársát.","shortLead":"Jól indult ez az év a Google számára: az Amazon egyik fontos piaci szegmensében sikerült leköröznie vetélytársát.","id":"20180530_google_home_hangszoro_amazon_echo_okos_hangszoro_eladasok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30f3d355-81fa-45fd-bb41-cf01602bc9ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4559bf1-1db9-4ba4-bb9d-f417d698d9a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180530_google_home_hangszoro_amazon_echo_okos_hangszoro_eladasok","timestamp":"2018. május. 30. 15:03","title":"Nagy győzelmet aratott a Google az Amazon felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]