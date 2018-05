Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint a mexikóiak egyáltalán nem segítenek az Egyesült Államoknak az illegális bevándorlás megfékezésében, és a határvédő fal árát nekik kell megfizetniük. A mexikói elnök ismét megüzente, hogy nem fizetnek. ","shortLead":"Az amerikai elnök szerint a mexikóiak egyáltalán nem segítenek az Egyesült Államoknak az illegális bevándorlás...","id":"20180530_ujabb_szajkarateba_bonyolodott_a_hatarfal_miatt_trump_es_a_mexikoi_elnok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd5184a-eb3a-463c-b560-de1796c430ba","keywords":null,"link":"/vilag/20180530_ujabb_szajkarateba_bonyolodott_a_hatarfal_miatt_trump_es_a_mexikoi_elnok","timestamp":"2018. május. 30. 07:11","title":"Újabb szájkaratéba bonyolódott a határfal miatt Trump és a mexikói elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69b44ee-a11a-4f9f-b985-4bfff36f32b4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlöny szerdai számában jelent meg.","shortLead":"Az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlöny szerdai számában jelent meg.","id":"20180530_Megsem_hagyjak_az_ut_szelen_Sesztak_Miklos_turisztikai_kormanybiztos_lett","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e69b44ee-a11a-4f9f-b985-4bfff36f32b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb146d6e-3c03-4eb8-8e35-872c75966390","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Megsem_hagyjak_az_ut_szelen_Sesztak_Miklos_turisztikai_kormanybiztos_lett","timestamp":"2018. május. 30. 17:49","title":"Mégsem hagyják az út szélén, Seszták Miklós turisztikai kormánybiztos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Majdnem harmincnégymillió forintért lőszert vásárolt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), a szállítmány a hatóság állományába tartozó pénzügyőrökhöz és pénzügyi nyomozókhoz kerül, akik veszélyes, felfegyverzett adócsalókkal, csempészekkel kerülhetnek szembe.\r

","shortLead":"Majdnem harmincnégymillió forintért lőszert vásárolt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), a szállítmány a hatóság...","id":"20180530_loszer_beszerzes_nav","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c3ab3ca-3116-4c88-ae3d-2d62aea2b1ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_loszer_beszerzes_nav","timestamp":"2018. május. 30. 06:28","title":"Jól bevásárolt lőszerből a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bf9801-805c-45d6-bef0-2356c5636a46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sok napsütés mellett főként a nyugati határnál és az Északi-középhegységben növekedhet meg olykor a gomolyfelhőzet, és fordulhat elő néhol zápor, zivatar.","shortLead":"A sok napsütés mellett főként a nyugati határnál és az Északi-középhegységben növekedhet meg olykor a gomolyfelhőzet...","id":"20180530_nyari_meleg_majus_vege","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61bf9801-805c-45d6-bef0-2356c5636a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54eb8ec3-0df7-48e6-bf0c-85c108626c90","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_nyari_meleg_majus_vege","timestamp":"2018. május. 30. 05:11","title":"Nincs mese, ez itt már a nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Okafogyottá vált a Velencei Bizottság vizsgálata Stop Soros-ügyben, miután a két, ordítóan aggályos rész kikerült a javaslatból – mondja Tordai Csaba ügyvéd, alkotmányjogász, korábbi államtitkár. Aggályos pontok így is maradtak a tervezetben, de azok Orbán belpolitikai keménykedéséhez kellenek inkább.","shortLead":"Okafogyottá vált a Velencei Bizottság vizsgálata Stop Soros-ügyben, miután a két, ordítóan aggályos rész kikerült...","id":"20180530_orban_meghatralt_stop_soros","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e65607da-58b2-483b-bc0c-a0bd539959fd","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_orban_meghatralt_stop_soros","timestamp":"2018. május. 30. 14:50","title":"Orbán valójában meghátrált a Stop Sorossal, de leplezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5b6396b-8046-4568-909e-e15bfd7ff107","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külhoni magyar közösség tagjai „szinte egyhangúlag kiálltak a Fidesz–KDNP mellett” – mondta Kósa Lajos a Bihar Megyei Önkormányzati Konferencia nevű rendezvényen.","shortLead":"A külhoni magyar közösség tagjai „szinte egyhangúlag kiálltak a Fidesz–KDNP mellett” – mondta Kósa Lajos a Bihar Megyei...","id":"20180530_Kosa_Lajos_megkoszonte_az_erdelyi_szavazatokat_de_nem_vertek_nagy_dobra_latogatasat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5b6396b-8046-4568-909e-e15bfd7ff107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc3eee15-f3e6-455c-b4bc-379a871fa39f","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Kosa_Lajos_megkoszonte_az_erdelyi_szavazatokat_de_nem_vertek_nagy_dobra_latogatasat","timestamp":"2018. május. 30. 16:06","title":"Kósa Lajos megköszönte az erdélyi szavazatokat, de nem verték nagy dobra látogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b528e3-3a7e-4efe-b8f5-a27a8a669573","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező szerint Kádár János azért még tudta, hogy ki Esterházy Péter vagy Jancsó Miklós, de ma a politikusok már nem is beszélnek a kultúráról. ","shortLead":"A rendező szerint Kádár János azért még tudta, hogy ki Esterházy Péter vagy Jancsó Miklós, de ma a politikusok már nem...","id":"20180531_Buszken_vallaljak_hogy_nem_jarnak_szinhazba_A_foci_az_letezik__Meszaros_Marta_kiosztotta_a_magyar_kulturpolitikat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87b528e3-3a7e-4efe-b8f5-a27a8a669573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62855306-24b8-4e5a-8a37-e99fa425f259","keywords":null,"link":"/kultura/20180531_Buszken_vallaljak_hogy_nem_jarnak_szinhazba_A_foci_az_letezik__Meszaros_Marta_kiosztotta_a_magyar_kulturpolitikat","timestamp":"2018. május. 31. 15:30","title":"\"Büszkén vállalják, hogy nem járnak színházba. A foci, az létezik\" – Mészáros Márta kiosztotta a magyar kultúrpolitikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c82c864-18f6-4a6d-a7ae-2b1ff6c859f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Változatlanságot, de horror-szcenáriókat – a gyülekezési jog durva korlátozását – is bele lehet látni a hvg.hu által megkérdezett alkotmányjogászok szerint az alaptörvény tervezett, az otthon, illetve a magánszféra védelmét erősítő módosításába. A kedden benyújtott tervezet nézve a bíróságok kezében lesz a kulcs, hogy továbbra is az alapjogokat vagy a kormány (politikai) szándékát tekintik-e elsődlegesnek. ","shortLead":"Változatlanságot, de horror-szcenáriókat – a gyülekezési jog durva korlátozását – is bele lehet látni a hvg.hu által...","id":"20180531_Alkotmanyjogaszok_szerint_normalis_demokraciaban_nem_jelentene_veszelyt_az_alaptorvenymodositas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c82c864-18f6-4a6d-a7ae-2b1ff6c859f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e45dd858-29ea-4fdb-9943-e8e5bf637f0a","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_Alkotmanyjogaszok_szerint_normalis_demokraciaban_nem_jelentene_veszelyt_az_alaptorvenymodositas","timestamp":"2018. május. 31. 06:00","title":"Akár lex Cinege utcának is hívhatnák az alaptörvény-módosítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]