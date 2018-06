Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a9bc2c8-0210-454e-8973-e4c403e37911","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűzoltóknak több sérültet is az emeletes busz tetejéről kellett lehozniuk, hogy a mentő kórházba tudja vinni őket.","shortLead":"A tűzoltóknak több sérültet is az emeletes busz tetejéről kellett lehozniuk, hogy a mentő kórházba tudja vinni őket.","id":"20180531_ferihegy_emeletes_busz_baleset_magassagkorlatozo_kapu_tuzoltok_langlovagok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a9bc2c8-0210-454e-8973-e4c403e37911&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8059b7bd-6574-4dec-809e-e4b6751c901d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180531_ferihegy_emeletes_busz_baleset_magassagkorlatozo_kapu_tuzoltok_langlovagok","timestamp":"2018. május. 31. 09:16","title":"Fotók: Így mentették a tűzoltók a Ferihegynél összeroncsolódott emeletes busz sérültjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"382dd893-95e1-4017-b68c-ee8dbd392925","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre több állat jelenik meg az avasi lakótelep és az egyetem környékén is, korábban az avasi kilátó mellett egy férfi kutyáira is rátámadtak.","shortLead":"Egyre több állat jelenik meg az avasi lakótelep és az egyetem környékén is, korábban az avasi kilátó mellett egy férfi...","id":"20180530_Kilohetik_a_vaddisznokat_Miskolcon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=382dd893-95e1-4017-b68c-ee8dbd392925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e391c1-3a9d-48ad-8b2c-9a335bdea3d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Kilohetik_a_vaddisznokat_Miskolcon","timestamp":"2018. május. 30. 15:28","title":"Kilőhetik a vaddisznókat Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55a0c33a-f57d-4115-9dab-7910b25f76d2","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely polgárai kedden megszállták a városházát: a polgármester Márki-Zay Péter és a Fidesz támogatói töltötték meg a közgyűlés üléstermét. Márki-Zay hívei szerint a fideszes többségű képviselő-testület csődbe akarja vinni a várost, hogy aztán a polgármesterre kenhessék. Megjelent Lázár János is, aki lefixált egy találkozót a polgármesterrel. Videós stábunk végig követte az eseményeket. ","shortLead":"Hódmezővásárhely polgárai kedden megszállták a városházát: a polgármester Márki-Zay Péter és a Fidesz támogatói...","id":"20180530_Csodbe_akarjak_vinni_a_varost_es_a_fo_karmester_dr_Lazar_Janos","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55a0c33a-f57d-4115-9dab-7910b25f76d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e091aa-8224-487c-9ec5-5508f229f446","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Csodbe_akarjak_vinni_a_varost_es_a_fo_karmester_dr_Lazar_Janos","timestamp":"2018. május. 30. 14:00","title":"\"Csődbe akarják vinni a várost, és a fő karmester dr. Lázár János\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e34f48-5ab9-4b16-8666-460a68e40e73","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A matricák külsős viszonteladói nem értesülnek arról, ha egy autóeladás után lekerül a matrica a kocsiról. Ők továbbra is úgy látják, megvan a jogosultság, és ezt közlik az új tulajdonossal is.","shortLead":"A matricák külsős viszonteladói nem értesülnek arról, ha egy autóeladás után lekerül a matrica a kocsiról. Ők továbbra...","id":"20180531_autopalyamatrica_sms_vasarlas_hiba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48e34f48-5ab9-4b16-8666-460a68e40e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b19f05fa-0d3b-4d0c-96e2-980bcf824917","keywords":null,"link":"/cegauto/20180531_autopalyamatrica_sms_vasarlas_hiba","timestamp":"2018. május. 31. 18:26","title":"Így lehet pórul járni a megyei matricákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60c54bf-12be-4c5e-a6e1-7edfe557923a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új, kisméretű szabadidő-autót, amely nagyjából a VW Polo méretében fog megjelenni, lefotózták tesztelés közben. ","shortLead":"Az új, kisméretű szabadidő-autót, amely nagyjából a VW Polo méretében fog megjelenni, lefotózták tesztelés közben. ","id":"20180531_volkswagen_TCross","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c60c54bf-12be-4c5e-a6e1-7edfe557923a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77eb7301-be10-48f0-9ea6-b8b31a29ba15","keywords":null,"link":"/cegauto/20180531_volkswagen_TCross","timestamp":"2018. május. 31. 12:24","title":"Majdnem kész a Polóra húzott szabadidő-autó, a Volkswagen T-Cross","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f89276ad-d7f6-4983-bacf-3cd8c264e3ae","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Állami tulajdonban van és Varga Mihály személyes közbenjárására 1,15 milliárd forint közpénzt költöttek a budai Klebelsberg Kastély újjáépítésére azzal, hogy „oktatási és kulturális” központként fog működni. A pazar kastélyban végül jól menő szállodát üzemeltet egy magáncég, Klebelsberg emlékháza pedig akkor látogatható, ha éppen nincs esküvő. De egész nyáron egymást érik majd a lagzik, amelyek idejére még a kultuszminiszter bútorait is kipakolják – mindez akkor derült ki, mikor inkognitóban bejutottunk a helyre, ahol alig két hete megalakult a 4. Orbán-kormány.","shortLead":"Állami tulajdonban van és Varga Mihály személyes közbenjárására 1,15 milliárd forint közpénzt költöttek a budai...","id":"20180531_Rendezzen_luxuseskuvot_Klebelsberg_emlekhazaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f89276ad-d7f6-4983-bacf-3cd8c264e3ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b1446b-0103-4b1e-9051-59dced7b5638","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_Rendezzen_luxuseskuvot_Klebelsberg_emlekhazaban","timestamp":"2018. május. 31. 06:30","title":"Luxusesküvők az emlékházban: Schmitt Pál lánya vezeti a kastélyt, amit mi fizettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c66e077-a75d-4e4b-adcd-efb8b609f30b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lelki nyugalomról, apaságról, bulizásról és politikáról is beszélgetett a Quimby két frontemberével D. Tóth Kriszta az Elviszlek magammal legújabb részében.\r

\r

","shortLead":"Lelki nyugalomról, apaságról, bulizásról és politikáról is beszélgetett a Quimby két frontemberével D. Tóth Kriszta...","id":"20180531_Kiss_Tibi_Nem_normalis_hogy_a_politika_egymasnak_ugrasztja_az_embereket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c66e077-a75d-4e4b-adcd-efb8b609f30b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2bccf4-1bc4-4634-8ade-fe2acbeaea95","keywords":null,"link":"/kultura/20180531_Kiss_Tibi_Nem_normalis_hogy_a_politika_egymasnak_ugrasztja_az_embereket","timestamp":"2018. május. 31. 12:10","title":"Kiss Tibi: Nem normális, hogy a politika egymásnak ugrasztja az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d8a58a8-e04d-4fc9-9ea2-29283d83cfb1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy közlekedési konfliktus során a férfi többször is megütötte a járművezetőt.","shortLead":"Egy közlekedési konfliktus során a férfi többször is megütötte a járművezetőt.","id":"20180530_Megverte_a_buszsofort_egy_ferfi_Solymaron","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d8a58a8-e04d-4fc9-9ea2-29283d83cfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5150bf4-bee7-4bd2-b09b-3fc4a5aa919b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Megverte_a_buszsofort_egy_ferfi_Solymaron","timestamp":"2018. május. 30. 15:41","title":"Megverte a buszsofőrt egy férfi Solymáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]