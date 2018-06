Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4dc8471a-d4f3-445e-b823-dcd5ad2b2c96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A most nyilvánosságra hozott számadatok szerint idén eddig összesen 333 déli csukabálnával végeztek, ebből 122 vemhes volt. Ahogy korábban, most is a tudományra hivatkoznak.","shortLead":"A most nyilvánosságra hozott számadatok szerint idén eddig összesen 333 déli csukabálnával végeztek, ebből 122 vemhes...","id":"20180530_122_vemhes_balnat_oltek_meg_a_japan_halaszok_a_tudomany_neveben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dc8471a-d4f3-445e-b823-dcd5ad2b2c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4e053dc-0ede-47c3-8d07-2cb5a98b4aa3","keywords":null,"link":"/elet/20180530_122_vemhes_balnat_oltek_meg_a_japan_halaszok_a_tudomany_neveben","timestamp":"2018. május. 30. 18:54","title":"122 vemhes bálnát öltek meg a japán halászok \"a tudomány nevében\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b31c4d-40a8-4226-b01e-bf61599438cb","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180531_A_Szabad_Nep_koszonti_a_bolcs_vezetot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78b31c4d-40a8-4226-b01e-bf61599438cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04dfac8-b04e-4e03-8802-af4fb38f7045","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_A_Szabad_Nep_koszonti_a_bolcs_vezetot","timestamp":"2018. május. 31. 12:37","title":"A Szabad Nép köszönti a bölcs vezetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8fc7a3-9f18-474c-8375-a9c1669413ab","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A csütörtökön 70 éves, Nobel-díjas Szvetlana Alekszijevics könyvei továbbra sem jelenhetnek meg hazájában.","shortLead":"A csütörtökön 70 éves, Nobel-díjas Szvetlana Alekszijevics könyvei továbbra sem jelenhetnek meg hazájában.","id":"20180529_Egyszeru_emberek_meseltek_el_neki_mit_tett_veluk_a_tortenelem","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af8fc7a3-9f18-474c-8375-a9c1669413ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638eb18a-7391-459d-bab3-2de94ac62ef0","keywords":null,"link":"/kultura/20180529_Egyszeru_emberek_meseltek_el_neki_mit_tett_veluk_a_tortenelem","timestamp":"2018. május. 31. 08:55","title":"Egyszerű emberek mesélték el neki, mit tett velük a történelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3a574ef-d5f1-450a-8473-db0135e7a5bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy friss kutatás szerint az agyi aktivitás már egészen fiatal kortól a vágyott nemére hasonlít.","shortLead":"Egy friss kutatás szerint az agyi aktivitás már egészen fiatal kortól a vágyott nemére hasonlít.","id":"20180530_A_transznemu_emberek_agya_tenyleg_mashogy_mukodik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3a574ef-d5f1-450a-8473-db0135e7a5bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f945e8-08ab-46e5-a221-ac78262e3cb7","keywords":null,"link":"/elet/20180530_A_transznemu_emberek_agya_tenyleg_mashogy_mukodik","timestamp":"2018. május. 30. 15:38","title":"A transznemű emberek agya tényleg máshogy működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e96d2f4-4fd7-4eae-b1a7-1ec608f0b55f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A társaság megvásárolta a Fonte Viva Kft.-t, a vételárat üzleti titokra hivatkozva nem hozzák nyilvánosságra – közölte a Mol Nyrt. ","shortLead":"A társaság megvásárolta a Fonte Viva Kft.-t, a vételárat üzleti titokra hivatkozva nem hozzák nyilvánosságra – közölte...","id":"20180601_minek_kell_a_molnak_asvanyviz_palackozo_ceg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e96d2f4-4fd7-4eae-b1a7-1ec608f0b55f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae4c501-a8b1-49f6-91c3-8af151e522f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_minek_kell_a_molnak_asvanyviz_palackozo_ceg","timestamp":"2018. június. 01. 12:49","title":"Minek kell a Molnak ásványvíz-palackozó cég?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"818facc8-734c-416e-ab8c-ebc34a0af678","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Csak legalizálja az eddig is létező, kiürült menekültpolitikáját a kormány, tartja a Stop Soros-törvénytervezetről a Magyar Helsinki Bizottság. A Balkán az ENSZ szerint sem biztonságos menekültszempontból: volt olyan év, hogy Szerbiában egy ember sem kapott menekültstátuszt. A szigorúnak kikiáltott Stop Soros pedig gyáva meghunyászkodás. Nyugatról már nem is küldenek vissza hozzánk menedékkérőket, csak a V4-es barátaink nem álltak még le. ","shortLead":"Csak legalizálja az eddig is létező, kiürült menekültpolitikáját a kormány, tartja a Stop Soros-törvénytervezetről...","id":"20180530_Stop_Soros_gyakorlatilag_nincs_mar_menekultjog","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=818facc8-734c-416e-ab8c-ebc34a0af678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ee3338-c658-42c2-8eab-d2a05e00113a","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Stop_Soros_gyakorlatilag_nincs_mar_menekultjog","timestamp":"2018. május. 30. 17:34","title":"Stop Soros: gyakorlatilag nincs már menekültjog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effc09d8-6ed2-4ae4-9028-4db7c0bb3d45","c_author":"Allianz","category":"brandcontent","description":"Ha végre megvan álmaink autója, akkor már csak a megfelelő biztosítás kiválasztására van szükségünk. Erre is érdemes időt szánni, alaposan összevetve az ajánlatokat. Igaz, akkor sincs baj, ha később megbánjuk a döntésünket, hiszen évente egyszer meglévő biztosítónkat újra cserélhetjük.","shortLead":"Ha végre megvan álmaink autója, akkor már csak a megfelelő biztosítás kiválasztására van szükségünk. Erre is érdemes...","id":"20180528_Ne_csak_az_autoja_a_biztositoja_is_legyen_meno","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=effc09d8-6ed2-4ae4-9028-4db7c0bb3d45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9558e538-7932-4be5-9ba4-d714917a3bcc","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180528_Ne_csak_az_autoja_a_biztositoja_is_legyen_meno","timestamp":"2018. május. 31. 11:30","title":"Ne csak az autója, a biztosítója is legyen menő!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec8a72e7-e127-4534-892e-2b5e3483c576","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy londoni színházban dolgozzák fel a Weinstein-ügyet. ","shortLead":"Egy londoni színházban dolgozzák fel a Weinstein-ügyet. ","id":"20180531_Weinsteinugy_John_Malkovich_maris_eljatssza_a_bukott_producert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec8a72e7-e127-4534-892e-2b5e3483c576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf56a504-70ef-44b8-8786-6bd5bfc7cf92","keywords":null,"link":"/kultura/20180531_Weinsteinugy_John_Malkovich_maris_eljatssza_a_bukott_producert","timestamp":"2018. május. 31. 18:30","title":"Weinstein-ügy: John Malkovich máris eljátssza a bukott producert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]