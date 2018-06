Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"508668e1-8290-4e60-8e85-b95ec5b85d0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szegedi polgármester bejelentette, nem vállal többé tisztséget az MSZP-ben. ","shortLead":"A szegedi polgármester bejelentette, nem vállal többé tisztséget az MSZP-ben. ","id":"20180531_Botka_Az_ellenzeki_partok_vezetoi_onzesbol_arulasbol_butasagbol_utasitottak_el_az_egyuttmukodest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=508668e1-8290-4e60-8e85-b95ec5b85d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0d86069-606b-4790-a1a0-0922cdea80ac","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_Botka_Az_ellenzeki_partok_vezetoi_onzesbol_arulasbol_butasagbol_utasitottak_el_az_egyuttmukodest","timestamp":"2018. május. 31. 18:10","title":"Botka: Az ellenzéki pártok vezetői önzésből, árulásból, butaságból utasították el az együttműködést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60c54bf-12be-4c5e-a6e1-7edfe557923a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új, kisméretű szabadidő-autót, amely nagyjából a VW Polo méretében fog megjelenni, lefotózták tesztelés közben. ","shortLead":"Az új, kisméretű szabadidő-autót, amely nagyjából a VW Polo méretében fog megjelenni, lefotózták tesztelés közben. ","id":"20180531_volkswagen_TCross","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c60c54bf-12be-4c5e-a6e1-7edfe557923a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77eb7301-be10-48f0-9ea6-b8b31a29ba15","keywords":null,"link":"/cegauto/20180531_volkswagen_TCross","timestamp":"2018. május. 31. 12:24","title":"Majdnem kész a Polóra húzott szabadidő-autó, a Volkswagen T-Cross","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceceb31e-335e-4002-8433-eb9becfb326b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még mindig forradalminak számít egy nő egy autóban.","shortLead":"Még mindig forradalminak számít egy nő egy autóban.","id":"20180601_Botranyos_cimlappal_jott_ki_az_arab_Vogue","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ceceb31e-335e-4002-8433-eb9becfb326b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d8095ce-ef97-46c3-bc02-a2ac9292c937","keywords":null,"link":"/elet/20180601_Botranyos_cimlappal_jott_ki_az_arab_Vogue","timestamp":"2018. június. 01. 09:14","title":"Botrányos címlappal jött ki az arab Vogue","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407ffa78-3d0a-4702-b122-89be05f7e1b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Százmilliókat toltak tavaly a strandba a 2017-es beszámoló szerint.","shortLead":"Százmilliókat toltak tavaly a strandba a 2017-es beszámoló szerint.","id":"20180601_Felporgette_a_Lupatavi_luxusplazst_Gerendai","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=407ffa78-3d0a-4702-b122-89be05f7e1b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6abc30-9e91-489a-a238-495c7da9326f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_Felporgette_a_Lupatavi_luxusplazst_Gerendai","timestamp":"2018. június. 01. 10:10","title":"Felpörgette a Lupa-tavi luxusplázst Gerendai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ff8a7b-9796-4d85-8701-cb4834088d2b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Június közepétől Magyarországon is elérhető lesz a bútorgyártó kifejezetten házi kedvenceknek tervezett kollekciója.","shortLead":"Június közepétől Magyarországon is elérhető lesz a bútorgyártó kifejezetten házi kedvenceknek tervezett kollekciója.","id":"20180601_Hamarosan_a_kutyaknak_is_lehet_butort_venni_az_IKEAban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4ff8a7b-9796-4d85-8701-cb4834088d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427cdd8c-bf81-4d20-b07b-88cc56747368","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_Hamarosan_a_kutyaknak_is_lehet_butort_venni_az_IKEAban","timestamp":"2018. június. 01. 08:44","title":"Hamarosan a kutyáknak is lehet bútort venni az IKEA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5234f0f5-0e22-45b8-ba54-d65b1702b8f9","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Csak az adókerülést és a hibázási lehetőségeket szaporítja a túlbürokratizált adóbevallás. Mindenkinek könnyebb lenne, ha a mikrovállalkozásoknál egyszerűsítenék a hipa-bevallást, a társaságiadó-bevallást pedig a társasági adóról szóló törvényben előírt adatokra korlátoznák.","shortLead":"Csak az adókerülést és a hibázási lehetőségeket szaporítja a túlbürokratizált adóbevallás. Mindenkinek könnyebb lenne...","id":"20180601_Oriasit_szivtak_azok_a_cegek_a_bevallassal_akik_tobb_telepulesen_is_mukodnek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5234f0f5-0e22-45b8-ba54-d65b1702b8f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f25e687e-706a-4aff-b730-07f0002a40e5","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180601_Oriasit_szivtak_azok_a_cegek_a_bevallassal_akik_tobb_telepulesen_is_mukodnek","timestamp":"2018. június. 01. 11:28","title":"Óriásit szívtak a bevallással azok a cégek, amelyek több településen is működnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b197c41c-06ed-4700-8d27-44eb346d4b7a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Balenciaga bemutatta. ","shortLead":"A Balenciaga bemutatta. ","id":"20180601_Hogy_kell_hulyenek_nezni_a_fogyasztot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b197c41c-06ed-4700-8d27-44eb346d4b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaea62cb-ac38-4d3d-8263-4725d54449d4","keywords":null,"link":"/elet/20180601_Hogy_kell_hulyenek_nezni_a_fogyasztot","timestamp":"2018. június. 01. 10:31","title":"Hogy kell hülyének nézni a fogyasztót?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e52ec706-9bb5-4b2e-b041-3fd5d98cf50f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem volt jó ötlet azt ígérni, hogy a homeopátiás hanghullámoktól majd megszűnik az ebola, a malária, a kolera, vagy épp a fejsérülés.","shortLead":"Nem volt jó ötlet azt ígérni, hogy a homeopátiás hanghullámoktól majd megszűnik az ebola, a malária, a kolera, vagy épp...","id":"20180531_Megbuntethetik_az_orvost_aki_homeopatias_hanghullamokat_arult_az_ebola_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e52ec706-9bb5-4b2e-b041-3fd5d98cf50f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a5d67c-21c4-4ea3-a7d7-b769a16b8b9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Megbuntethetik_az_orvost_aki_homeopatias_hanghullamokat_arult_az_ebola_ellen","timestamp":"2018. május. 31. 13:38","title":"Megbüntethetik az orvost, aki homeopátiás hanghullámokat árult az ebola ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]