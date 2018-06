Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Okafogyottá vált a Velencei Bizottság vizsgálata Stop Soros-ügyben, miután a két, ordítóan aggályos rész kikerült a javaslatból – mondja Tordai Csaba ügyvéd, alkotmányjogász, korábbi államtitkár. Aggályos pontok így is maradtak a tervezetben, de azok Orbán belpolitikai keménykedéséhez kellenek inkább.","shortLead":"Okafogyottá vált a Velencei Bizottság vizsgálata Stop Soros-ügyben, miután a két, ordítóan aggályos rész kikerült...","id":"20180530_orban_meghatralt_stop_soros","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e65607da-58b2-483b-bc0c-a0bd539959fd","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_orban_meghatralt_stop_soros","timestamp":"2018. május. 30. 14:50","title":"Orbán valójában meghátrált a Stop Sorossal, de leplezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380c8c10-9690-4aa4-9f03-cdcda2c0b2a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Klebelsberg Központ szerződésmintát is ad a megfelelő kritériumok kikötéséhez. ","shortLead":"A Klebelsberg Központ szerződésmintát is ad a megfelelő kritériumok kikötéséhez. ","id":"20180531_Nem_mindegy_milyen_buszokkal_viszik_a_gyerekeket_kirandulni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=380c8c10-9690-4aa4-9f03-cdcda2c0b2a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a393b577-5a2b-4fa8-a910-a132afdd5589","keywords":null,"link":"/cegauto/20180531_Nem_mindegy_milyen_buszokkal_viszik_a_gyerekeket_kirandulni","timestamp":"2018. május. 31. 20:34","title":"Nem mindegy, milyen buszokkal viszik a gyerekeket kirándulni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40a53c04-836f-4804-b858-9f1e8bf8db59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy éve bejött a focis videójátékokat is fejlesztő EA Sports jóslata, 2014-ben tényleg Németország nyerte az akkori labdarúgóvébét. A kiadó az idei összecsapások előtt is kalkulált, ha pedig bebizonyosodik, valóban izgalmas időszak elé néznek a focirajongók. ","shortLead":"Négy éve bejött a focis videójátékokat is fejlesztő EA Sports jóslata, 2014-ben tényleg Németország nyerte az akkori...","id":"20180530_foci_vebe_2018_ea_sports_fifa_2018_ki_nyeri_a_foci_vb_t_joslat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40a53c04-836f-4804-b858-9f1e8bf8db59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f045fa25-1005-4652-b673-45926f4f78fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20180530_foci_vebe_2018_ea_sports_fifa_2018_ki_nyeri_a_foci_vb_t_joslat","timestamp":"2018. május. 30. 12:03","title":"Hogy ki nyeri a focivébét? Bemondta a jóslatát a FIFA 2018 négy éve tökéletesen tippelő játékkiadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben a mentőautó az oldalára borult, két mentőápoló megsérült. \r

","shortLead":"A balesetben a mentőautó az oldalára borult, két mentőápoló megsérült. \r

","id":"20180531_mento_karambolozott_budan_torlodas_varhato","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e448e277-e875-48b5-8cba-8f8613752ded","keywords":null,"link":"/cegauto/20180531_mento_karambolozott_budan_torlodas_varhato","timestamp":"2018. május. 31. 06:18","title":"Mentő karambolozott Budán, torlódás várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa76a46-354b-4ead-9f08-981264a6a6df","c_author":"Számlázz.hu","category":"brandcontent","description":"Mire jó a digitális ügyintézés az állami adminisztrációban? Mire jók az olyan okos automatizmusok, mint például egy számlázóprogramban a tömeges számlakiállítás, fizetési értesítés és a cégadatok automatikus kitöltése? Hogyan használható mindez arra, hogy egy ország állampolgárainak ügyintézését jelentősen meggyorsítsa és leegyszerűsítse? Gépek vezérelte intelligens megoldások a Baltikumtól Magyarországig.","shortLead":"Mire jó a digitális ügyintézés az állami adminisztrációban? Mire jók az olyan okos automatizmusok, mint például...","id":"20180525_Az_adobevallastol_a_szamlazasig","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fa76a46-354b-4ead-9f08-981264a6a6df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03030f8-5404-46e8-9e73-8f40828bbb08","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180525_Az_adobevallastol_a_szamlazasig","timestamp":"2018. május. 30. 07:25","title":"Az adóbevallástól a számlázásig – okos automatizmusok az állampolgárok szolgálatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0897e52-f030-44b1-8c09-7e9289e1e523","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Jelentősen bővítik a fizetős övezetet a XI. és a XIV. kerületben is. Az V. kerületben jön az 525 forintos parkolási díj.","shortLead":"Jelentősen bővítik a fizetős övezetet a XI. és a XIV. kerületben is. Az V. kerületben jön az 525 forintos parkolási díj.","id":"20180530_meg_tobben_helyen_kell_majd_fizetni_a_parkolasert_zugloban_es_ujbudan_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0897e52-f030-44b1-8c09-7e9289e1e523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"268d6efb-ba40-45e5-8a40-5cca92ad13eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180530_meg_tobben_helyen_kell_majd_fizetni_a_parkolasert_zugloban_es_ujbudan_is","timestamp":"2018. május. 30. 11:15","title":"Még többen helyen kell majd fizetni a parkolásért Zuglóban és Újbudán is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbabe9c1-15a1-43e0-94e1-20c110419770","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A HVG e heti számában végigvettük, hány államtitkárral állnak fel az új minisztériumok. A listát végignézve nem világos, egyes szakterületeknek miért van saját államtitkáruk, míg másoknak nincs.","shortLead":"A HVG e heti számában végigvettük, hány államtitkárral állnak fel az új minisztériumok. A listát végignézve nem...","id":"20180531_allamtitkarok_kormany_orban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbabe9c1-15a1-43e0-94e1-20c110419770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6dcb4a3-7804-4d6d-b519-876ff673c3a2","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_allamtitkarok_kormany_orban","timestamp":"2018. május. 31. 12:08","title":"Szijjártónál az űrkutatás, Gulyás és Kásler holtversenyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cea2d253-796d-4381-85a6-e752fbc188d6","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Mindenre odafigyelnek a szervezők, akik a jelek szerint mindenáron meg akarják akadályozni, hogy bármi is megzavarja a június 14-én kezdődő oroszországi labdarúgó-világbajnokságot. Néha talán túl is lőnek a célon.","shortLead":"Mindenre odafigyelnek a szervezők, akik a jelek szerint mindenáron meg akarják akadályozni, hogy bármi is megzavarja...","id":"20180531_Itt_a_foci_vilagbajnoksag_tiltolistaja__a_kerti_sutogetok_is_retteghetnek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cea2d253-796d-4381-85a6-e752fbc188d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e9e53c-1508-417f-8596-4a41647e5543","keywords":null,"link":"/vilag/20180531_Itt_a_foci_vilagbajnoksag_tiltolistaja__a_kerti_sutogetok_is_retteghetnek","timestamp":"2018. május. 31. 11:00","title":"Itt a foci-vb tiltólistája – a kerti sütögetők (is) retteghetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]