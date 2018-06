Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a3ce14c-6a87-47f1-b233-15163140a49e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Újra Giuseppe Conte vezetésével próbálnak kormányt alakítani. ","shortLead":"Újra Giuseppe Conte vezetésével próbálnak kormányt alakítani. ","id":"20180531_Meg_egyszer_nekifut_a_kormanyalakitasnak_az_olasz_jobboldal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a3ce14c-6a87-47f1-b233-15163140a49e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"152557c6-2073-427e-a449-c39983b877de","keywords":null,"link":"/vilag/20180531_Meg_egyszer_nekifut_a_kormanyalakitasnak_az_olasz_jobboldal","timestamp":"2018. május. 31. 20:01","title":"Még egyszer nekifut a kormányalakításnak az olasz jobboldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c6c319f-1c29-4289-8c78-96ff9710eb08","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az adat vált a 21. század nyersanyagává, ami nagy kihívás a szociális piacgazdaság fenntartásában és a társadalmi igazságosság biztosításában Angela Merkel szerint.","shortLead":"Az adat vált a 21. század nyersanyagává, ami nagy kihívás a szociális piacgazdaság fenntartásában és a társadalmi...","id":"20180531_angela_merkel_adat_21_szazad_nyersanyaga_g20_adatgazdasag_informatika","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c6c319f-1c29-4289-8c78-96ff9710eb08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79c8ac43-defa-4e3e-b35d-4c161b2d1e2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180531_angela_merkel_adat_21_szazad_nyersanyaga_g20_adatgazdasag_informatika","timestamp":"2018. május. 31. 17:03","title":"\"Az adatainkért eddig nem kaptunk semmit a neten, míg mások szépen keresnek rajtuk\" – Merkel szerint az adat a 21. század nyersanyaga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95410502-a3a8-4cfb-8269-71dd58aa90cb","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A baleset Szigetszentmiklós térségében történt. Már most 5-6 kilométeres torlódás van. ","shortLead":"A baleset Szigetszentmiklós térségében történt. Már most 5-6 kilométeres torlódás van. ","id":"20180530_Nyolc_auto_utkozott_az_M0ason_jokora_dugo_alakult_ki","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95410502-a3a8-4cfb-8269-71dd58aa90cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7291cdc7-34a2-4f49-8c3a-a3192cfd1f7c","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180530_Nyolc_auto_utkozott_az_M0ason_jokora_dugo_alakult_ki","timestamp":"2018. május. 30. 18:22","title":"Nyolc autó ütközött az M0-son, jókora dugó alakult ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce2ec9ff-cafe-4087-b867-2da581e78b22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A döntést még a nyár folyamán meghozzák.","shortLead":"A döntést még a nyár folyamán meghozzák.","id":"20180531_Valoszinuleg_megszunik_az_Egyutt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce2ec9ff-cafe-4087-b867-2da581e78b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54765f8a-064e-43dd-8ee5-b4b062d6fe63","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_Valoszinuleg_megszunik_az_Egyutt","timestamp":"2018. május. 31. 12:57","title":"Valószínűleg megszűnik az Együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c520ef5e-cb77-4c14-9ebf-887becda3b8e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Hogy született meg az abortusztörvényeket fellazító csendes forradalom?","shortLead":"Hogy született meg az abortusztörvényeket fellazító csendes forradalom?","id":"20180531_Irorszag_az_egyhaz_meggyengult_a_nok_felszabadultak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c520ef5e-cb77-4c14-9ebf-887becda3b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384eb320-8aaf-47f8-a4a9-45520d100ea7","keywords":null,"link":"/elet/20180531_Irorszag_az_egyhaz_meggyengult_a_nok_felszabadultak","timestamp":"2018. május. 31. 15:22","title":"Írország: az egyház meggyengült, a nők felszabadultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hírek szerint Luigi Di Maio, az M5S vezetője a munkaügyi minisztériumot, Matteo Salvini, a Liga elnöke a belügyminisztériumot irányítja majd.","shortLead":"A hírek szerint Luigi Di Maio, az M5S vezetője a munkaügyi minisztériumot, Matteo Salvini, a Liga elnöke...","id":"20180531_eskut_tehet_pentek_delutan_az_uj_olasz_kormany","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"750fb9e9-ab6b-4ddb-8027-36daecd85242","keywords":null,"link":"/vilag/20180531_eskut_tehet_pentek_delutan_az_uj_olasz_kormany","timestamp":"2018. május. 31. 21:55","title":"Esküt tehet péntek délután az új olasz kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff132f2-1058-4d19-9e52-30711623edc9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szerencsétlenség Körmendtől délre történt.","shortLead":"A szerencsétlenség Körmendtől délre történt.","id":"20180530_Baleset_tortent_lezartak_a_86os_foutat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ff132f2-1058-4d19-9e52-30711623edc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32265e35-be59-4607-94ff-7928d5330d28","keywords":null,"link":"/cegauto/20180530_Baleset_tortent_lezartak_a_86os_foutat","timestamp":"2018. május. 30. 17:08","title":"Baleset történt, lezárták a 86-os főutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e421685-d1ce-4dab-b3ef-d9067a701ad0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ott volt a Led Zeppelin megalakulásánál, és 1980-as halála a zenekar végét is jelentette.","shortLead":"Ott volt a Led Zeppelin megalakulásánál, és 1980-as halála a zenekar végét is jelentette.","id":"20180531_Ma_lenne_70_eves_a_rocktortenelem_egyik_legjobb_dobosa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e421685-d1ce-4dab-b3ef-d9067a701ad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b93291-5385-4e0e-8720-c13df1ec0102","keywords":null,"link":"/kultura/20180531_Ma_lenne_70_eves_a_rocktortenelem_egyik_legjobb_dobosa","timestamp":"2018. május. 31. 11:15","title":"Ma lenne 70 éves a rocktörténelem egyik legjobb dobosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]