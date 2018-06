Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0345745-a9a5-43f2-bf05-f86063ee8f0f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Másfél órát tanácskozott egymással szerdán este New Yorkban Mike Pompeo és Kim Jong Csol, az észak-koreai állampárt Központi Bizottságának alelnöke, a hírszerzés volt vezetője.","shortLead":"Másfél órát tanácskozott egymással szerdán este New Yorkban Mike Pompeo és Kim Jong Csol, az észak-koreai állampárt...","id":"20180531_kim_dzsong_un_jobbkezevel_targyalt_az_amerikai_kulugyminiszter","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0345745-a9a5-43f2-bf05-f86063ee8f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bcaabf-8699-4e15-9a14-1eee248345a2","keywords":null,"link":"/vilag/20180531_kim_dzsong_un_jobbkezevel_targyalt_az_amerikai_kulugyminiszter","timestamp":"2018. május. 31. 06:55","title":"Kim Dzsong Un jobbkezével tárgyalt az amerikai külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Külföldi lapok korábban azt írták róla, hátba lőtték. Aztán szerdán váratlanul felbukkant egy sajtótájékoztatón. Mint kiderült, a gyilkosságot csak színlelték, az egész egy titkosszolgálati akció volt egy ellene tervezett merénylet miatt.","shortLead":"Külföldi lapok korábban azt írták róla, hátba lőtték. Aztán szerdán váratlanul felbukkant egy sajtótájékoztatón. Mint...","id":"20180530_Megrendeztek_a_halalat_megis_el_az_orosz_ujsagiro_akirol_azt_mondtak_lelottek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d0115bc-c41d-450b-9272-3e8e7399581d","keywords":null,"link":"/vilag/20180530_Megrendeztek_a_halalat_megis_el_az_orosz_ujsagiro_akirol_azt_mondtak_lelottek","timestamp":"2018. május. 30. 16:53","title":"Megrendezték a halálát: mégis él az orosz újságíró, akiről azt mondták, lelőtték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy évvel korábban még 2,4 milliárdos mínuszt termelt a Mediaworks, most viszont 4,3 milliárd forint a nyereség.","shortLead":"Egy évvel korábban még 2,4 milliárdos mínuszt termelt a Mediaworks, most viszont 4,3 milliárd forint a nyereség.","id":"20180531_Kifizetodott_a_kormanyhuseg_oriasit_szakitott_Meszaros_mediabirodalma","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccfc752a-a625-41b7-97d4-58c1f37cd228","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Kifizetodott_a_kormanyhuseg_oriasit_szakitott_Meszaros_mediabirodalma","timestamp":"2018. május. 31. 09:41","title":"Kifizetődött a kormányhűség, óriásit szakított Mészáros médiabirodalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf27fe92-8381-4893-8e24-7b4471b90dec","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A vagyonnyilatkozatokra vonatkozó kezdeményezés aláírásgyűjtését a választások miatt felfüggesztették, és a moratórium letelte után nem folytatták a szervezők, így az egész dugába dőlt.","shortLead":"A vagyonnyilatkozatokra vonatkozó kezdeményezés aláírásgyűjtését a választások miatt felfüggesztették, és a moratórium...","id":"20180531_nem_lesz_nepszavazas_arrol_ellenorizzeke_a_vagyonnyilatkozatok_valosagtartalmat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf27fe92-8381-4893-8e24-7b4471b90dec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65ebd21d-d94b-401c-9e8d-94a5d156b653","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_nem_lesz_nepszavazas_arrol_ellenorizzeke_a_vagyonnyilatkozatok_valosagtartalmat","timestamp":"2018. május. 31. 14:57","title":"Nem lesz népszavazás arról, ellenőrizzék-e a vagyonnyilatkozatok valóságtartalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d","c_author":"Eduline","category":"brandchannel","description":"Számtalan YouTube-csatorna közül válogathatnak azok, akik szívesen mélyednének el a fizikában, a csillagászatban, a matematikában, a biológiában, a vegyészetben vagy bármilyen más tudományban. Az otthoni tanulásból ráadásul azok sem maradnak ki, akik nem beszélnek angolul. ","shortLead":"Számtalan YouTube-csatorna közül válogathatnak azok, akik szívesen mélyednének el a fizikában, a csillagászatban...","id":"20180601_eduline_tudomanyos_YouTubecsatornak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d0777e-3dab-4003-9c51-8685463687f7","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180601_eduline_tudomanyos_YouTubecsatornak","timestamp":"2018. június. 01. 15:00","title":"Ők a YouTube szupersztárjai: így milliókat érdekel a tudomány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"onlinetanfolyam.eduline.hu","c_partnerlogo":"a4864346-32b0-4a3f-92eb-0463e3d8b740","c_partnertag":"Eduline"},{"available":true,"c_guid":"36615f06-9286-489a-88ea-ea3595c8b043","c_author":"","category":"elet","description":"Elkészült az eddigi legnagyobb elemzés arról, hogy az állattartással mekkora ökológiai lábnyomot hagyunk hátra.","shortLead":"Elkészült az eddigi legnagyobb elemzés arról, hogy az állattartással mekkora ökológiai lábnyomot hagyunk hátra.","id":"20180601_Aggodik_a_Foldert_Egyen_kevesebb_hust_es_tejtermeket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36615f06-9286-489a-88ea-ea3595c8b043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0634756-3110-44d9-8b38-f58b385ef67c","keywords":null,"link":"/elet/20180601_Aggodik_a_Foldert_Egyen_kevesebb_hust_es_tejtermeket","timestamp":"2018. június. 01. 09:37","title":"Aggódik a Földért? Egyen kevesebb húst és tejterméket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5dc430e-deec-4c36-b29e-1ed3b770acde","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha már a bajnoki cím nem jött össze, legalább az FTC gazdálkodásért felelők örülhetnek.","shortLead":"Ha már a bajnoki cím nem jött össze, legalább az FTC gazdálkodásért felelők örülhetnek.","id":"20180531_Tizszeresere_nott_az_FTC_nyeresege","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5dc430e-deec-4c36-b29e-1ed3b770acde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27084f90-c2d3-4f93-bc6a-eae34cdc7382","keywords":null,"link":"/kkv/20180531_Tizszeresere_nott_az_FTC_nyeresege","timestamp":"2018. május. 31. 15:57","title":"Tízszeresére nőtt az FTC nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3069f20-6943-4a8c-91f1-9a29e32d1551","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Többen elájultak, de volt, aki el is hányta magát az orrfacsaró bűztől. ","shortLead":"Többen elájultak, de volt, aki el is hányta magát az orrfacsaró bűztől. ","id":"20180601_Annyira_budos_volt_az_utas_hogy_kenyszerleszallast_kellett_vegrehajtania_egy_holland_repulonek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3069f20-6943-4a8c-91f1-9a29e32d1551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f80cb8-528e-497f-a0c5-a88b6373f9ff","keywords":null,"link":"/elet/20180601_Annyira_budos_volt_az_utas_hogy_kenyszerleszallast_kellett_vegrehajtania_egy_holland_repulonek","timestamp":"2018. június. 01. 11:14","title":"Annyira büdös volt az utas, hogy kényszerleszállást kellett végrehajtania egy holland repülőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]