Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62ba6ec2-b8dc-472b-896f-8fd048495417","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Péntektől indul az akció, a bűnözést és az illegális bevándorlást akarják megfékezni.","shortLead":"Péntektől indul az akció, a bűnözést és az illegális bevándorlást akarják megfékezni.","id":"20180601_Kozos_hatarellenorzesbe_kezdenek_a_nemet_es_az_osztrak_hatosagok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62ba6ec2-b8dc-472b-896f-8fd048495417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833e6768-8471-4294-9e6d-75eeba0e8673","keywords":null,"link":"/vilag/20180601_Kozos_hatarellenorzesbe_kezdenek_a_nemet_es_az_osztrak_hatosagok","timestamp":"2018. június. 01. 06:28","title":"Közös határellenőrzésbe kezdenek a német és az osztrák hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e153689-1a7f-449c-bf5b-db8268a79e22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Weinstein nem tanúskodik.","shortLead":"Weinstein nem tanúskodik.","id":"20180531_Birosag_elott_a_Weinsteinugy__tobb_rendbeli_nemi_eroszakkal_vadoljak_a_volt_filmmogult","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e153689-1a7f-449c-bf5b-db8268a79e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e5e5d4-23f1-495b-86f4-429f855b5f5a","keywords":null,"link":"/elet/20180531_Birosag_elott_a_Weinsteinugy__tobb_rendbeli_nemi_eroszakkal_vadoljak_a_volt_filmmogult","timestamp":"2018. május. 31. 11:40","title":"Bíróság előtt a Weinstein-ügy: többrendbeli nemi erőszakkal vádolják a volt filmmogult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0345745-a9a5-43f2-bf05-f86063ee8f0f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Másfél órát tanácskozott egymással szerdán este New Yorkban Mike Pompeo és Kim Jong Csol, az észak-koreai állampárt Központi Bizottságának alelnöke, a hírszerzés volt vezetője.","shortLead":"Másfél órát tanácskozott egymással szerdán este New Yorkban Mike Pompeo és Kim Jong Csol, az észak-koreai állampárt...","id":"20180531_kim_dzsong_un_jobbkezevel_targyalt_az_amerikai_kulugyminiszter","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0345745-a9a5-43f2-bf05-f86063ee8f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bcaabf-8699-4e15-9a14-1eee248345a2","keywords":null,"link":"/vilag/20180531_kim_dzsong_un_jobbkezevel_targyalt_az_amerikai_kulugyminiszter","timestamp":"2018. május. 31. 06:55","title":"Kim Dzsong Un jobbkezével tárgyalt az amerikai külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bffce03-e51a-4260-952e-e027fc3e86c6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A portugál szupersztár úgy tűnik, nem fog egykönnyen kimászni az adóelkerülés miatti slamasztikából.","shortLead":"A portugál szupersztár úgy tűnik, nem fog egykönnyen kimászni az adóelkerülés miatti slamasztikából.","id":"20180531_Borton_lesz_a_vege_Az_adohatosag_hallani_sem_akar_Ronaldo_alkujarol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bffce03-e51a-4260-952e-e027fc3e86c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66428175-7a90-42d3-a711-00f6b8b94aef","keywords":null,"link":"/sport/20180531_Borton_lesz_a_vege_Az_adohatosag_hallani_sem_akar_Ronaldo_alkujarol","timestamp":"2018. május. 31. 09:06","title":"Börtön lesz a vége? Az adóhatóság hallani sem akar Ronaldo alkujáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c52fb70c-9c5c-4765-a36e-048198987ff3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szatmáry Kristóf cégének adóbevallásában nem szerepel semmi a bírságoknak meghagyott sorban. Több szabálytalanságot is feltártak a fideszes zöldségesével kapcsolatban, volt, amiért meg sem büntették.","shortLead":"Szatmáry Kristóf cégének adóbevallásában nem szerepel semmi a bírságoknak meghagyott sorban. Több szabálytalanságot is...","id":"20180601_Nem_fizette_be_a_buntetest_a_fideszes_politikus_cege","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c52fb70c-9c5c-4765-a36e-048198987ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18328a29-09af-4d11-8445-176f89b32877","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Nem_fizette_be_a_buntetest_a_fideszes_politikus_cege","timestamp":"2018. június. 01. 20:14","title":"Nem fizette be a büntetést a fideszes politikus cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fd59aa1-cb45-499d-8207-0c2482421526","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyáltalán nem értesítették őket, pedig a közterület lefoglalására állítólag maga a polgármester adott engedélyt. ","shortLead":"Egyáltalán nem értesítették őket, pedig a közterület lefoglalására állítólag maga a polgármester adott engedélyt. ","id":"20180531_A_lakok_tudta_nelkul_vittek_el_az_autoikat_a_IX_keruletben_egy_forgatas_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fd59aa1-cb45-499d-8207-0c2482421526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e98ae9c-cd90-4cc3-8978-f6a33b1020d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180531_A_lakok_tudta_nelkul_vittek_el_az_autoikat_a_IX_keruletben_egy_forgatas_miatt","timestamp":"2018. május. 31. 19:15","title":"A lakók tudta nélkül vitték el az autóikat a IX. kerületben egy forgatás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c98b919-a9a3-4487-ab90-5e3f779e744e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három cégből több mint négymilliárd forint osztalékot szerzett a felcsúti család.","shortLead":"Három cégből több mint négymilliárd forint osztalékot szerzett a felcsúti család.","id":"20180531_Szarnyalnak_Meszaros_epitoipari_cegei_hala_az_EUnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c98b919-a9a3-4487-ab90-5e3f779e744e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e27693f-8211-485e-ae35-477cdef5b9a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Szarnyalnak_Meszaros_epitoipari_cegei_hala_az_EUnak","timestamp":"2018. május. 31. 13:16","title":"Szárnyalnak Mészáros építőipari cégei, hála az EU-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42076098-27f3-456b-81fb-57072798adc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az \"Elég a hülyeségből!\" szlogent választotta a kampányához.","shortLead":"Az \"Elég a hülyeségből!\" szlogent választotta a kampányához.","id":"20180601_schmuck_andor_hazmesternek_jelentkezik_az_V_keruletben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42076098-27f3-456b-81fb-57072798adc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b420527-7fdd-4539-93ba-10c60092f27d","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_schmuck_andor_hazmesternek_jelentkezik_az_V_keruletben","timestamp":"2018. június. 01. 13:50","title":"Schmuck Andor házmesternek jelentkezik az V. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]