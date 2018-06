Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Okafogyottá vált a Velencei Bizottság vizsgálata Stop Soros-ügyben, miután a két, ordítóan aggályos rész kikerült a javaslatból – mondja Tordai Csaba ügyvéd, alkotmányjogász, korábbi államtitkár. Aggályos pontok így is maradtak a tervezetben, de azok Orbán belpolitikai keménykedéséhez kellenek inkább.","shortLead":"Okafogyottá vált a Velencei Bizottság vizsgálata Stop Soros-ügyben, miután a két, ordítóan aggályos rész kikerült...","id":"20180530_orban_meghatralt_stop_soros","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e65607da-58b2-483b-bc0c-a0bd539959fd","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_orban_meghatralt_stop_soros","timestamp":"2018. május. 30. 14:50","title":"Orbán valójában meghátrált a Stop Sorossal, de leplezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a587d2aa-0663-4370-8c0d-cb2bf68f0162","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kormányzat valószínűleg csütörtökön jelenti be, hogy kiveti a védővámot az európai acél- és alumíniumtermékekre, miután másnap lejár a határidő a már korábban bejelentett vámtarifa-emelés mentesítésére – értesült a The Wall Street Journal. ","shortLead":"A kormányzat valószínűleg csütörtökön jelenti be, hogy kiveti a védővámot az európai acél- és alumíniumtermékekre...","id":"20180531_wsj_tenyleg_jonnek_az_amerikai_vedovamok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a587d2aa-0663-4370-8c0d-cb2bf68f0162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b6110d-c816-4483-8d8c-3d8ed8963ebd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_wsj_tenyleg_jonnek_az_amerikai_vedovamok","timestamp":"2018. május. 31. 05:18","title":"WSJ: Tényleg jönnek az amerikai védővámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72e8ab0-0031-4f7e-82d0-0ebaedc2742e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Fordulatos meccsen kapott ki angol ellenfelétől Fucsovics Márton a Roland Garroson. ","shortLead":"Fordulatos meccsen kapott ki angol ellenfelétől Fucsovics Márton a Roland Garroson. ","id":"20180531_Kiesett_Fucsovics_Parizsban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d72e8ab0-0031-4f7e-82d0-0ebaedc2742e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876ddd6b-c366-4a0e-9191-343d9611ed9e","keywords":null,"link":"/sport/20180531_Kiesett_Fucsovics_Parizsban","timestamp":"2018. május. 31. 15:20","title":"Kiesett Fucsovics Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38bc7530-b1b0-459c-8c40-81041ad34a41","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Akadt, aki daganatos betegnek adta ki magát, csak hogy hozzájusson a Horváth József által is vizsgált készítményhez. Mint kiderült, azért, hogy aztán a biológus nevével visszaélve forgalmazni tudja azt.","shortLead":"Akadt, aki daganatos betegnek adta ki magát, csak hogy hozzájusson a Horváth József által is vizsgált készítményhez...","id":"20180531_Facebookos_alhiroldalak_eltek_vissza_a_neves_magyar_biologus_nevevel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38bc7530-b1b0-459c-8c40-81041ad34a41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d17692bc-237d-499c-902f-0874f8e32b56","keywords":null,"link":"/elet/20180531_Facebookos_alhiroldalak_eltek_vissza_a_neves_magyar_biologus_nevevel","timestamp":"2018. május. 31. 07:52","title":"Facebookos álhíroldalak éltek vissza a neves magyar biológus nevével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A provokatív dokumentumfilmes szerint Rosanne Barr és Donald Trump is megbánja még, hogy ismeri őt.","shortLead":"A provokatív dokumentumfilmes szerint Rosanne Barr és Donald Trump is megbánja még, hogy ismeri őt.","id":"20180531_Donald_Trump_nem_lesz_boldog_Michael_Moore_legujabb_titkos_projektjetol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31862d79-acb0-4f92-a621-e511f2076d8e","keywords":null,"link":"/elet/20180531_Donald_Trump_nem_lesz_boldog_Michael_Moore_legujabb_titkos_projektjetol","timestamp":"2018. május. 31. 17:25","title":"Donald Trump nem lesz boldog Michael Moore legújabb, \"titkos projektjétől\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57214ce3-8087-4c6b-8897-fc35df95804c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 82 millió forint osztalékot kapnak a Nakama & Partners tulajdonosai.","shortLead":"Összesen 82 millió forint osztalékot kapnak a Nakama & Partners tulajdonosai.","id":"20180531_Egy_ev_alatt_megharmincszorozta_a_profitjat_Rogan_Cecilia_es_Sarka_Kata_cege","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57214ce3-8087-4c6b-8897-fc35df95804c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0282b124-f0f5-4571-86c9-29da99055cd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Egy_ev_alatt_megharmincszorozta_a_profitjat_Rogan_Cecilia_es_Sarka_Kata_cege","timestamp":"2018. május. 31. 15:14","title":"Egy év alatt megharmincszorozta a profitját Rogán Cecília és Sarka Kata cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d97fc7-741d-47b6-89a1-8c156ac8bf08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénteken közzétett bejelentésből továbbra sem derül ki, hogy mennyiért.","shortLead":"A pénteken közzétett bejelentésből továbbra sem derül ki, hogy mennyiért.","id":"20180601_hosszu_katinkaek_tovabb_hasznalhatjak_a_duna_arenat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78d97fc7-741d-47b6-89a1-8c156ac8bf08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39affe81-cf5c-4e40-9ce4-a173a22254ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_hosszu_katinkaek_tovabb_hasznalhatjak_a_duna_arenat","timestamp":"2018. június. 01. 11:10","title":"Mindenki nyugodjon meg: Hosszú Katinkáék tovább használhatják a Duna Arénát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2334222c-099c-4433-8e9b-1851231c67da","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A magyarul 1971-ben megjelent Száz év magány után Székács Vera fordította Gabriel García Márquez minden művét. ","shortLead":"A magyarul 1971-ben megjelent Száz év magány után Székács Vera fordította Gabriel García Márquez minden művét. ","id":"20180531_Meghalt_Szekacs_Vera_Marquez_magyar_hangja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2334222c-099c-4433-8e9b-1851231c67da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14359bbb-ec06-452f-9718-316fdad9e178","keywords":null,"link":"/kultura/20180531_Meghalt_Szekacs_Vera_Marquez_magyar_hangja","timestamp":"2018. május. 31. 18:51","title":"Meghalt Székács Vera, Márquez magyar hangja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]