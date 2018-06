Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78b53acd-6482-469e-87cb-75817e2b9cb4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szépen hoztak a konyhára a megbízások tavaly is a cégnél.","shortLead":"Szépen hoztak a konyhára a megbízások tavaly is a cégnél.","id":"20180531_Ugy_osztja_szet_a_profitot_az_Elios_mintha_nem_lenne_holnap","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78b53acd-6482-469e-87cb-75817e2b9cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c4361fa-14dc-4f76-8c3b-653e3d6bf1b1","keywords":null,"link":"/kkv/20180531_Ugy_osztja_szet_a_profitot_az_Elios_mintha_nem_lenne_holnap","timestamp":"2018. május. 31. 15:54","title":"Úgy osztja szét a profitot az Elios, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81aabf9-a13c-4bec-a6e8-11ac0c8afac6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A körülbelül 26 kilométeres sztrádaszakasz alapkövét tavaly júliusban tették le. Ha elkészül az M4-es sztráda ezen szakasza, kevesebb mint 2 óra 40 perc alatt lehet majd eljutni Budapesttől a román határig autópályán.","shortLead":"A körülbelül 26 kilométeres sztrádaszakasz alapkövét tavaly júliusban tették le. Ha elkészül az M4-es sztráda ezen...","id":"20180531_penzt_ad_az_eu_a_roman_hatarig_tarto_autopalyara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c81aabf9-a13c-4bec-a6e8-11ac0c8afac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4a24c1-e047-4ae5-9994-0cd8053aab5b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_penzt_ad_az_eu_a_roman_hatarig_tarto_autopalyara","timestamp":"2018. május. 31. 17:40","title":"Pénzt ad az EU a román határig tartó autópályára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"397a74f6-982b-4247-809e-ac87713e133a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Donald Trump nemrég posztumusz rehabilitálta Jack Johnsont.","shortLead":"Donald Trump nemrég posztumusz rehabilitálta Jack Johnsont.","id":"20180531_Sylvester_Stallone_filmet_keszit_a_rasszista_okokbol_bebortonzott_bokszvilagbajnokrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=397a74f6-982b-4247-809e-ac87713e133a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4d67ce-7ad9-4122-86c6-8d34fbef88a9","keywords":null,"link":"/kultura/20180531_Sylvester_Stallone_filmet_keszit_a_rasszista_okokbol_bebortonzott_bokszvilagbajnokrol","timestamp":"2018. május. 31. 15:50","title":"Sylvester Stallone filmet készít a rasszista okokból bebörtönzött bokszvilágbajnokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b7e6f3-2a90-47de-9116-47da9be51849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétvégére megint elromlik az idő.","shortLead":"Hétvégére megint elromlik az idő.","id":"20180601_Az_orszag_nagyobbik_resze_megussza_a_felhoszakadast","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31b7e6f3-2a90-47de-9116-47da9be51849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74608f94-88d7-44a6-ac53-ef68838aa63d","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Az_orszag_nagyobbik_resze_megussza_a_felhoszakadast","timestamp":"2018. június. 01. 05:56","title":"Az ország nagyobbik része megússza a felhőszakadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b6546e6-f1b6-40b4-8754-49f803eceab2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szinte kivétel nélkül nagy profitot termeltek a kormányhoz hű médiacégek. Az állam pumpálja a közpénzt a hirdetésekbe, így aztán torzul a piac, de mindenhova eljut a kormányzati reklám, a hatalom kedvenc vállalkozói pedig nagyot nyernek.","shortLead":"Szinte kivétel nélkül nagy profitot termeltek a kormányhoz hű médiacégek. Az állam pumpálja a közpénzt a hirdetésekbe...","id":"20180601_media_beszamolok_tv2_vajna_meszaros_echotv_figyelo_nepszava_mediaworks","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b6546e6-f1b6-40b4-8754-49f803eceab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bebdaf3c-3544-441f-b998-51c866fccd8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_media_beszamolok_tv2_vajna_meszaros_echotv_figyelo_nepszava_mediaworks","timestamp":"2018. június. 01. 14:31","title":"A TV2 vesztesége a légypiszok az állami pénzekkel kitömött sajtó makulátlan mérlegében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b3ec384-b5b1-4973-89b5-4ff8113dab6e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A honlapján azt firtatták, mit ír éppen.","shortLead":"A honlapján azt firtatták, mit ír éppen.","id":"20180601_J_K_Rowling_elkezdte_irni_a_Legendas_allatok_es_megfigyelesuk_3_forgatokonyvet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b3ec384-b5b1-4973-89b5-4ff8113dab6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de9ff062-1e75-4008-9888-da410af8a1fa","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_J_K_Rowling_elkezdte_irni_a_Legendas_allatok_es_megfigyelesuk_3_forgatokonyvet","timestamp":"2018. június. 01. 16:03","title":"Új forgatókönyvön dolgozik J. K. Rowling","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670266c6-fda3-4f2c-840b-b612a0bb3a57","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ebben is csattanó maszlaggal szennyezett kömény lehetett.","shortLead":"Ebben is csattanó maszlaggal szennyezett kömény lehetett.","id":"20180530_Visszahivjak_a_csirkehusos_brokkolifozelek_bebietelt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=670266c6-fda3-4f2c-840b-b612a0bb3a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd13fcb7-45b4-4cf5-8397-c05897751919","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Visszahivjak_a_csirkehusos_brokkolifozelek_bebietelt","timestamp":"2018. május. 30. 19:52","title":"Visszahívják a csirkehúsos brokkolifőzelék bébiételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f95967-f49f-4181-854b-6b0d90923429","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az akadémia jogtudományi intézetének tudományos munkatársa szerint primitív, veszélyes és felháborító a kormány Stop Soros-törvényjavaslata, ám hiba arra várni, hogy majd az EU megoldja a helyzetet. Ziegler Tamás Dezső kiemelte: eddig nem szabályozta ennyire explicit módon a kormány, mit tekint biztonságos harmadik országnak, vagyis hova küldheti vissza csaknem automatikusan a menedékkérőket. ","shortLead":"Az akadémia jogtudományi intézetének tudományos munkatársa szerint primitív, veszélyes és felháborító a kormány Stop...","id":"20180531_mta_stop_soros_orban_eu","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13f95967-f49f-4181-854b-6b0d90923429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef7acc2e-4c04-4500-b920-2ca07d6e9584","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_mta_stop_soros_orban_eu","timestamp":"2018. május. 31. 14:49","title":"MTA-munkatárs: \"Fasisztoid uszítás, amit a kormány csinál\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]