[{"available":true,"c_guid":"2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy évvel korábban még 2,4 milliárdos mínuszt termelt a Mediaworks, most viszont 4,3 milliárd forint a nyereség.","shortLead":"Egy évvel korábban még 2,4 milliárdos mínuszt termelt a Mediaworks, most viszont 4,3 milliárd forint a nyereség.","id":"20180531_Kifizetodott_a_kormanyhuseg_oriasit_szakitott_Meszaros_mediabirodalma","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccfc752a-a625-41b7-97d4-58c1f37cd228","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Kifizetodott_a_kormanyhuseg_oriasit_szakitott_Meszaros_mediabirodalma","timestamp":"2018. május. 31. 09:41","title":"Kifizetődött a kormányhűség, óriásit szakított Mészáros médiabirodalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4ea92a0-86fb-4736-8f39-e789631223df","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egész Franciaország gyászolja Serge Dassault-t, aki a repülőgépgyártás koronázatlan királya volt hazájában. Ám a tulajdonában levő Le Figaro megírta: már nem a repülőgépgyártás a Dassault igaza sikerágazata, hanem a szoftvergyártás. ","shortLead":"Egész Franciaország gyászolja Serge Dassault-t, aki a repülőgépgyártás koronázatlan királya volt hazájában. Ám...","id":"20180601_Megfejtettek_a_93_evesen_elhunyt_mediamogul_fegyvergyaros_gazdagsaganak_titkat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4ea92a0-86fb-4736-8f39-e789631223df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9fc039-adfe-4c7b-aa2a-a0ac4658da5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_Megfejtettek_a_93_evesen_elhunyt_mediamogul_fegyvergyaros_gazdagsaganak_titkat","timestamp":"2018. június. 01. 07:36","title":"Megfejtették a 93 évesen elhunyt médiamogul fegyvergyáros gazdagságának titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d24509-0073-4b20-841f-25a5fac7ddba","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ha marad is a közéletben, a Jobbikban nem tudja elképzelni politikai pályafutását Dúró Dóra. Mandátuma visszaadásáról még nem döntött.","shortLead":"Ha marad is a közéletben, a Jobbikban nem tudja elképzelni politikai pályafutását Dúró Dóra. Mandátuma visszaadásáról...","id":"20180531_duro_dora_nyilatkozat_kizaras_utan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5d24509-0073-4b20-841f-25a5fac7ddba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7523ed0-4d8e-45ce-afdb-926ef66376cc","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_duro_dora_nyilatkozat_kizaras_utan","timestamp":"2018. május. 31. 12:42","title":"Dúró Dórának nagyon nehéz napjai vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91b686a-228d-4004-bbf5-148dae3cf120","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jesse Duplantis a televíziós műsorában azzal eteti a nézőket, hogy Jézus megüzente neki: a már meglévő három repülője mellé vennie kell egy negyedik magángépet is. 54 millió dolláros adománynak kellene összegyűlnie, hogy \"Jézus kívánsága\" teljesüljön. ","shortLead":"Jesse Duplantis a televíziós műsorában azzal eteti a nézőket, hogy Jézus megüzente neki: a már meglévő három repülője...","id":"20180531_Jezus_neveben_gyujt_penzt_a_magangepere_egy_televizios_hitszonok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b91b686a-228d-4004-bbf5-148dae3cf120&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca14dc79-465c-4c26-9344-75b5ab433f2c","keywords":null,"link":"/elet/20180531_Jezus_neveben_gyujt_penzt_a_magangepere_egy_televizios_hitszonok","timestamp":"2018. május. 31. 10:45","title":"Jézus nevében gyűjt pénzt a magángépére egy televíziós hitszónok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ba4a91b-37a7-4348-857d-2617336718ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nagy sportesemények előtt világszerte fellendül a készülékek eladása. Minden rajongó szeretné a lehető legjobb képminőségben élvezni világbajnokság meccseit. De vajon ehhez elengedhetetlen egy új tévé?","shortLead":"A nagy sportesemények előtt világszerte fellendül a készülékek eladása. Minden rajongó szeretné a lehető legjobb...","id":"20180601_Erdemese_uj_tevet_venniuk_a_fociimadoknak_a_vebe_elott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ba4a91b-37a7-4348-857d-2617336718ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2b7eb9-120e-4104-9ebf-5aae5313a54a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_Erdemese_uj_tevet_venniuk_a_fociimadoknak_a_vebe_elott","timestamp":"2018. június. 01. 07:04","title":"Érdemes-e új tévét venniük a fociimádóknak a vébé előtt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e800936-368b-422c-bd04-136c652221b2","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az állam a tulajdont a feladattal együtt vette át, tehát nem ütközik az alaptörvénybe, hogy Csömör község elvesztette az iskoláját – ezzel az érvvel utasította el egyhangúlag egy bíró beadványát az Alkotmánybíróság.","shortLead":"Az állam a tulajdont a feladattal együtt vette át, tehát nem ütközik az alaptörvénybe, hogy Csömör község elvesztette...","id":"20180601_nem_alkotmanyserto_az_iskolaallamositas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e800936-368b-422c-bd04-136c652221b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a523215-7f5f-48ea-a82e-a9cbcf5effb6","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_nem_alkotmanyserto_az_iskolaallamositas","timestamp":"2018. június. 01. 14:39","title":"Az Alkotmánybíróság szerint nem alkotmánysértő az iskolaállamosítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fdd1723-b9b5-4371-90ca-c2770b618126","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A római császár bronzszobrának maradványait a római Capitoliumi Múzeumban őrzik, de egy fontos része 1863 óta Párizsban volt, és ez most derült ki.","shortLead":"A római császár bronzszobrának maradványait a római Capitoliumi Múzeumban őrzik, de egy fontos része 1863 óta Párizsban...","id":"20180601_megtalaltak_nagy_konstantin_elveszett_mutatoujjat_a_louvreban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fdd1723-b9b5-4371-90ca-c2770b618126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027fa762-72ab-49e2-8154-bca6b84a8d86","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_megtalaltak_nagy_konstantin_elveszett_mutatoujjat_a_louvreban","timestamp":"2018. június. 01. 21:55","title":"Megtalálták Nagy Konstantin elveszett mutatóujját a Louvre-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07699555-26d8-47fe-973e-2ae2ff189c37","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Sokszor találkozunk irreális elvárásokkal a munkahelyen. Pedig a kutatások szerint a Z generáció nem tűri vezetője utasításait, parancsolgatását, dirigálását. Az irreális elvárások ráadásul stresszorok lehetnek a munkahelyen, így igen megnehezíthetik a produktív munkát. De hogyan tudnák a vezetőnk tudtára adni, hogy követelései teljesíthetetlenek, anélkül, hogy lustának, megbízhatatlannak vagy siránkozónak tűnnénk?","shortLead":"Sokszor találkozunk irreális elvárásokkal a munkahelyen. Pedig a kutatások szerint a Z generáció nem tűri vezetője...","id":"20180601_Mit_mondj_illetve_ne_mondj_amikor_a_fonokodnek_irrealis_elvarasai_vannak_feled","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07699555-26d8-47fe-973e-2ae2ff189c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9fc4429-6f16-4a6e-963c-b96adf2dd92f","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180601_Mit_mondj_illetve_ne_mondj_amikor_a_fonokodnek_irrealis_elvarasai_vannak_feled","timestamp":"2018. június. 01. 12:50","title":"Mit mondj (illetve ne mondj) amikor a főnöködnek irreális elvárásai vannak feléd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"}]