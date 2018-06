Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58c9d3d5-c588-4e72-b110-26b7451fce7a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A hajdúszoboszlói rendőrök vádemelést javasolnak azzal a gépjárművezetővel szemben, aki a 33-as számú főúton okozott balesetet.","shortLead":"A hajdúszoboszlói rendőrök vádemelést javasolnak azzal a gépjárművezetővel szemben, aki a 33-as számú főúton okozott...","id":"20180602_renault_megane_traktor_baleset","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58c9d3d5-c588-4e72-b110-26b7451fce7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"763e41f9-0436-482c-bbca-05788e97d2d8","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180602_renault_megane_traktor_baleset","timestamp":"2018. június. 02. 17:21","title":"Fotók: Már előzött a Renault sofőrje, amikor traktoros balra kanyarodott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a0c06f-1527-4b4e-bd17-6250d9e55ec4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ombudsman szülői panasz után vizsgálta a Budai Nagy Antal Gimnázium működését, több szabálytalanságot is talált.","shortLead":"Az ombudsman szülői panasz után vizsgálta a Budai Nagy Antal Gimnázium működését, több szabálytalanságot is talált.","id":"20180601_Sulyos_hibak_az_iskolaban_ahova_Czunyine_embere_kerult","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67a0c06f-1527-4b4e-bd17-6250d9e55ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337c5969-99de-49ef-a4ab-332bd44c835a","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Sulyos_hibak_az_iskolaban_ahova_Czunyine_embere_kerult","timestamp":"2018. június. 01. 08:19","title":"Súlyos hibák az iskolában, ahová Czunyiné embere került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472c45ec-09b4-4f50-97c2-5350742c936b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új törzskartonokhoz egy csaknem 40 pontból álló kérdőívet kell kitölteniük az orvosoknak a betegekkel, a felmérést ráadásul ismételni kell egy meghatározott idő után. Az orvosi kamara elnöke szerint a rendszer megkerülésükkel vezették be.","shortLead":"Az új törzskartonokhoz egy csaknem 40 pontból álló kérdőívet kell kitölteniük az orvosoknak a betegekkel, a felmérést...","id":"20180601_juliustol_meg_tobb_adminisztraciot_kapnak_a_nyakukba_a_haziorvosok_a_kamara_tiltakozik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=472c45ec-09b4-4f50-97c2-5350742c936b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a09ecb-6f8f-487d-bba4-801eb2d6a770","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_juliustol_meg_tobb_adminisztraciot_kapnak_a_nyakukba_a_haziorvosok_a_kamara_tiltakozik","timestamp":"2018. június. 01. 19:54","title":"Júliustól még több adminisztrációt kapnak a nyakukba a háziorvosok, a kamara tiltakozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3732092-a427-485b-b874-4886f2cf6dfe","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Ilyen az, amikor három Oscar-díjas és egy Oscar-jelölt színésznő elolvassa a Szürke ötven árnyalatát. Hogy pontosan milyen? Filmnek megúszós, mert elbújik főszereplői ránctalan bűbája mögé – de a Könyvklubot még így is 104 perc mosolygássá változtatják az évek, meg a rutin. Kritika. ","shortLead":"Ilyen az, amikor három Oscar-díjas és egy Oscar-jelölt színésznő elolvassa a Szürke ötven árnyalatát. Hogy pontosan...","id":"20180601_Ha_Isten_azt_szerette_volna_hogy_most_is_szexeljenek_nem_csinalta_volna_ezt_a_testukkel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3732092-a427-485b-b874-4886f2cf6dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9511ec-42cd-4e33-971e-fe06270ad762","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_Ha_Isten_azt_szerette_volna_hogy_most_is_szexeljenek_nem_csinalta_volna_ezt_a_testukkel","timestamp":"2018. június. 01. 20:30","title":"Mindenki cuki és mindenki szexelne, mi pedig szurkolunk, hogy jó legyen nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5ed3d9-0cc7-46f7-a4e0-69d6d914d08f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Mogyoród vonalában, az új csomópont építéséhez kapcsolódó munkálatok miatt.","shortLead":"Mogyoród vonalában, az új csomópont építéséhez kapcsolódó munkálatok miatt.","id":"20180601_Ket_hetig_araszolasra_szamithat_az_M3ason","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf5ed3d9-0cc7-46f7-a4e0-69d6d914d08f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ca0920b-e523-4227-bfe5-867d09f1f282","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180601_Ket_hetig_araszolasra_szamithat_az_M3ason","timestamp":"2018. június. 01. 17:17","title":"Két hétig araszolásra számíthat az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d","c_author":"Eduline","category":"brandchannel","description":"Számtalan YouTube-csatorna közül válogathatnak azok, akik szívesen mélyednének el a fizikában, a csillagászatban, a matematikában, a biológiában, a vegyészetben vagy bármilyen más tudományban. Az otthoni tanulásból ráadásul azok sem maradnak ki, akik nem beszélnek angolul. ","shortLead":"Számtalan YouTube-csatorna közül válogathatnak azok, akik szívesen mélyednének el a fizikában, a csillagászatban...","id":"20180601_eduline_tudomanyos_YouTubecsatornak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d0777e-3dab-4003-9c51-8685463687f7","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180601_eduline_tudomanyos_YouTubecsatornak","timestamp":"2018. június. 01. 15:00","title":"Ők a YouTube szupersztárjai: így milliókat érdekel a tudomány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"onlinetanfolyam.eduline.hu","c_partnerlogo":"a4864346-32b0-4a3f-92eb-0463e3d8b740","c_partnertag":"Eduline"},{"available":true,"c_guid":"901a9ee6-4c0a-48b4-8c8e-b70999fc893b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kőbányai önkormányzat várhatóan lebontja a Hős utca elhíresült ingatlanjait. D. Kovács Róbert polgármester az InfoRádiónak azt mondta: minden ott lakónak, valamint a szintén érintett Bihari utcai házakban élőnek próbálják megoldani a lakhatását.","shortLead":"A kőbányai önkormányzat várhatóan lebontja a Hős utca elhíresült ingatlanjait. D. Kovács Róbert polgármester...","id":"20180601_Lebontjak_a_Hos_utcai_gettot_az_kap_lakast_aki_nem_iszik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=901a9ee6-4c0a-48b4-8c8e-b70999fc893b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640eeecc-c56b-4b66-88f9-51e30c659550","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Lebontjak_a_Hos_utcai_gettot_az_kap_lakast_aki_nem_iszik","timestamp":"2018. június. 01. 05:36","title":"Lebontják a Hős utcai gettót, az kap lakást, aki nem iszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434ff18f-92c1-41e4-afa6-c284df276206","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Nemcsak a valós, hanem a mentális falainkat is le kell bontanunk ahhoz, hogy képesek legyünk a békés egymás mellett élésre. A régi, kihalt épületek nem pusztulásra vannak ítélve, hanem új élettel kell és lehet azokat megtölteni. A közkönyvtárak pedig egy város legszuperebb helyei lehetnek, ha vibráló közösségi térként tekintünk rájuk. Így látják az építészek a jelent és a jövőt: bemutatjuk a 16. Velencei Építészeti Biennále legizgalmasabb kiállításait.","shortLead":"Nemcsak a valós, hanem a mentális falainkat is le kell bontanunk ahhoz, hogy képesek legyünk a békés egymás mellett...","id":"20180602_Egy_szebb_jovoben_senki_sem_el_falak_arnyekaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=434ff18f-92c1-41e4-afa6-c284df276206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79183887-6e97-4e8c-a0ee-4cc35a1dc771","keywords":null,"link":"/kultura/20180602_Egy_szebb_jovoben_senki_sem_el_falak_arnyekaban","timestamp":"2018. június. 02. 17:00","title":"Egy boldogabb jövőben senki sem él falak és kerítések árnyékában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]