Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48c6cbc8-00a3-4b37-8625-960f36a58264","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tavalyi szakgimnáziumi érettségit nagyon sokan bírálták, az alapvető jogok biztosa most végzett a vizsgálattal. Székely László a jövőre nézve azt mondta, adjanak elég időt a diákoknak a felkészülésre, és tartsák tiszteletben a tanulók alapvető jogait.","shortLead":"A tavalyi szakgimnáziumi érettségit nagyon sokan bírálták, az alapvető jogok biztosa most végzett a vizsgálattal...","id":"20180601_Jogserto_volt_a_tavalyi_szakgimnaziumi_erettsegi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48c6cbc8-00a3-4b37-8625-960f36a58264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d17e1856-f91f-40f4-8b61-63b5e737f8ba","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Jogserto_volt_a_tavalyi_szakgimnaziumi_erettsegi","timestamp":"2018. június. 01. 13:52","title":"Jogsértő volt a tavalyi szakgimnáziumi érettségi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1ad091f-ecc5-4618-aba9-33c05239c9af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha nincs pénzünk egy eredeti Urusra, akkor Kínából jóval olcsóbban is vásárolhatunk magunknak hasonló autót. ","shortLead":"Ha nincs pénzünk egy eredeti Urusra, akkor Kínából jóval olcsóbban is vásárolhatunk magunknak hasonló autót. ","id":"20180601_lamborghini_urus_suv_divatterepjaro_kinai_masolat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1ad091f-ecc5-4618-aba9-33c05239c9af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a10e83-ae3f-4e0f-8d5d-60f4e6ff9d2c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180601_lamborghini_urus_suv_divatterepjaro_kinai_masolat","timestamp":"2018. június. 01. 14:21","title":"Kínában a 650 lóerős új Lamborghini divatterepjárót is lemásolták, mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce1cf53-2faa-437c-a8bc-99a1c7f04aad","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Videó is van arról, amikor Arkagyij Babcsenko munkatársai megtudták, hogy csak megrendezték az orosz ellenzéki újságíró halálát. A kijevi szerkesztőségben üdvrivalgás tört ki, többen sírva fakadtak.","shortLead":"Videó is van arról, amikor Arkagyij Babcsenko munkatársai megtudták, hogy csak megrendezték az orosz ellenzéki újságíró...","id":"20180531_tapsoltak_es_sirtak_a_kollegai_amikor_megtudtak_hogy_el_babcsenko","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cce1cf53-2faa-437c-a8bc-99a1c7f04aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"624f00d7-efdd-4d17-a73e-09189829e824","keywords":null,"link":"/vilag/20180531_tapsoltak_es_sirtak_a_kollegai_amikor_megtudtak_hogy_el_babcsenko","timestamp":"2018. május. 31. 19:12","title":"Tapsoltak és sírtak a kollégái, amikor megtudták, hogy él Babcsenko – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472c45ec-09b4-4f50-97c2-5350742c936b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új törzskartonokhoz egy csaknem 40 pontból álló kérdőívet kell kitölteniük az orvosoknak a betegekkel, a felmérést ráadásul ismételni kell egy meghatározott idő után. Az orvosi kamara elnöke szerint a rendszer megkerülésükkel vezették be.","shortLead":"Az új törzskartonokhoz egy csaknem 40 pontból álló kérdőívet kell kitölteniük az orvosoknak a betegekkel, a felmérést...","id":"20180601_juliustol_meg_tobb_adminisztraciot_kapnak_a_nyakukba_a_haziorvosok_a_kamara_tiltakozik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=472c45ec-09b4-4f50-97c2-5350742c936b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a09ecb-6f8f-487d-bba4-801eb2d6a770","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_juliustol_meg_tobb_adminisztraciot_kapnak_a_nyakukba_a_haziorvosok_a_kamara_tiltakozik","timestamp":"2018. június. 01. 19:54","title":"Júliustól még több adminisztrációt kapnak a nyakukba a háziorvosok, a kamara tiltakozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef2fcb0-ce99-4e95-b7fb-4ece146d5ff2","c_author":"Rajki Diána","category":"gazdasag","description":"Akár egy hónap időmegtakarítást is jelenthetnek egy ötszintes ház esetén az előregyártott kéregelemek. Az új technológiákkal csökkenthető az élőmunka szerepe az építőiparban.","shortLead":"Akár egy hónap időmegtakarítást is jelenthetnek egy ötszintes ház esetén az előregyártott kéregelemek. Az új...","id":"201822__epitoipar__valaszok_amunkaerohianyra__oktatas__elore_agyartassal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aef2fcb0-ce99-4e95-b7fb-4ece146d5ff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bd7a725-64a3-4216-afcd-6825163584b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/201822__epitoipar__valaszok_amunkaerohianyra__oktatas__elore_agyartassal","timestamp":"2018. június. 02. 15:00","title":"Előre gyártott fal segíthet a komoly gondokkal küzdő magyar építőiparnak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca66e42a-a91a-463e-8867-6e29635400d6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A nagymacskák elbújtak a kifutójukban, ők nem tudtak meglépni. Egyedül egy medve szabadult ki, de ő nagyon rosszul járt.","shortLead":"A nagymacskák elbújtak a kifutójukban, ők nem tudtak meglépni. Egyedül egy medve szabadult ki, de ő nagyon rosszul járt.","id":"20180601_megsem_szabadultak_el_oroszlanok_es_tigrisek_a_lunebachi_allatkertbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca66e42a-a91a-463e-8867-6e29635400d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5138260e-448c-44f9-b3c7-6a1b39bcbb9a","keywords":null,"link":"/elet/20180601_megsem_szabadultak_el_oroszlanok_es_tigrisek_a_lunebachi_allatkertbol","timestamp":"2018. június. 01. 18:29","title":"Mégsem szabadultak el oroszlánok és tigrisek a lünebachi állatkertből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323673e2-c970-4452-8fc8-52679531a3ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gartner piackutató cég adatai szerint elmúlt az okostelefon-piacot egy hónapig \"sújtó\" \"válság\", és ismét növekedésnek indult a piac.","shortLead":"A Gartner piackutató cég adatai szerint elmúlt az okostelefon-piacot egy hónapig \"sújtó\" \"válság\", és ismét...","id":"20180601_okostelefon_eladasok_gartner_2018q1","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=323673e2-c970-4452-8fc8-52679531a3ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795fb087-fb35-44d6-abb6-82bafd840dde","keywords":null,"link":"/tudomany/20180601_okostelefon_eladasok_gartner_2018q1","timestamp":"2018. június. 01. 09:03","title":"Tudja, milyen okostelefonokat vesznek most a legtöbben? Itt a lista, mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab258697-2661-4ddc-a52a-758d8849f62b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy látszik, a Fidesz környéke Mészáros Lőrincen kívül is tele van zuckerbergi gazdasági talentumokkal...","shortLead":"Úgy látszik, a Fidesz környéke Mészáros Lőrincen kívül is tele van zuckerbergi gazdasági talentumokkal...","id":"20180601_Vesztesegbol_91_millios_pluszba_forditotta_ceget_Kosa_Lajos_felesege","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab258697-2661-4ddc-a52a-758d8849f62b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3851801-8227-4cd8-b137-9885ac2b61ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_Vesztesegbol_91_millios_pluszba_forditotta_ceget_Kosa_Lajos_felesege","timestamp":"2018. június. 01. 14:07","title":"A NER tele van gazdasági csodákkal: veszteségből 91 milliós pluszba fordította cégét Kósa Lajos felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]