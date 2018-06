Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"901a9ee6-4c0a-48b4-8c8e-b70999fc893b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kőbányai önkormányzat várhatóan lebontja a Hős utca elhíresült ingatlanjait. D. Kovács Róbert polgármester az InfoRádiónak azt mondta: minden ott lakónak, valamint a szintén érintett Bihari utcai házakban élőnek próbálják megoldani a lakhatását.","shortLead":"A kőbányai önkormányzat várhatóan lebontja a Hős utca elhíresült ingatlanjait. D. Kovács Róbert polgármester...","id":"20180601_Lebontjak_a_Hos_utcai_gettot_az_kap_lakast_aki_nem_iszik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=901a9ee6-4c0a-48b4-8c8e-b70999fc893b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640eeecc-c56b-4b66-88f9-51e30c659550","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Lebontjak_a_Hos_utcai_gettot_az_kap_lakast_aki_nem_iszik","timestamp":"2018. június. 01. 05:36","title":"Lebontják a Hős utcai gettót, az kap lakást, aki nem iszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c66e077-a75d-4e4b-adcd-efb8b609f30b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lelki nyugalomról, apaságról, bulizásról és politikáról is beszélgetett a Quimby két frontemberével D. Tóth Kriszta az Elviszlek magammal legújabb részében.\r

\r

","shortLead":"Lelki nyugalomról, apaságról, bulizásról és politikáról is beszélgetett a Quimby két frontemberével D. Tóth Kriszta...","id":"20180531_Kiss_Tibi_Nem_normalis_hogy_a_politika_egymasnak_ugrasztja_az_embereket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c66e077-a75d-4e4b-adcd-efb8b609f30b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2bccf4-1bc4-4634-8ade-fe2acbeaea95","keywords":null,"link":"/kultura/20180531_Kiss_Tibi_Nem_normalis_hogy_a_politika_egymasnak_ugrasztja_az_embereket","timestamp":"2018. május. 31. 12:10","title":"Kiss Tibi: Nem normális, hogy a politika egymásnak ugrasztja az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"547e1b52-d9f5-401d-a42c-edda0798b055","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több ezer apró műanyag alkatrész ritkán okoz akkora élményt mint jelen esetben, hiszen ezúttal egy 800 millió forintos sportkocsi élethű kicsinyített mását lehet megépíteni belőlük.","shortLead":"Több ezer apró műanyag alkatrész ritkán okoz akkora élményt mint jelen esetben, hiszen ezúttal egy 800 millió forintos...","id":"20180601_lego_bugatti_chiron_hipersportkocsi_jatekauto_epitokocka_kicsinyitett_modell_replika_w16_motor_dugattyu","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=547e1b52-d9f5-401d-a42c-edda0798b055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9effa9-0897-4d4e-9ac5-3b42719a1611","keywords":null,"link":"/cegauto/20180601_lego_bugatti_chiron_hipersportkocsi_jatekauto_epitokocka_kicsinyitett_modell_replika_w16_motor_dugattyu","timestamp":"2018. június. 01. 11:40","title":"Ritkán mutatnak be ennyire menő Legót: itt a 127 ezer forintos hatalmas Bugatti Chiron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce1cf53-2faa-437c-a8bc-99a1c7f04aad","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Videó is van arról, amikor Arkagyij Babcsenko munkatársai megtudták, hogy csak megrendezték az orosz ellenzéki újságíró halálát. A kijevi szerkesztőségben üdvrivalgás tört ki, többen sírva fakadtak.","shortLead":"Videó is van arról, amikor Arkagyij Babcsenko munkatársai megtudták, hogy csak megrendezték az orosz ellenzéki újságíró...","id":"20180531_tapsoltak_es_sirtak_a_kollegai_amikor_megtudtak_hogy_el_babcsenko","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cce1cf53-2faa-437c-a8bc-99a1c7f04aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"624f00d7-efdd-4d17-a73e-09189829e824","keywords":null,"link":"/vilag/20180531_tapsoltak_es_sirtak_a_kollegai_amikor_megtudtak_hogy_el_babcsenko","timestamp":"2018. május. 31. 19:12","title":"Tapsoltak és sírtak a kollégái, amikor megtudták, hogy él Babcsenko – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9958529a-1f0a-4d74-be3b-f4c7e94f0267","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Vas megye területére másodfokú, a Sopron–Kaposvár vonaltól nyugatra eső további területekre pedig elsőfokú vészjelzést adtak ki.","shortLead":"Vas megye területére másodfokú, a Sopron–Kaposvár vonaltól nyugatra eső további területekre pedig elsőfokú vészjelzést...","id":"20180601_NyugatMagyarorszagon_lakik_Akkor_komoly_felhoszakadasra_szamithat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9958529a-1f0a-4d74-be3b-f4c7e94f0267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05c89187-e848-4dd1-bb3f-62aa1cb12ee4","keywords":null,"link":"/idojaras/20180601_NyugatMagyarorszagon_lakik_Akkor_komoly_felhoszakadasra_szamithat","timestamp":"2018. június. 01. 15:06","title":"Nyugat-Magyarországon lakik? Akkor komoly felhőszakadásra számíthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fc8f242-3b8d-41c9-bd29-1cf60e5ac04d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Percenként csaknem 11 millió cigarettára gyújtanak rá világszerte, és ugyanennyi idő alatt tíz ember halálát okozza a káros szenvedély. Ez derült ki abból az összeállításból, amelyet a csütörtöki dohányzás elleni világnap alkalmából készített az AFP francia hírügynökség.","shortLead":"Percenként csaknem 11 millió cigarettára gyújtanak rá világszerte, és ugyanennyi idő alatt tíz ember halálát okozza...","id":"20180531_dohanyzas_cigaretta_dohanyzas_okozta_halal_who_egeszsegugyi_vilagszervezet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fc8f242-3b8d-41c9-bd29-1cf60e5ac04d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246efe72-eb2a-4be0-ae46-4e511448df6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180531_dohanyzas_cigaretta_dohanyzas_okozta_halal_who_egeszsegugyi_vilagszervezet","timestamp":"2018. május. 31. 12:51","title":"Súlyos számok: percenként 10 ember hal meg a dohányzás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf27fe92-8381-4893-8e24-7b4471b90dec","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A vagyonnyilatkozatokra vonatkozó kezdeményezés aláírásgyűjtését a választások miatt felfüggesztették, és a moratórium letelte után nem folytatták a szervezők, így az egész dugába dőlt.","shortLead":"A vagyonnyilatkozatokra vonatkozó kezdeményezés aláírásgyűjtését a választások miatt felfüggesztették, és a moratórium...","id":"20180531_nem_lesz_nepszavazas_arrol_ellenorizzeke_a_vagyonnyilatkozatok_valosagtartalmat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf27fe92-8381-4893-8e24-7b4471b90dec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65ebd21d-d94b-401c-9e8d-94a5d156b653","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_nem_lesz_nepszavazas_arrol_ellenorizzeke_a_vagyonnyilatkozatok_valosagtartalmat","timestamp":"2018. május. 31. 14:57","title":"Nem lesz népszavazás arról, ellenőrizzék-e a vagyonnyilatkozatok valóságtartalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f71e76-5655-4a88-bd22-206b45f7e11d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Danny Boyle híres filmjében, A partban a Maya-öböl egy érintetlen, világvégi hely. A valóságban viszont hemzseg a turistáktól, akik részben éppen a film miatt keresik fel a gyönyörű, fehér homokos partszakaszt. ","shortLead":"Danny Boyle híres filmjében, A partban a Maya-öböl egy érintetlen, világvégi hely. A valóságban viszont hemzseg...","id":"20180601_Bezarjak_az_oblot_Leonardo_DiCaprio_foldi_paradicsomat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0f71e76-5655-4a88-bd22-206b45f7e11d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57578d5e-f728-4b2a-b190-6f5450fe8ede","keywords":null,"link":"/elet/20180601_Bezarjak_az_oblot_Leonardo_DiCaprio_foldi_paradicsomat","timestamp":"2018. június. 01. 10:30","title":"Bezárják az öblöt, Leonardo DiCaprio földi paradicsomát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]