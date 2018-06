Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Összetűzésbe került a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely drukkereivel az Alba Fehérvár egyik kosárlabdázója. A szövetség fegyelmi eljárást indított.","shortLead":"Összetűzésbe került a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely drukkereivel az Alba Fehérvár egyik kosárlabdázója...","id":"20180601_rasszista_szurkolok_fehervar_szombathely_kosarlabda","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b985a1c-10e5-4ac1-8dcd-210b7bef8f30","keywords":null,"link":"/sport/20180601_rasszista_szurkolok_fehervar_szombathely_kosarlabda","timestamp":"2018. június. 01. 17:17","title":"Huhogtak, megdobálták, leöntötték – nekiment a szurkolóknak a fehérvári kosaras","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83796cd5-45ce-46fe-a735-e86e7033fe1e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy tétel magyarázza, miért lett hirtelen veszteséges a Bors, a Délmagyarország és a Kisalföld kiadója.","shortLead":"Egy tétel magyarázza, miért lett hirtelen veszteséges a Bors, a Délmagyarország és a Kisalföld kiadója.","id":"20180531_Egy_kolcsonugylet_miatt_lettek_vesztesegesek_Vajna_lapjai","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83796cd5-45ce-46fe-a735-e86e7033fe1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f230c3f0-0ac5-4f95-9a25-cbca93d5a92e","keywords":null,"link":"/kkv/20180531_Egy_kolcsonugylet_miatt_lettek_vesztesegesek_Vajna_lapjai","timestamp":"2018. május. 31. 16:52","title":"Egy kölcsönügylet miatt lettek veszteségesek Vajna lapjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69e46620-e58a-40c6-8d3d-b920aa5893e6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem működnek a jegykiadó automaták, a kapukon fizetés nélkül átmehetnek az utasok. ","shortLead":"Nem működnek a jegykiadó automaták, a kapukon fizetés nélkül átmehetnek az utasok. ","id":"20180531_venezuela_fovarosaban_mar_metrojegyekre_sincs_penz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69e46620-e58a-40c6-8d3d-b920aa5893e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"732e8b6f-654e-4d3c-b883-ed3d3ddf5784","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_venezuela_fovarosaban_mar_metrojegyekre_sincs_penz","timestamp":"2018. május. 31. 20:30","title":"Venezuela fővárosában már metrójegyekre sincs pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A provokatív dokumentumfilmes szerint Rosanne Barr és Donald Trump is megbánja még, hogy ismeri őt.","shortLead":"A provokatív dokumentumfilmes szerint Rosanne Barr és Donald Trump is megbánja még, hogy ismeri őt.","id":"20180531_Donald_Trump_nem_lesz_boldog_Michael_Moore_legujabb_titkos_projektjetol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31862d79-acb0-4f92-a621-e511f2076d8e","keywords":null,"link":"/elet/20180531_Donald_Trump_nem_lesz_boldog_Michael_Moore_legujabb_titkos_projektjetol","timestamp":"2018. május. 31. 17:25","title":"Donald Trump nem lesz boldog Michael Moore legújabb, \"titkos projektjétől\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dccc6cc-2363-453b-988f-7910cf62339f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A statisztikák szerint az európai reptereken minden tizedik utast kellemetlen meglepetés ér a biztonsági ellenőrzéskor. A szigorú szabályok miatt sok tárgyat nem lehet a kézipoggyászban az utastérbe vinni. Ugorhat az értékes svájci bicska vagy manikűrkészlet is.","shortLead":"A statisztikák szerint az európai reptereken minden tizedik utast kellemetlen meglepetés ér a biztonsági ellenőrzéskor...","id":"20180601_Elvettek_a_repteren_a_kedvenc_kisbicskajat_Van_ahol_vissza_fogjak_adni_igaz_nem_ingyen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4dccc6cc-2363-453b-988f-7910cf62339f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c085d52c-52d8-4cd5-bcd4-ffb67cd2f471","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_Elvettek_a_repteren_a_kedvenc_kisbicskajat_Van_ahol_vissza_fogjak_adni_igaz_nem_ingyen","timestamp":"2018. június. 01. 14:44","title":"Elvették a reptéren a kedvenc kisbicskáját? Van, ahol vissza fogják adni, igaz, nem ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7178a3a6-ab66-49b9-a0f4-6681b2f6b8ae","c_author":"Balogh Csaba","category":"gazdasag","description":"Úgy érzi, hogy Magyarországon szinte hónapról hónapra drágább minden? De azt azért ugye sejti, hogy Törökorszában rosszabb a helyzet? Dél-Szudánról meg hát... na, tudjuk. Egy friss grafikonból kiderül, hogy még az utóbbi, afrikai ország is egy 25 millió lábon járó gazdasági csodának számít a jelenlegi csúcstartóhoz képest.","shortLead":"Úgy érzi, hogy Magyarországon szinte hónapról hónapra drágább minden? De azt azért ugye sejti, hogy Törökorszában...","id":"20180601_inflacio_a_vilagban_grafikon_imf_venezuela_minimalber","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7178a3a6-ab66-49b9-a0f4-6681b2f6b8ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f048e1e-dfca-466e-b34b-2a243a4a1c68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_inflacio_a_vilagban_grafikon_imf_venezuela_minimalber","timestamp":"2018. június. 01. 08:33","title":"Jött egy egészen durva grafikon az inflációról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e459e800-0dee-4f62-b2ac-ec36d365a624","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma és holnap is inkább a Tiszántúlon van nagyobb esélye egy-egy vihar kialakulásának. A csúcshőmérséklet egész hétvégén 30 fok körül alakul.","shortLead":"Ma és holnap is inkább a Tiszántúlon van nagyobb esélye egy-egy vihar kialakulásának. A csúcshőmérséklet egész hétvégén...","id":"20180602_riasztas_az_orszag_egyik_felen_barmikor_johet_felhoszakadas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e459e800-0dee-4f62-b2ac-ec36d365a624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cf7e629-85f6-4713-ba19-1b490ab48b90","keywords":null,"link":"/itthon/20180602_riasztas_az_orszag_egyik_felen_barmikor_johet_felhoszakadas","timestamp":"2018. június. 02. 15:26","title":"Riasztás: az ország egyik felén bármikor jöhet felhőszakadás – térkép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7fefd7b-deb6-4bb1-95d9-bd6f9395c53c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nyolc és fél tonna szemetet gyűjtöttek össze április óta a világ legmagasabb hegye, a Mount Everest kínai (tibeti) oldalán – írta a Global Times című kínai napilap.\r

","shortLead":"Nyolc és fél tonna szemetet gyűjtöttek össze április óta a világ legmagasabb hegye, a Mount Everest kínai (tibeti...","id":"20180601_Mount_Everest_szemet_hulladek_takaritas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7fefd7b-deb6-4bb1-95d9-bd6f9395c53c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49369d8b-894f-4827-8788-b42cdd315a0c","keywords":null,"link":"/elet/20180601_Mount_Everest_szemet_hulladek_takaritas","timestamp":"2018. június. 01. 15:23","title":"Nyolc és fél tonna szemetet hozott le egy takarítóbrigád a Mount Everestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]