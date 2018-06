Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd74c331-598c-4cd7-ab12-e7e1d94948ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kisrepülő a csodával határos módon tudott leszállni egy kaliforniai autóútra. ","shortLead":"Egy kisrepülő a csodával határos módon tudott leszállni egy kaliforniai autóútra. ","id":"20180602_Elkepeszto_ahogy_leszallt_az_autok_koze_ez_a_kisrepulo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd74c331-598c-4cd7-ab12-e7e1d94948ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef4d8e9-3b3c-46fd-a4a2-13cc6a7bf961","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_Elkepeszto_ahogy_leszallt_az_autok_koze_ez_a_kisrepulo","timestamp":"2018. június. 02. 16:55","title":"Elképesztő, ahogy leszállt az autók közé ez a kisrepülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e199b5da-6be0-46a4-88a2-306f9575968b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ferihegynél egy emeletes busz ütközött a magasságkorlátozó kapunak, a bürokrácia miatt átmenetileg nem lehetett elektromos autót venni, pénteken pedig elindult az új rendszer, ami a terehautósokra vadászik a közutakon.","shortLead":"Ferihegynél egy emeletes busz ütközött a magasságkorlátozó kapunak, a bürokrácia miatt átmenetileg nem lehetett...","id":"20180603_top_autos_hirek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e199b5da-6be0-46a4-88a2-306f9575968b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"730ec775-7d89-45da-b76f-20f2a7eb024b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180603_top_autos_hirek","timestamp":"2018. június. 03. 13:51","title":"Tolatóradar: Vírusként terjed a videó arról, amit egy brit motoros csinált a londoni dugóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1ddbc0-f236-4f68-9919-e07446388e6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elköltötte a Tv2 az árbevételét, így nagy mínuszba került, míg az RTL-nél sikerült pozitív mérleggel zárni az évet.","shortLead":"Elköltötte a Tv2 az árbevételét, így nagy mínuszba került, míg az RTL-nél sikerült pozitív mérleggel zárni az évet.","id":"20180601_Hiaba_kaszalt_nagyobbat_a_TV2_megis_az_RTLnel_orulhetnek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c1ddbc0-f236-4f68-9919-e07446388e6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afda0523-5134-40b6-9a94-9fb084dc168e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_Hiaba_kaszalt_nagyobbat_a_TV2_megis_az_RTLnel_orulhetnek","timestamp":"2018. június. 01. 17:06","title":"Hiába kaszált nagyobbat a Tv2, mégis az RTL-nél örülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1fd385-7fac-42f0-aec4-2ef5f87cf925","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Királyságban és Európa más pontjain is akadozott a fizetés a Visa bankkártyáival. Van olyan bank, amelyik azt ajánlotta az ügyfeleinek, hogy vegyenek fel készpénzt, és azzal fizessenek, amíg nem rendeződik a helyzet.\r

","shortLead":"Az Egyesült Királyságban és Európa más pontjain is akadozott a fizetés a Visa bankkártyáival. Van olyan bank, amelyik...","id":"20180601_baj_van_a_visa_kartyakkal_nem_lehet_mindenhol_fizetni_azokkal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c1fd385-7fac-42f0-aec4-2ef5f87cf925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a0999b-f9af-4860-865d-ddcd221471cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_baj_van_a_visa_kartyakkal_nem_lehet_mindenhol_fizetni_azokkal","timestamp":"2018. június. 01. 19:34","title":"Baj volt a Visa-kártyákkal, nem lehetett mindenhol fizetni azokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219f02eb-6d3b-4394-b284-b3cc599a7516","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180602_Elkepeszto_tempoban_alakitottak_at_Monacot_versenypalyava__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=219f02eb-6d3b-4394-b284-b3cc599a7516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a73eef-e697-4155-8c6f-a560d503bd60","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Elkepeszto_tempoban_alakitottak_at_Monacot_versenypalyava__video","timestamp":"2018. június. 02. 07:55","title":"Elképesztő tempóban alakították át Monacót versenypályává – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0874529-3dcd-44d0-86f3-12ba86445f92","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az Audik, BMW-k és Mercedesek csatáját eddig az utóbbi csillagos márka nyerte Mogyoródon.","shortLead":"Az Audik, BMW-k és Mercedesek csatáját eddig az utóbbi csillagos márka nyerte Mogyoródon.","id":"20180602_hatalmas_szarnyak_hangos_motorok_gyonyoru_holgyek_magyar_dtm_futam_audi_bmw_mercedes_paul_di_resta","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0874529-3dcd-44d0-86f3-12ba86445f92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6165d968-806e-487f-8db9-0ed2bae5dcdb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_hatalmas_szarnyak_hangos_motorok_gyonyoru_holgyek_magyar_dtm_futam_audi_bmw_mercedes_paul_di_resta","timestamp":"2018. június. 02. 18:21","title":"Hatalmas szárnyak, hangos motorok, gyönyörű hölgyek - ilyen a magyar DTM futam, mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f98978-3c4b-4ba0-9868-6a3989d04fb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legújabb értesülések szerint legalább két héttel később jelenik majd meg 2018 második Samsung-csúcstelefonja, a Galaxy Note9. A háttérben utolsó pillanatos tervezési változtatások állnak.","shortLead":"A legújabb értesülések szerint legalább két héttel később jelenik majd meg 2018 második Samsung-csúcstelefonja...","id":"20180602_samsung_galaxy_note9_megjelenes_csuszas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15f98978-3c4b-4ba0-9868-6a3989d04fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2df68896-5f11-48b3-aa4e-3129200d7746","keywords":null,"link":"/tudomany/20180602_samsung_galaxy_note9_megjelenes_csuszas","timestamp":"2018. június. 02. 11:23","title":"Késni fog a Galaxy Note9, de azt mondják, ettől csak jobb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf6d1679-d9da-445d-8d8a-51fa4f4e2cba","c_author":"Keresztes Imre","category":"gazdasag","description":"A valutaválság szélére sodródott Törökország, miután politikai okok miatt későn indult meg a kamatemelés. A magas infláció akár Erdogan elnök újraválasztásának zökkenőmentességébe is kerülhet.","shortLead":"A valutaválság szélére sodródott Törökország, miután politikai okok miatt későn indult meg a kamatemelés. A magas...","id":"201822__torok_valuta__zuhanas__politikai_beavatkozas__bezar_abazar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf6d1679-d9da-445d-8d8a-51fa4f4e2cba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"342b0c08-605e-4f10-9c95-9bd285c75565","keywords":null,"link":"/gazdasag/201822__torok_valuta__zuhanas__politikai_beavatkozas__bezar_abazar","timestamp":"2018. június. 02. 17:00","title":"Most összeomolhat Erdogan nagy álma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]