[{"available":true,"c_guid":"5b23f924-02a9-4606-896e-fd29c13e40c9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes 98 éves volt. A Latin Grammy mellett több díjat és kitüntetést kapott, nemcsak hazájában, hanem Latin-Amerika más országaiban is.","shortLead":"Az énekes 98 éves volt. A Latin Grammy mellett több díjat és kitüntetést kapott, nemcsak hazájában, hanem Latin-Amerika...","id":"20180602_meghalt_joseito_mateo_a_merengue_kiralya","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b23f924-02a9-4606-896e-fd29c13e40c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"423cbd8b-d92b-48f5-b9d0-e7923a28bec8","keywords":null,"link":"/kultura/20180602_meghalt_joseito_mateo_a_merengue_kiralya","timestamp":"2018. június. 02. 09:54","title":"Meghalt Joseíto Mateo, a merengue királya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219f02eb-6d3b-4394-b284-b3cc599a7516","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180602_Elkepeszto_tempoban_alakitottak_at_Monacot_versenypalyava__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=219f02eb-6d3b-4394-b284-b3cc599a7516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a73eef-e697-4155-8c6f-a560d503bd60","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Elkepeszto_tempoban_alakitottak_at_Monacot_versenypalyava__video","timestamp":"2018. június. 02. 07:55","title":"Elképesztő tempóban alakították át Monacót versenypályává – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy ellenzéki óriástüntetésen vetítették le a magyar miniszterelnök üzenetét.","shortLead":"Egy ellenzéki óriástüntetésen vetítették le a magyar miniszterelnök üzenetét.","id":"20180603_Orban_Viktor_mar_a_macedonoknak_is_utat_mutat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec1a6bc-0405-4c7c-8fdf-7059908772bc","keywords":null,"link":"/vilag/20180603_Orban_Viktor_mar_a_macedonoknak_is_utat_mutat","timestamp":"2018. június. 03. 11:05","title":"Orbán Viktor már a macedónoknak is utat mutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b823be-d6e0-45e9-851e-e58d214193db","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Azt nem tudni, mikor, de lesznek reformok.","shortLead":"Azt nem tudni, mikor, de lesznek reformok.","id":"20180603_A_magantulajdont_es_a_melegek_jogait_is_elismerhetik_Kubaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5b823be-d6e0-45e9-851e-e58d214193db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c75f31ba-a312-4ca1-8f63-cf22a9c4a1b1","keywords":null,"link":"/vilag/20180603_A_magantulajdont_es_a_melegek_jogait_is_elismerhetik_Kubaban","timestamp":"2018. június. 03. 15:24","title":"A magántulajdont és a melegek jogait is elismerhetik Kubában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3cc0509-03e3-46ac-bd56-e102237299ce","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A leggyakrabban előforduló mellráktípus korai stádiumában az esetek zömében el lehet kerülni a kemoterápiát - állítja egy új, mérföldkőnek számító tanulmány, amelyet a BBC News ismertetett vasárnap.\r

","shortLead":"A leggyakrabban előforduló mellráktípus korai stádiumában az esetek zömében el lehet kerülni a kemoterápiát - állítja...","id":"20180603_Egy_uj_kutatas_szerint_kemoterapia_nelkul_gyogyulhat_a_mellrakos_esetek_jo_resze","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3cc0509-03e3-46ac-bd56-e102237299ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da06f7fd-a436-49f2-abbb-5814dcaa46f7","keywords":null,"link":"/elet/20180603_Egy_uj_kutatas_szerint_kemoterapia_nelkul_gyogyulhat_a_mellrakos_esetek_jo_resze","timestamp":"2018. június. 03. 16:58","title":"Egy új kutatás szerint kemoterápia nélkül gyógyulhat a mellrákos esetek jó része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca44300-fb53-4778-b666-7c47e2b0e597","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ 189 országa 13 ezer városának szénlábnyomát állapították meg norvég kutatók, számításaik szerint Szöulnak, a kínai Kantonnak és New Yorknak a legnagyobb a szénlábnyoma. Budapest a 210. helyre került. ","shortLead":"A világ 189 országa 13 ezer városának szénlábnyomát állapították meg norvég kutatók, számításaik szerint Szöulnak...","id":"20180602_nagyvarosok_szenlabnyom_karbonlabnyom_kornyezetvedelem_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bca44300-fb53-4778-b666-7c47e2b0e597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63990467-68e5-450b-b976-aa87ff1ef181","keywords":null,"link":"/tudomany/20180602_nagyvarosok_szenlabnyom_karbonlabnyom_kornyezetvedelem_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","timestamp":"2018. június. 02. 18:03","title":"Ön hol lakik? 13 ezer város szénlábnyomát hozták nyilvánosságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5e9df2-3f4b-4f90-9cf1-cf73bf442c2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mesterséges gyémántból készült ékszereket is forgalmaz a De Beers, a világ piacvezető gyémántvállalata.","shortLead":"Mesterséges gyémántból készült ékszereket is forgalmaz a De Beers, a világ piacvezető gyémántvállalata.","id":"20180603_Fordulat_130_ev_hagyomanyat_rugja_fol_a_gyemantorias","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce5e9df2-3f4b-4f90-9cf1-cf73bf442c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ad9461-e668-4c76-9a8c-3f59f39c0181","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180603_Fordulat_130_ev_hagyomanyat_rugja_fol_a_gyemantorias","timestamp":"2018. június. 03. 19:22","title":"Fordulat: 130 éves hagyományát rúgja föl a gyémántóriás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9618cf64-ac11-4e15-b246-983ef74bdded","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"gazdasag","description":"Avagy mi is futhat át egy portofinói motorcsónakozás közben a tévétulajdonos-filmmogul fején.\r

","id":"20180602_Az_elet_Vajnaeknal_Andy_retteg_Timea_harap","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9618cf64-ac11-4e15-b246-983ef74bdded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6a58ae-959d-43ef-8577-4fbfe8696f69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_Az_elet_Vajnaeknal_Andy_retteg_Timea_harap","timestamp":"2018. június. 02. 19:34","title":"Az élet Vajnáéknál: Andy retteg, Tímea harap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]