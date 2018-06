Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c8e63af-748f-4c60-8748-e24ff6247629","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország egykor a legjobbak között volt, de a Freedom House kutatása szerint zuhanórepülésben van a sajtószabadság helyzetét tekintve az elmúlt tíz évben. A környező országokhoz viszonyítva is látványos a romlás.","shortLead":"Magyarország egykor a legjobbak között volt, de a Freedom House kutatása szerint zuhanórepülésben van a sajtószabadság...","id":"20180601_Mar_a_szamok_is_bizonyitjak_gyorsan_romlik_a_magyar_sajtoszabadsag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c8e63af-748f-4c60-8748-e24ff6247629&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1feb5a4b-a19f-472c-861c-1d4e2afaed5a","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Mar_a_szamok_is_bizonyitjak_gyorsan_romlik_a_magyar_sajtoszabadsag","timestamp":"2018. június. 01. 15:57","title":"Újabb számok bizonyítják: gyorsan romlik a magyar sajtószabadság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f89276ad-d7f6-4983-bacf-3cd8c264e3ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három év masszív migránsozás után kicsit furcsán adja ki magát a miniszterelnök debreceni ünnepi szentmisére írt levelének egyik gondolata. Azért harcról is beszélt. \r

\r

","shortLead":"Három év masszív migránsozás után kicsit furcsán adja ki magát a miniszterelnök debreceni ünnepi szentmisére írt...","id":"20180602_Orban_szerint_konyorulettel_kell_az_elesettek_fele_fordulnia_a_keresztenyeknek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f89276ad-d7f6-4983-bacf-3cd8c264e3ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8090fba6-4a8e-4e1a-9513-ff6d84e09085","keywords":null,"link":"/itthon/20180602_Orban_szerint_konyorulettel_kell_az_elesettek_fele_fordulnia_a_keresztenyeknek","timestamp":"2018. június. 02. 17:43","title":"Orbán szerint könyörülettel kell az elesettek felé fordulnia a keresztényeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9958529a-1f0a-4d74-be3b-f4c7e94f0267","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Vas megye területére másodfokú, a Sopron–Kaposvár vonaltól nyugatra eső további területekre pedig elsőfokú vészjelzést adtak ki.","shortLead":"Vas megye területére másodfokú, a Sopron–Kaposvár vonaltól nyugatra eső további területekre pedig elsőfokú vészjelzést...","id":"20180601_NyugatMagyarorszagon_lakik_Akkor_komoly_felhoszakadasra_szamithat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9958529a-1f0a-4d74-be3b-f4c7e94f0267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05c89187-e848-4dd1-bb3f-62aa1cb12ee4","keywords":null,"link":"/idojaras/20180601_NyugatMagyarorszagon_lakik_Akkor_komoly_felhoszakadasra_szamithat","timestamp":"2018. június. 01. 15:06","title":"Nyugat-Magyarországon lakik? Akkor komoly felhőszakadásra számíthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3732092-a427-485b-b874-4886f2cf6dfe","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Ilyen az, amikor három Oscar-díjas és egy Oscar-jelölt színésznő elolvassa a Szürke ötven árnyalatát. Hogy pontosan milyen? Filmnek megúszós, mert elbújik főszereplői ránctalan bűbája mögé – de a Könyvklubot még így is 104 perc mosolygássá változtatják az évek, meg a rutin. Kritika. ","shortLead":"Ilyen az, amikor három Oscar-díjas és egy Oscar-jelölt színésznő elolvassa a Szürke ötven árnyalatát. Hogy pontosan...","id":"20180601_Ha_Isten_azt_szerette_volna_hogy_most_is_szexeljenek_nem_csinalta_volna_ezt_a_testukkel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3732092-a427-485b-b874-4886f2cf6dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9511ec-42cd-4e33-971e-fe06270ad762","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_Ha_Isten_azt_szerette_volna_hogy_most_is_szexeljenek_nem_csinalta_volna_ezt_a_testukkel","timestamp":"2018. június. 01. 20:30","title":"Mindenki cuki és mindenki szexelne, mi pedig szurkolunk, hogy jó legyen nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99772afc-4a71-46c7-9e18-00fe2e25a8b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai Sacramento városában már tesztelik azokat a rendszámtáblákat, amelyek nyugdíjjazzák majd a jelenlegi megoldást.","shortLead":"Az amerikai Sacramento városában már tesztelik azokat a rendszámtáblákat, amelyek nyugdíjjazzák majd a jelenlegi...","id":"20180603_digitalis_rendszamtabla_kalifornia_teszt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99772afc-4a71-46c7-9e18-00fe2e25a8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc960170-8983-4eaf-bf27-8209e1e503ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20180603_digitalis_rendszamtabla_kalifornia_teszt","timestamp":"2018. június. 03. 08:16","title":"Ilyen lesz az új rendszámtábla, ami leváltja majd a régieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d06f6031-436f-49fe-9dfe-7b79640636e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A terepjárósnak még sikerült befejeznie a manőverét, szemből azonban egy hasonló mentalitású autós érkezett.","shortLead":"A terepjárósnak még sikerült befejeznie a manőverét, szemből azonban egy hasonló mentalitású autós érkezett.","id":"20180602_auto_baleset_frontalis_utkozes_romania_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d06f6031-436f-49fe-9dfe-7b79640636e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4e8970c-cb69-4192-958d-56c107d5da74","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_auto_baleset_frontalis_utkozes_romania_video","timestamp":"2018. június. 02. 04:01","title":"Már az sem volt semmi, ahogy a terepjárós előzött, de szemből jött egy másik szabálytalankodó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce190cc-ba3d-4eef-b1b3-fbc801378463","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újra ünnepel a királyi család. ","shortLead":"Újra ünnepel a királyi család. ","id":"20180602_Hatvanot_eve_koronaztak_meg_Erzsebet_kiralynot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ce190cc-ba3d-4eef-b1b3-fbc801378463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6698882-ec16-4e36-b1ed-b11118894197","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Hatvanot_eve_koronaztak_meg_Erzsebet_kiralynot","timestamp":"2018. június. 02. 19:51","title":"Hatvanöt éve koronázták meg Erzsébet királynőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e199b5da-6be0-46a4-88a2-306f9575968b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyetlen nap leforgása alatt több mint 7 millióan látták a motoros videóját.","shortLead":"Egyetlen nap leforgása alatt több mint 7 millióan látták a motoros videóját.","id":"20180601_anglia_london_dugo_kozlekedes_motoros_gyalogos_buszsofor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e199b5da-6be0-46a4-88a2-306f9575968b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a434598-4e38-42fb-823d-832831f9dc1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180601_anglia_london_dugo_kozlekedes_motoros_gyalogos_buszsofor","timestamp":"2018. június. 01. 13:16","title":"Ennél britebb dolgot nem lehet látni a londoni dugóban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]