Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b295edda-fddc-4d0a-8f17-990e9f61e4ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180603_Egy_nyiradonyi_fiu_49szer_adott_el_nemletezo_mobiltelefont_az_interneten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b295edda-fddc-4d0a-8f17-990e9f61e4ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd39a17d-ae45-4ec6-81a9-562bf8e2e92a","keywords":null,"link":"/elet/20180603_Egy_nyiradonyi_fiu_49szer_adott_el_nemletezo_mobiltelefont_az_interneten","timestamp":"2018. június. 03. 11:11","title":"Egy nyíradonyi fiú 49-szer adott el nemlétező mobiltelefont az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f98978-3c4b-4ba0-9868-6a3989d04fb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legújabb értesülések szerint legalább két héttel később jelenik majd meg 2018 második Samsung-csúcstelefonja, a Galaxy Note9. A háttérben utolsó pillanatos tervezési változtatások állnak.","shortLead":"A legújabb értesülések szerint legalább két héttel később jelenik majd meg 2018 második Samsung-csúcstelefonja...","id":"20180602_samsung_galaxy_note9_megjelenes_csuszas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15f98978-3c4b-4ba0-9868-6a3989d04fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2df68896-5f11-48b3-aa4e-3129200d7746","keywords":null,"link":"/tudomany/20180602_samsung_galaxy_note9_megjelenes_csuszas","timestamp":"2018. június. 02. 11:23","title":"Késni fog a Galaxy Note9, de azt mondják, ettől csak jobb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094ee444-7092-4584-8fb4-ed15be4ac132","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bevétel forrása részben egy igen előnyös állami megbízás.","shortLead":"A bevétel forrása részben egy igen előnyös állami megbízás.","id":"20180603_Jol_jovedelmez_Rogan_Antal_baratsaga_remek_evet_zart_a_helikopterezteto_ceg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=094ee444-7092-4584-8fb4-ed15be4ac132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca913f23-b9e7-48cb-ac04-631596c02933","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180603_Jol_jovedelmez_Rogan_Antal_baratsaga_remek_evet_zart_a_helikopterezteto_ceg","timestamp":"2018. június. 03. 11:23","title":"Jól jövedelmez Rogán Antal barátsága: remek évet zárt a helikoptereztető cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a243dd-345b-4135-8e2f-c211875393da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség június 4-től keselyűként csap le rájuk.\r

\r

","shortLead":"A rendőrség június 4-től keselyűként csap le rájuk.\r

\r

","id":"20180602_Nagyon_meguthetik_a_bokajukat_az_ittas_vezetok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00a243dd-345b-4135-8e2f-c211875393da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19724bab-29b2-4368-83ea-b04a997c7bdf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_Nagyon_meguthetik_a_bokajukat_az_ittas_vezetok","timestamp":"2018. június. 02. 16:43","title":"Nagyon megüthetik a bokájukat az ittas vezetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"206644aa-c5de-40ee-b42c-80ea7d1fa927","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azért ma is előfordul egy-egy zápor, zivatar. ","shortLead":"Azért ma is előfordul egy-egy zápor, zivatar. ","id":"20180604_Marad_a_fulledt_nyari_meleg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=206644aa-c5de-40ee-b42c-80ea7d1fa927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a2be941-3b9c-44f0-8c76-9c7685e7fe1f","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Marad_a_fulledt_nyari_meleg","timestamp":"2018. június. 04. 05:15","title":"Marad a fülledt nyári meleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41cd90f9-528d-464d-8c8e-8268b982ae24","c_author":"","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180603_De_tokje_vot__ultikurzusarol_posztolt_Lazar_Janos","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41cd90f9-528d-464d-8c8e-8268b982ae24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4694734d-c05d-46fb-bb4e-58de92ee1888","keywords":null,"link":"/kultura/20180603_De_tokje_vot__ultikurzusarol_posztolt_Lazar_Janos","timestamp":"2018. június. 03. 18:50","title":"\"De tökje vót!\" - ulti-kurzusáról posztolt Lázár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"322774ef-c2df-4d78-8de6-46df444dcb1b","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"gazdasag","description":"Egész üzletág épült a késő vagy törölt repülőjáratok után járó kártalanítás behajtására, miután a légitársaságok ritkán fizetnek önként. Az utasok többsége pedig nem is ismeri a jogait. ","shortLead":"Egész üzletág épült a késő vagy törölt repülőjáratok után járó kártalanítás behajtására, miután a légitársaságok ritkán...","id":"201819__kartalanitas__kibuvot_kereso_legitarsasagok__vad_sztrajk__behajtani_lehet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=322774ef-c2df-4d78-8de6-46df444dcb1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1533cf8-4439-4f2b-b268-94b44e6a925d","keywords":null,"link":"/gazdasag/201819__kartalanitas__kibuvot_kereso_legitarsasagok__vad_sztrajk__behajtani_lehet","timestamp":"2018. június. 02. 17:00","title":"Több száz eurót kérhetnénk vissza a légitársaságunktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cdd08b2-6787-44eb-a8a2-878668107c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az esőtől vizes pályán több versenyző is megcsúszott, majd sportbírókat és szerelőket ütött el a DTM (német túraautó bajnokság) hungaroringi futamán.","shortLead":"Az esőtől vizes pályán több versenyző is megcsúszott, majd sportbírókat és szerelőket ütött el a DTM (német túraautó...","id":"20180603_Balestek_miatt_felfuggesztettek_a_DTM_futamot_a_Hungaroringen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cdd08b2-6787-44eb-a8a2-878668107c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3768d085-8f4c-4092-b519-1775e878700c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180603_Balestek_miatt_felfuggesztettek_a_DTM_futamot_a_Hungaroringen","timestamp":"2018. június. 03. 14:56","title":"Balesetek miatt felfüggesztették a DTM futamot a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]