[{"available":true,"c_guid":"0885a389-41f9-479e-944a-a06bf17dfe85","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180603_Itt_a_foto_Tom_Cruise_tenyleg_felszall_a_Top_Gun_2vel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0885a389-41f9-479e-944a-a06bf17dfe85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aef4822d-112f-4653-a054-1cb30956d685","keywords":null,"link":"/kultura/20180603_Itt_a_foto_Tom_Cruise_tenyleg_felszall_a_Top_Gun_2vel","timestamp":"2018. június. 03. 16:40","title":"Itt a fotó: Tom Cruise tényleg felszáll a Top Gun 2-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c405ad44-e623-4fe7-89a6-91e5b20fa173","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzeti összetartozás napjának nevezett Trianon-emléknapot a Magyar Idők számos cikkel köszönti, de egyik sem olyan harcias, mint Raffay Ernő nyilatkozata. A történész-politikus szerint a területek 98 évvel ezelőtti elvesztését nem kell elfogadni, és az autonómiakövetelések sem vezetnek semmire. Nagyhatalmat kell találnia Magyarországnak ügyéhez.","shortLead":"A nemzeti összetartozás napjának nevezett Trianon-emléknapot a Magyar Idők számos cikkel köszönti, de egyik sem olyan...","id":"20180604_Trianoninterju_a_kormanylapban_A_cel_a_hatarrevizio_az_eszkoz_az_eros_hadsereg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c405ad44-e623-4fe7-89a6-91e5b20fa173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7043fa76-8a24-41b7-a98a-7754b4d07cba","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Trianoninterju_a_kormanylapban_A_cel_a_hatarrevizio_az_eszkoz_az_eros_hadsereg","timestamp":"2018. június. 04. 08:59","title":"Trianon-interjú a kormánylapban: A cél a határrevízió, az eszköz az erős hadsereg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14cd5995-33f5-4198-b2fa-5817c51dbbb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 30 éves nő a vád szerint azért a 92 éves férfi élettársának adta ki magát, hogy megszerezze a pénzét és az ingatlanát.","shortLead":"A 30 éves nő a vád szerint azért a 92 éves férfi élettársának adta ki magát, hogy megszerezze a pénzét és az ingatlanát.","id":"20180604_Igy_szerezte_meg_a_csalo_egy_idoskoru_ingatlanat__vadat_emelt_az_ugyeszseg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14cd5995-33f5-4198-b2fa-5817c51dbbb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a977d9-1dea-40c6-a671-74d48114bcfe","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180604_Igy_szerezte_meg_a_csalo_egy_idoskoru_ingatlanat__vadat_emelt_az_ugyeszseg","timestamp":"2018. június. 04. 10:46","title":"Így szerezte meg a csaló egy időskorú ingatlanát – vádat emelt az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16982b0a-84e2-4bd5-a304-c827ef64ebb0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább hét ember meghalt. ","shortLead":"Legalább hét ember meghalt. ","id":"20180604_Hirtelen_kitort_egy_vulkan_Guatemalaban_a_lava_elnyelt_egy_telepulest__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16982b0a-84e2-4bd5-a304-c827ef64ebb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad62a71a-29e0-4d59-9902-ae8aaa3d14e5","keywords":null,"link":"/vilag/20180604_Hirtelen_kitort_egy_vulkan_Guatemalaban_a_lava_elnyelt_egy_telepulest__video","timestamp":"2018. június. 04. 05:31","title":"Hirtelen kitört egy vulkán Guatemalában, a láva elnyelt egy települést - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5164c495-8ab7-4e13-9f32-fa79b4b1b3cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legújabb hírek is azt támasztják alá, hogy egy picit késik a Galaxy Note9, de már nem is kell olyan nagyon sokat várni rá.","shortLead":"A legújabb hírek is azt támasztják alá, hogy egy picit késik a Galaxy Note9, de már nem is kell olyan nagyon sokat...","id":"20180603_samsung_galaxy_note9_bejelentesi_datuma","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5164c495-8ab7-4e13-9f32-fa79b4b1b3cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc0680f7-482e-4948-8404-b6ef6d556b62","keywords":null,"link":"/tudomany/20180603_samsung_galaxy_note9_bejelentesi_datuma","timestamp":"2018. június. 03. 08:03","title":"Jegyezze fel: megvan, melyik napon jelenthetik be a Samsung legerősebb telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3423c817-7cc6-4997-a8a1-5aebab7a4ad2","c_author":"Nagy Gábor","category":"kultura","description":"Bő negyedszázados küszködés után elkészült és bemutatták Terry Gilliam Az ember, aki legyőzte Don Quijotét című filmjét, amelynek útját kivételes szerencsétlenségek kísérték. ","shortLead":"Bő negyedszázados küszködés után elkészült és bemutatták Terry Gilliam Az ember, aki legyőzte Don Quijotét című...","id":"201822__terry_gilliam__don_quijote__filmszakadas__aki_legyozte_aszelmalmokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3423c817-7cc6-4997-a8a1-5aebab7a4ad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7afc18d-6343-414a-bdc5-f266da21fa17","keywords":null,"link":"/kultura/201822__terry_gilliam__don_quijote__filmszakadas__aki_legyozte_aszelmalmokat","timestamp":"2018. június. 03. 20:00","title":"Ilyen hihetetlen sorscsapás-sorozat még egy filmet sem kísért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74b4c29-f7dd-40fc-a722-6bdd29a8229a","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A belügyminiszter lányainak többségi tulajdonában van az a cég, amely megvásárolta a színművész budai házát. A kft.-ben egy ciprusi hátterű cég a kisebbségi tulajdonos, Pintér felesége pedig az ügyvezető.\r

\r

","shortLead":"A belügyminiszter lányainak többségi tulajdonában van az a cég, amely megvásárolta a színművész budai házát. A kft.-ben...","id":"20180604_Pinter_Sandor_csaladi_cege_csapott_le_Kulka_Janos_hazara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d74b4c29-f7dd-40fc-a722-6bdd29a8229a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d077425-5e2d-476c-af62-87b81fec772e","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Pinter_Sandor_csaladi_cege_csapott_le_Kulka_Janos_hazara","timestamp":"2018. június. 04. 08:10","title":"Pintér Sándor családi cége csapott le Kulka János házára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b0e587-761c-4327-8fd6-e76cda1a4768","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy pihent agyú DJ úgy gondolta, poénból összemixeli a rockbanda és a mambókirály dalait.","shortLead":"Egy pihent agyú DJ úgy gondolta, poénból összemixeli a rockbanda és a mambókirály dalait.","id":"20180604_Hallgassa_meg_hogy_szol_a_Green_Day_es_Lou_Bega_duettje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9b0e587-761c-4327-8fd6-e76cda1a4768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af699421-8cf2-42bf-b1e4-172e7a204032","keywords":null,"link":"/kultura/20180604_Hallgassa_meg_hogy_szol_a_Green_Day_es_Lou_Bega_duettje","timestamp":"2018. június. 04. 14:59","title":"Hallgassa meg, hogy szól a Green Day és Lou Bega \"duettje\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]