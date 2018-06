A kampánynak vége, és Janez Jansa ugyan megnyerte a szlovéniai választásokat, de a 90 fős parlamentben egyetlen szövetségesével együtt is mindössze 32 mandátuma van. Így aztán Orbán Viktor ljubljanai embere már a baloldali pártoknak udvarol. Jansa hangsúlyozta, hogy miniszterelnöksége alatt milyen fényesen tudott együttműködni a szociális partnerekkel.

Közvetlenül a migránsellenes kampány besüléséről is beszélt a Der Standard szerint. A témát ugyanis sikeresen söpörték a többiek a szőnyeg alá, és arra használták fel, hogy külföldön Jansa pártját, az SDS-t befeketítsék. Az osztrák lap szerint itt leginkább Orbán Viktor beavatkozásáról van szó a szlovén kampányba, amely a kampánytémán túl konkrét pénzügyi juttatásban is manifesztálódott.

Miközben Magyarország több sajtóterméke is Jansa győzelméről ír, ezt azért árnyékolja az, hogy már a kampányban is egyértelmű volt, hogy az SDS-nek az Új Szlovéniával együtt abszolút többségbe kell kerülnie, mivel a korrupciós ügyek miatt börtént is megjárt, erősen megosztó volt miniszterelnököt minden párt visszautasítja. Jansa a választások óta is elsősorban a külföldi sajtóval van elfoglalva, és Kovács Zoltánt megszégyenítő mondatokkal oszt ki mindenkit.

Reggelre, a szavazatok 99 százalékos feldolgozottsága mellett így nézett ki a leendő mandátumeloszlás a 90 fős törvényhozásban:

25 - Szlovén Demokrata Párt (SDS)

13 - Marjan Sarec Listája (LMS)

10 - Modern Közép Pártja (SMC)

10 - Szociáldemokrata Párt (SD)

9 - Baloldal (Levica)

7 - Új Szlovénia (NSi)

5 - Alenka Bratusek Pártja

5 - Nyugdíjaspárt (DeSUS)

4 - Szlovén Nemzeti Párt (SNS)

1-1 - Magyar és olasz kisebbségi képviselet

Ebből a káoszból kéne Jansának tartós koalíciót összehoznia, miközben egyedül az Új Szlovénia pártra számíthat. Nem véletlenül kívánt sok sikert Marjan Sarec a kormányalakításhoz. Az elitellenes újonc második lett a választásokon, és arra számít, hogy Jansa sikertelensége után ő próbálkoznak koalíciós tárgyalásokkal. Szlovéniában nem lenne ez példa nélküli. 2011-ben a második legnagyobb párt elnöke lett a miniszterelnök. Őt úgy hívták: Janez Jansa. Most viszont az SDS elnöke lehet a fordulat kárvallottja.