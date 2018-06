Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5b823be-d6e0-45e9-851e-e58d214193db","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Azt nem tudni, mikor, de lesznek reformok.","shortLead":"Azt nem tudni, mikor, de lesznek reformok.","id":"20180603_A_magantulajdont_es_a_melegek_jogait_is_elismerhetik_Kubaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5b823be-d6e0-45e9-851e-e58d214193db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c75f31ba-a312-4ca1-8f63-cf22a9c4a1b1","keywords":null,"link":"/vilag/20180603_A_magantulajdont_es_a_melegek_jogait_is_elismerhetik_Kubaban","timestamp":"2018. június. 03. 15:24","title":"A magántulajdont és a melegek jogait is elismerhetik Kubában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b29d3b-d7f1-4b49-aafd-5a5e91122776","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Soros György szerint az új populista olasz kormány belügyminisztere, Matteo Salvini túl közel van Oroszországhoz, s ha a politikus pénzt kap Moszkvától, arról az olaszoknak tudniuk kell. Az Északi Liga meghatározó személyiségének számító Salvini cserébe gátlástalan spekulánsnak nevezte a magyar származású amerikai üzletembert.","shortLead":"Soros György szerint az új populista olasz kormány belügyminisztere, Matteo Salvini túl közel van Oroszországhoz, s ha...","id":"20180604_Mar_ossze_is_veszett_Soros_Gyorgy_es_az_uj_olasz_kormany","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36b29d3b-d7f1-4b49-aafd-5a5e91122776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a692945d-2943-4684-82ad-a3bf2eb9ef3a","keywords":null,"link":"/vilag/20180604_Mar_ossze_is_veszett_Soros_Gyorgy_es_az_uj_olasz_kormany","timestamp":"2018. június. 04. 15:09","title":"Már össze is veszett Soros György és az új olasz kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d23adf2e-28ec-4188-b77e-7cd0aca745ea","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A soron következő, 2019-es európai parlamenti választás az értékek és a kultúrák küzdelme lesz, és itt nagyon sok mindent lehet veszíteni - sajtófőnöke, Havasi Bertalan szerint egyebek mellett erről is beszélt a kötcsei találkozón Orbán Viktor miniszterelnök.\r

","shortLead":"A soron következő, 2019-es európai parlamenti választás az értékek és a kultúrák küzdelme lesz, és itt nagyon sok...","id":"20180603_Orban_Kotcsen_is_europai_lepteku_harcot_vizionalt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d23adf2e-28ec-4188-b77e-7cd0aca745ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85dd6b11-960e-4473-ac28-f99567767ce7","keywords":null,"link":"/itthon/20180603_Orban_Kotcsen_is_europai_lepteku_harcot_vizionalt","timestamp":"2018. június. 03. 18:58","title":"Orbán Kötcsén is európai léptékű harcot vízionált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a170ad96-d6f4-4cf1-8068-750ec7709121","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az év aszályos, a hőmérséklet olykor 10 fokkal is veri a szezonális átlagot.\r

\r

","shortLead":"Az év aszályos, a hőmérséklet olykor 10 fokkal is veri a szezonális átlagot.\r

\r

","id":"20180602_Hongkongban_olyan_meleg_van_meg_a_panda_is_csak_a_jegen_birja_ki","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a170ad96-d6f4-4cf1-8068-750ec7709121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff589a9-32c9-42cc-bd6d-c86992fb4e72","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Hongkongban_olyan_meleg_van_meg_a_panda_is_csak_a_jegen_birja_ki","timestamp":"2018. június. 02. 18:36","title":"Hongkongban olyan meleg van, még a panda is csak a jégen bírja ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e199b5da-6be0-46a4-88a2-306f9575968b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ferihegynél egy emeletes busz ütközött a magasságkorlátozó kapunak, a bürokrácia miatt átmenetileg nem lehetett elektromos autót venni, pénteken pedig elindult az új rendszer, ami a terehautósokra vadászik a közutakon.","shortLead":"Ferihegynél egy emeletes busz ütközött a magasságkorlátozó kapunak, a bürokrácia miatt átmenetileg nem lehetett...","id":"20180603_top_autos_hirek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e199b5da-6be0-46a4-88a2-306f9575968b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"730ec775-7d89-45da-b76f-20f2a7eb024b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180603_top_autos_hirek","timestamp":"2018. június. 03. 13:51","title":"Tolatóradar: Vírusként terjed a videó arról, amit egy brit motoros csinált a londoni dugóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64649150-7030-459f-8229-9cbb17224345","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A török elnök kiadta a parancsot: mindenki dolgozzon az Uber minél teljesebb betiltásán.\r

\r

","shortLead":"A török elnök kiadta a parancsot: mindenki dolgozzon az Uber minél teljesebb betiltásán.\r

\r

","id":"20180602_A_kormanyzok_es_a_rendorseg_is_az_Uber_betiltasan_ugykodik_Torokorszagban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64649150-7030-459f-8229-9cbb17224345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac630c9d-56fd-4681-a487-1f163046b2e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_A_kormanyzok_es_a_rendorseg_is_az_Uber_betiltasan_ugykodik_Torokorszagban","timestamp":"2018. június. 02. 17:54","title":"A kormányzók és a rendőrség is az Uber betiltásán ügyködik Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99772afc-4a71-46c7-9e18-00fe2e25a8b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai Sacramento városában már tesztelik azokat a rendszámtáblákat, amelyek nyugdíjjazzák majd a jelenlegi megoldást.","shortLead":"Az amerikai Sacramento városában már tesztelik azokat a rendszámtáblákat, amelyek nyugdíjjazzák majd a jelenlegi...","id":"20180603_digitalis_rendszamtabla_kalifornia_teszt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99772afc-4a71-46c7-9e18-00fe2e25a8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc960170-8983-4eaf-bf27-8209e1e503ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20180603_digitalis_rendszamtabla_kalifornia_teszt","timestamp":"2018. június. 03. 08:16","title":"Ilyen lesz az új rendszámtábla, ami leváltja majd a régieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f97c986e-8e34-4cad-b405-34f88812724c","c_author":"Horn Andrea","category":"gazdasag","description":"Csúnya szappanoperává duzzadt Hosszú Katinka és Shane Tusup válása, ami üzleti vállalkozásaikat is visszavetheti. Zűrzavaros az egykori úszó-világbajnokság helyszínének utóélete is. ","shortLead":"Csúnya szappanoperává duzzadt Hosszú Katinka és Shane Tusup válása, ami üzleti vállalkozásaikat is visszavetheti...","id":"201822__hosszu_katinka__duna_arena__dagaly_furdo__vegtelen_tortenet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f97c986e-8e34-4cad-b405-34f88812724c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057a672c-32f7-4a3e-bf31-8566d5bfdfcf","keywords":null,"link":"/gazdasag/201822__hosszu_katinka__duna_arena__dagaly_furdo__vegtelen_tortenet","timestamp":"2018. június. 02. 19:00","title":"Hosszú Katinkáék milliárdosok lehetnek, mégsem tudni, fizetnek-e a Duna Arénáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]