[{"available":true,"c_guid":"60bf6e8b-3a5f-48e7-9931-73909ac6f382","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadó és a rendőr is megsérült, terrorizmusra utaló jeleket egyelőre viszont nem találtak. ","shortLead":"A támadó és a rendőr is megsérült, terrorizmusra utaló jeleket egyelőre viszont nem találtak. ","id":"20180603_Ralott_egy_rendor_egy_kessel_randalirozo_ferfira_a_berlini_domban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60bf6e8b-3a5f-48e7-9931-73909ac6f382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100fd9d8-f352-4a91-89c5-7d30491c81fd","keywords":null,"link":"/vilag/20180603_Ralott_egy_rendor_egy_kessel_randalirozo_ferfira_a_berlini_domban","timestamp":"2018. június. 03. 19:19","title":"Rálőtt egy rendőr egy késsel randalírozó férfira a berlini dómban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00f2afa6-1060-45b8-8a18-49144f0eac96","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Ceres törpebolygó körüli utolsó röppályájára ereszkedik hamarosan a Dawn űrszonda – közölte a göttingeni Max Planck Naprendszer-kutató Intézet (MPS). Az űreszköz ezáltal eddig nem elérhető részletességű képeket tud készíteni.","shortLead":"A Ceres törpebolygó körüli utolsó röppályájára ereszkedik hamarosan a Dawn űrszonda – közölte a göttingeni Max Planck...","id":"20180603_ceres_torpebolygo_dawn_urszonda_utolso_roppalya","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00f2afa6-1060-45b8-8a18-49144f0eac96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13bba64-7158-4674-b87c-a4fbb4773a31","keywords":null,"link":"/tudomany/20180603_ceres_torpebolygo_dawn_urszonda_utolso_roppalya","timestamp":"2018. június. 03. 19:03","title":"Sosem látott részletességű fotót kaptunk az 1801-ben fefedezett Ceres törpebolygóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45cf52c2-f3a6-49fa-ae3b-bcd0cc0e30a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó boszorkánykonyhájában két nagyon izgalmas ígérkező recepten dolgoznak.","shortLead":"Az olasz gyártó boszorkánykonyhájában két nagyon izgalmas ígérkező recepten dolgoznak.","id":"20180602_alfa_romeo_olasz_auto_sportkocsi_kozepmotor_hibrid_sportauto_8c_gtv_karbonszal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45cf52c2-f3a6-49fa-ae3b-bcd0cc0e30a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2cff420-1a55-4163-9855-68b19ec4f5da","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_alfa_romeo_olasz_auto_sportkocsi_kozepmotor_hibrid_sportauto_8c_gtv_karbonszal","timestamp":"2018. június. 02. 09:21","title":"Hivatalos: két olyan Alfa Romeo érkezik, amitől garantáltan le fog esni az állunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3423c817-7cc6-4997-a8a1-5aebab7a4ad2","c_author":"Nagy Gábor","category":"kultura","description":"Bő negyedszázados küszködés után elkészült és bemutatták Terry Gilliam Az ember, aki legyőzte Don Quijotét című filmjét, amelynek útját kivételes szerencsétlenségek kísérték. ","shortLead":"Bő negyedszázados küszködés után elkészült és bemutatták Terry Gilliam Az ember, aki legyőzte Don Quijotét című...","id":"201822__terry_gilliam__don_quijote__filmszakadas__aki_legyozte_aszelmalmokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3423c817-7cc6-4997-a8a1-5aebab7a4ad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7afc18d-6343-414a-bdc5-f266da21fa17","keywords":null,"link":"/kultura/201822__terry_gilliam__don_quijote__filmszakadas__aki_legyozte_aszelmalmokat","timestamp":"2018. június. 03. 20:00","title":"Ilyen hihetetlen sorscsapás-sorozat még egy filmet sem kísért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a170ad96-d6f4-4cf1-8068-750ec7709121","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az év aszályos, a hőmérséklet olykor 10 fokkal is veri a szezonális átlagot.\r

