[{"available":true,"c_guid":"a20d4e48-e380-4658-a6ab-9ad6bfa11e0e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olyan összeget kínáltak nemrég egy Ferrari 250 GTO-ért, ami minden rekordot megdöntött.","shortLead":"Olyan összeget kínáltak nemrég egy Ferrari 250 GTO-ért, ami minden rekordot megdöntött.","id":"20180603_ferrari_250_gto_vilagrekord","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a20d4e48-e380-4658-a6ab-9ad6bfa11e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e7d598-9f3f-4b03-bb64-6d43c33d1134","keywords":null,"link":"/cegauto/20180603_ferrari_250_gto_vilagrekord","timestamp":"2018. június. 03. 10:31","title":"Világrekord: 80 millióért adták el a legdrágább Ferrarit – de nem forintért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc57646-fc6e-4ea4-8a6f-ae5db9ff86bb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az eddig véltnél korábban, már 30 ezer évvel a dinoszauruszok kihalását okozó aszteroida becsapódása után visszatérhetett az élet a Mexikói-öbölbe.","shortLead":"Az eddig véltnél korábban, már 30 ezer évvel a dinoszauruszok kihalását okozó aszteroida becsapódása után...","id":"20180602_dinoszauruszokat_kipusztito_aszteroida_kratere_elet_visszaterese","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fc57646-fc6e-4ea4-8a6f-ae5db9ff86bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da15282-b576-4073-ae8d-481a2b661d45","keywords":null,"link":"/tudomany/20180602_dinoszauruszokat_kipusztito_aszteroida_kratere_elet_visszaterese","timestamp":"2018. június. 02. 15:03","title":"Meglepően gyorsan tért vissza az élet a dinoszauruszokat kipusztító aszteroida kráterébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a6c8fdc-5d3b-4ffb-95ba-a277ef360dac","c_author":"Mendrey László","category":"kultura","description":"Az igazi pedagógusnap szeptember elsejétől, június közepéig tart, hétfőtől – péntekig. Vélemény.","shortLead":"Az igazi pedagógusnap szeptember elsejétől, június közepéig tart, hétfőtől – péntekig. Vélemény.","id":"20180603_Mendrey_Laszlo_Pedagogusnap_2018","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a6c8fdc-5d3b-4ffb-95ba-a277ef360dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45194258-eb19-4783-b931-d637666b6b1e","keywords":null,"link":"/kultura/20180603_Mendrey_Laszlo_Pedagogusnap_2018","timestamp":"2018. június. 03. 21:40","title":"Mendrey László: Pedagógusnap 2018","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f89276ad-d7f6-4983-bacf-3cd8c264e3ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három év masszív migránsozás után kicsit furcsán adja ki magát a miniszterelnök debreceni ünnepi szentmisére írt levelének egyik gondolata. Azért harcról is beszélt. \r

