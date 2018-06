Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az 1 667 298 070 forintos nyeremény az átlagfizetéshez képest mesés összegnek tűnik, de így is jelentősen elmarad a dobogós lotónyereményektől. Minden idők legnagyobb Ötöslottó főnyereményeinek listáján csak a 21. helyre fért fel.","shortLead":"Az 1 667 298 070 forintos nyeremény az átlagfizetéshez képest mesés összegnek tűnik, de így is jelentősen elmarad...","id":"20180603_A_tegnapi_lottonyertes_sehol_sincs_a_magyar_csucsgazdagokhoz_kepest","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e28ccc4-834c-49a6-8228-3a358fb40509","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180603_A_tegnapi_lottonyertes_sehol_sincs_a_magyar_csucsgazdagokhoz_kepest","timestamp":"2018. június. 03. 17:18","title":"A tegnapi lottónyertes sehol sincs a magyar csúcsgazdagokhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac807634-225a-4faa-b350-886bdd341662","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem látja még a Dózsa Györgyöket, akik megakadályoznák, hogy az urak és cselédek országát építse ki Orbán Viktor rendszere. De a múltból azt a következtetést vonta le, hogy rossz szövetségest választott magának a kormány, és a bukása külföldi okok miatt következik majd be.","shortLead":"Nem látja még a Dózsa Györgyöket, akik megakadályoznák, hogy az urak és cselédek országát építse ki Orbán Viktor...","id":"20180603_Vekerdy_baljos_joslata_Orbannak_A_Dozsa_Gyorgyok_meg_nincsenek_itt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac807634-225a-4faa-b350-886bdd341662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1277fb42-7163-4863-9583-a46b015a55a1","keywords":null,"link":"/kultura/20180603_Vekerdy_baljos_joslata_Orbannak_A_Dozsa_Gyorgyok_meg_nincsenek_itt","timestamp":"2018. június. 03. 10:26","title":"Vekerdy baljós szavai Orbánnak: A Dózsa Györgyök még nincsenek itt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19cdb5a-0ff3-49fd-9173-d32fdb77716d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elmúlt harmincezer évben már ötször majdnem elpusztult az ausztrál Nagy-korallzátony az éghajlattal összefüggő környezeti változások miatt, ám mindig sikerült regenerálódnia – állapították meg ausztrál kutatók, akik szerint azonban nem biztos, hogy a koralltelep képes lesz túlélni jelenlegi hanyatlását is.","shortLead":"Az elmúlt harmincezer évben már ötször majdnem elpusztult az ausztrál Nagy-korallzátony az éghajlattal összefüggő...","id":"20180604_ausztralia_nagy_korallzatony_elpusztulasa_korall_zatony","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f19cdb5a-0ff3-49fd-9173-d32fdb77716d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2607e7d-2f15-46ee-8430-5ddc53822b62","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_ausztralia_nagy_korallzatony_elpusztulasa_korall_zatony","timestamp":"2018. június. 04. 06:03","title":"Öt \"halálközeli élménye\" is volt a Nagy-korallzátonynak, de amit most teszünk vele, azt lehet, hogy már nem éli túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5164c495-8ab7-4e13-9f32-fa79b4b1b3cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legújabb hírek is azt támasztják alá, hogy egy picit késik a Galaxy Note9, de már nem is kell olyan nagyon sokat várni rá.","shortLead":"A legújabb hírek is azt támasztják alá, hogy egy picit késik a Galaxy Note9, de már nem is kell olyan nagyon sokat...","id":"20180603_samsung_galaxy_note9_bejelentesi_datuma","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5164c495-8ab7-4e13-9f32-fa79b4b1b3cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc0680f7-482e-4948-8404-b6ef6d556b62","keywords":null,"link":"/tudomany/20180603_samsung_galaxy_note9_bejelentesi_datuma","timestamp":"2018. június. 03. 08:03","title":"Jegyezze fel: megvan, melyik napon jelenthetik be a Samsung legerősebb telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970af796-43ef-4eb4-91b0-c281d3d90765","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Fél év múlva debütál a mozikban a Legendás állatok - Grindelwald bűntettei című film, de J.K. Rowling, a Harry Potter-regények írója már dolgozik az új sorozat harmadik részén.","shortLead":"Fél év múlva debütál a mozikban a Legendás állatok - Grindelwald bűntettei című film, de J.K. Rowling, a Harry...","id":"20180603_JK_Rowling_reg_tervezi_most_megirja_varazsmentes_gyerekkonyvet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=970af796-43ef-4eb4-91b0-c281d3d90765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635596b8-c3b5-4f92-9851-2d2432fcec87","keywords":null,"link":"/kultura/20180603_JK_Rowling_reg_tervezi_most_megirja_varazsmentes_gyerekkonyvet","timestamp":"2018. június. 03. 18:41","title":"J.K. Rowling rég tervezi, most megírja varázsmentes gyerekkönyvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee0beada-b052-42d6-a1ca-eb2644f83177","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosban egy négyemeletes házban volt tűz. Sérültek nincsenek. ","shortLead":"A fővárosban egy négyemeletes házban volt tűz. Sérültek nincsenek. ","id":"20180602_Tuz_volt_az_Andrassy_uton","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee0beada-b052-42d6-a1ca-eb2644f83177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0359815c-97c9-48a6-946d-578420d97a52","keywords":null,"link":"/itthon/20180602_Tuz_volt_az_Andrassy_uton","timestamp":"2018. június. 02. 21:48","title":"Tűz volt az Andrássy úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc9ce46c-6ced-417f-a70c-7cc28880f031","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ma négy férfi versenyzőjük is kiesett. Babos Tímea párosban viszont menetel előre. \r

\r

","shortLead":"Ma négy férfi versenyzőjük is kiesett. Babos Tímea párosban viszont menetel előre. \r

\r

","id":"20180602_Tenisz_a_franciak_fekete_napja_a_Roland_Garroson","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc9ce46c-6ced-417f-a70c-7cc28880f031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb693553-df27-45aa-8d7c-c2602028c2ba","keywords":null,"link":"/sport/20180602_Tenisz_a_franciak_fekete_napja_a_Roland_Garroson","timestamp":"2018. június. 02. 21:42","title":"Tenisz: a franciák fekete napja a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17cabc1-fe9f-4042-b9e3-7625053e2c23","c_author":"MTI","category":"sport","description":"3 millió forintnyi készpénzt loptak ki a bőröndjéből. ","shortLead":"3 millió forintnyi készpénzt loptak ki a bőröndjéből. ","id":"20180604_Megloptak_az_egyik_leghiresebb_nigeriai_focistat_a_moszkvai_repteren","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b17cabc1-fe9f-4042-b9e3-7625053e2c23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f22ada45-9451-47fc-bdbb-90b2d1ef363d","keywords":null,"link":"/sport/20180604_Megloptak_az_egyik_leghiresebb_nigeriai_focistat_a_moszkvai_repteren","timestamp":"2018. június. 04. 12:44","title":"Meglopták az egyik leghíresebb nigériai focistát a moszkvai reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]