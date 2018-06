Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elszámolást szabályoz törvény nagyon laza, a Fidesz kampányár a kormány sokkal többet költött, mint amit lehetne - csak az jogilag nem a Fidesz kampánya, hanem kormánytájékoztatás.\r

\r

","shortLead":"Az elszámolást szabályoz törvény nagyon laza, a Fidesz kampányár a kormány sokkal többet költött, mint amit lehetne...","id":"20180602_Mikozben_a_kormany_szorta_a_penzt_a_kampanyban_a_Fidesz_alig_koltott_valamit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c6dad4-ca08-43e7-a061-4a93f1ec3279","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_Mikozben_a_kormany_szorta_a_penzt_a_kampanyban_a_Fidesz_alig_koltott_valamit","timestamp":"2018. június. 02. 20:12","title":"Miközben a kormány szórta a pénzt a kampányban, a Fidesz alig költött valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b64fdc-b4a5-410f-970d-ae3225027541","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék közös jelöltje, Győri Péter meg is kérdezte, milyen terjedelemben számíthat arra, hogy a kampányidőszakban ő is sorra kerül.","shortLead":"Az ellenzék közös jelöltje, Győri Péter meg is kérdezte, milyen terjedelemben számíthat arra, hogy a kampányidőszakban...","id":"20180604_A_Fidesz_polgarmesterjeloltje_8_oldalon_22szer_szerepel_Jozsefvaros_keruleti_lapjaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0b64fdc-b4a5-410f-970d-ae3225027541&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc49ce8-8069-4547-9624-e1e2fa0c2b06","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_A_Fidesz_polgarmesterjeloltje_8_oldalon_22szer_szerepel_Jozsefvaros_keruleti_lapjaban","timestamp":"2018. június. 04. 09:35","title":"A Fidesz polgármesterjelöltje 8 oldalon 22-szer szerepel Józsefváros kerületi lapjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1905666a-312a-4f1f-83a3-a57076683a57","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Ferencváros játékosa elvileg játszik a jövő heti meccseken.","shortLead":"A Ferencváros játékosa elvileg játszik a jövő heti meccseken.","id":"20180603_Agyrazkodas_miatt_kerult_korhazba_a_valogatott_tagja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1905666a-312a-4f1f-83a3-a57076683a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56dda0b4-0128-44fb-ac20-20fc332f34f1","keywords":null,"link":"/sport/20180603_Agyrazkodas_miatt_kerult_korhazba_a_valogatott_tagja","timestamp":"2018. június. 03. 14:45","title":"Agyrázkódás miatt került kórházba a válogatott tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7422eb2-4448-42d9-83d2-db45796405f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180603_Ot_azaz_otezer_forinttal_tamogatta_Orban_Viktor_az_uldozott_keresztenyeket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7422eb2-4448-42d9-83d2-db45796405f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16230546-af13-4bc7-8b76-fc4a5b99eae7","keywords":null,"link":"/itthon/20180603_Ot_azaz_otezer_forinttal_tamogatta_Orban_Viktor_az_uldozott_keresztenyeket","timestamp":"2018. június. 03. 16:04","title":"Öt-, azaz ötezer forinttal támogatta Orbán Viktor az üldözött keresztényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42299c3d-acff-48fb-95b7-56123a75b3ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bírálja a szélsőjobboldali kormány bevándorlással kapcsolatos nyilatkozatait a volt belügyminiszter.","shortLead":"Bírálja a szélsőjobboldali kormány bevándorlással kapcsolatos nyilatkozatait a volt belügyminiszter.","id":"20180603_Magyarorszag_lett_az_olasz_politikaban_is_az_elrettento_pelda","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42299c3d-acff-48fb-95b7-56123a75b3ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b505b920-abcb-41eb-b2b9-8f82404ade68","keywords":null,"link":"/vilag/20180603_Magyarorszag_lett_az_olasz_politikaban_is_az_elrettento_pelda","timestamp":"2018. június. 03. 10:05","title":"Magyarország lett az olasz politikában is az elrettentő példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434ff18f-92c1-41e4-afa6-c284df276206","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Nemcsak a valós, hanem a mentális falainkat is le kell bontanunk ahhoz, hogy képesek legyünk a békés egymás mellett élésre. A régi, kihalt épületek nem pusztulásra vannak ítélve, hanem új élettel kell és lehet azokat megtölteni. A közkönyvtárak pedig egy város legszuperebb helyei lehetnek, ha vibráló közösségi térként tekintünk rájuk. Így látják az építészek a jelent és a jövőt: bemutatjuk a 16. Velencei Építészeti Biennále legizgalmasabb kiállításait.","shortLead":"Nemcsak a valós, hanem a mentális falainkat is le kell bontanunk ahhoz, hogy képesek legyünk a békés egymás mellett...","id":"20180602_Egy_szebb_jovoben_senki_sem_el_falak_arnyekaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=434ff18f-92c1-41e4-afa6-c284df276206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79183887-6e97-4e8c-a0ee-4cc35a1dc771","keywords":null,"link":"/kultura/20180602_Egy_szebb_jovoben_senki_sem_el_falak_arnyekaban","timestamp":"2018. június. 02. 17:00","title":"Egy boldogabb jövőben senki sem él falak és kerítések árnyékában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d90157f4-e554-485d-b473-0068ee5e05c0","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"A mostaninál nyolcszor több lakáshitellel serkentené a gazdasági növekedést a jegybank, remélve, hogy nem lesz újabb adósságválság. Ám az ügyfelek egy része most is rizikós.","shortLead":"A mostaninál nyolcszor több lakáshitellel serkentené a gazdasági növekedést a jegybank, remélve, hogy nem lesz újabb...","id":"201818__eladositana_ajegybank__porgo_ingatlanpiac__kockazatok__arak_es_vagyak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d90157f4-e554-485d-b473-0068ee5e05c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e813ba8-fd23-4054-ad72-9cf20c182fba","keywords":null,"link":"/gazdasag/201818__eladositana_ajegybank__porgo_ingatlanpiac__kockazatok__arak_es_vagyak","timestamp":"2018. június. 03. 11:00","title":"Nagyon kockázatosan jut önrészhez a lakáshitelesek egy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fa04408-46ec-40d5-9d7f-9860b0724229","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Cyphochilus nevű bogár délkelet-ázsiában őshonos, és van egy különleges tulajdonsága: fehér. Nagyon. A kutatók ennek köszönhetően egy olyan anyagot dolgozhattak ki, ami – szemben az eddigi fehér anyagokkal – környezetbarát.","shortLead":"A Cyphochilus nevű bogár délkelet-ázsiában őshonos, és van egy különleges tulajdonsága: fehér. Nagyon. A kutatók ennek...","id":"20180603_cyphochilus_bogar_feher_szin_cambridgei_egyetem","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fa04408-46ec-40d5-9d7f-9860b0724229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b41ab1-688d-4873-adc7-0b3aa0ecbbe9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180603_cyphochilus_bogar_feher_szin_cambridgei_egyetem","timestamp":"2018. június. 03. 23:13","title":"A tudósok megcsináltak a szuperfehér anyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]