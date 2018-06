Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94964269-2e03-4930-81d6-87b7d2d6d789","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fővároson átrohanó szombat délutáni vihar jelentős károkat okozott, olvasónk képeket is küldött.



","shortLead":"A fővároson átrohanó szombat délutáni vihar jelentős károkat okozott, olvasónk képeket is küldött.



","id":"20180602_Kepeken_a_vihar_amokfutasa_Budapesten","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94964269-2e03-4930-81d6-87b7d2d6d789&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cfc05a1-b6c1-4958-a2bb-cef967620bbc","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Kepeken_a_vihar_amokfutasa_Budapesten","timestamp":"2018. június. 02. 18:22","title":"Képeken a vihar ámokfutása Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094ee444-7092-4584-8fb4-ed15be4ac132","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bevétel forrása részben egy igen előnyös állami megbízás.","shortLead":"A bevétel forrása részben egy igen előnyös állami megbízás.","id":"20180603_Jol_jovedelmez_Rogan_Antal_baratsaga_remek_evet_zart_a_helikopterezteto_ceg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=094ee444-7092-4584-8fb4-ed15be4ac132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca913f23-b9e7-48cb-ac04-631596c02933","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180603_Jol_jovedelmez_Rogan_Antal_baratsaga_remek_evet_zart_a_helikopterezteto_ceg","timestamp":"2018. június. 03. 11:23","title":"Jól jövedelmez Rogán Antal barátsága: remek évet zárt a helikoptereztető cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41cd90f9-528d-464d-8c8e-8268b982ae24","c_author":"","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180603_De_tokje_vot__ultikurzusarol_posztolt_Lazar_Janos","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41cd90f9-528d-464d-8c8e-8268b982ae24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4694734d-c05d-46fb-bb4e-58de92ee1888","keywords":null,"link":"/kultura/20180603_De_tokje_vot__ultikurzusarol_posztolt_Lazar_Janos","timestamp":"2018. június. 03. 18:50","title":"\"De tökje vót!\" - ulti-kurzusáról posztolt Lázár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b0e587-761c-4327-8fd6-e76cda1a4768","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy pihent agyú DJ úgy gondolta, poénból összemixeli a rockbanda és a mambókirály dalait.","shortLead":"Egy pihent agyú DJ úgy gondolta, poénból összemixeli a rockbanda és a mambókirály dalait.","id":"20180604_Hallgassa_meg_hogy_szol_a_Green_Day_es_Lou_Bega_duettje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9b0e587-761c-4327-8fd6-e76cda1a4768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af699421-8cf2-42bf-b1e4-172e7a204032","keywords":null,"link":"/kultura/20180604_Hallgassa_meg_hogy_szol_a_Green_Day_es_Lou_Bega_duettje","timestamp":"2018. június. 04. 14:59","title":"Hallgassa meg, hogy szól a Green Day és Lou Bega \"duettje\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4874b5-c7a6-4fdf-82b4-b77c6fbf64d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök még februárban igazoltattak egy 64 éves szászvári férfit, aztán bekukkantottak a kocsi hátsó ülésére is.","shortLead":"A rendőrök még februárban igazoltattak egy 64 éves szászvári férfit, aztán bekukkantottak a kocsi hátsó ülésére is.","id":"20180603_nagymanyok_rendorseg_kozuti_ellenorzes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd4874b5-c7a6-4fdf-82b4-b77c6fbf64d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361f8ea2-18e0-4ea6-b1f9-6710d4a11fb1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180603_nagymanyok_rendorseg_kozuti_ellenorzes","timestamp":"2018. június. 03. 16:21","title":"Közúti ellenőrzésnek indult, de igencsak meglepődtek a nagymányoki rendőrök, amikor benéztek az autó hátsó ülésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970af796-43ef-4eb4-91b0-c281d3d90765","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Fél év múlva debütál a mozikban a Legendás állatok - Grindelwald bűntettei című film, de J.K. Rowling, a Harry Potter-regények írója már dolgozik az új sorozat harmadik részén.","shortLead":"Fél év múlva debütál a mozikban a Legendás állatok - Grindelwald bűntettei című film, de J.K. Rowling, a Harry...","id":"20180603_JK_Rowling_reg_tervezi_most_megirja_varazsmentes_gyerekkonyvet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=970af796-43ef-4eb4-91b0-c281d3d90765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635596b8-c3b5-4f92-9851-2d2432fcec87","keywords":null,"link":"/kultura/20180603_JK_Rowling_reg_tervezi_most_megirja_varazsmentes_gyerekkonyvet","timestamp":"2018. június. 03. 18:41","title":"J.K. Rowling rég tervezi, most megírja varázsmentes gyerekkönyvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11419247-d045-4f8e-91ab-f767aed6fd59","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Ilyen egy udvariassági látogatás!","shortLead":"Ilyen egy udvariassági látogatás!","id":"20180603_Most_nem_veszett_ossze_az_EPvel_Orban_Viktor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11419247-d045-4f8e-91ab-f767aed6fd59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b6c88b-6e52-4465-b7ad-7bf63facf767","keywords":null,"link":"/itthon/20180603_Most_nem_veszett_ossze_az_EPvel_Orban_Viktor","timestamp":"2018. június. 03. 15:07","title":"Most nem veszett össze az EP-vel Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23dd747a-be43-4cd0-bfc5-ba1049a6cfa2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bertrand Cantat ezt az ügyet eddig megúszta.","shortLead":"Bertrand Cantat ezt az ügyet eddig megúszta.","id":"20180603_Vizsgaljak_eroszakos_ferje_kergettee_a_halalba_Rady_Krisztinat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23dd747a-be43-4cd0-bfc5-ba1049a6cfa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103508bc-9526-469e-ac99-f2d60cbed233","keywords":null,"link":"/kultura/20180603_Vizsgaljak_eroszakos_ferje_kergettee_a_halalba_Rady_Krisztinat","timestamp":"2018. június. 03. 14:24","title":"Vizsgálják, erőszakos férje kergette-e a halálba Rády Krisztinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]