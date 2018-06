Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8236189-479e-4c0d-92d6-8a3f8f282675","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A tavalyi sikeres sorozat után ismét Volt egyszer egy Ifipark címmel rendeznek koncerteket a budai Várkert Bazárban. Június 29-től szeptember 7-ig az Omega, D. Nagy Lajos, Hobo, az Apostol és a Dinamit lép fel.","shortLead":"A tavalyi sikeres sorozat után ismét Volt egyszer egy Ifipark címmel rendeznek koncerteket a budai Várkert Bazárban...","id":"20180605_Nyaron_ujra_rocklegendak_koncerteznek_a_Varkertben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8236189-479e-4c0d-92d6-8a3f8f282675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0bf42d-2805-4aaa-9d85-379281eec259","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_Nyaron_ujra_rocklegendak_koncerteznek_a_Varkertben","timestamp":"2018. június. 05. 13:35","title":"Nyáron újra rocklegendák koncerteznek a Várkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54466a10-fa13-48ee-9fe3-913215a90057","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Mátrai Erőművel jutott hozzá a naperőműhöz, most megválik tőle. ","shortLead":"A Mátrai Erőművel jutott hozzá a naperőműhöz, most megválik tőle. ","id":"20180604_Meszaros_Lorinc_a_napelemeit_eladja_az_allamnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54466a10-fa13-48ee-9fe3-913215a90057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf00a9e-a0ff-4124-9f52-124a905b19a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180604_Meszaros_Lorinc_a_napelemeit_eladja_az_allamnak","timestamp":"2018. június. 04. 06:58","title":"Mészáros Lőrinc a napelemeit eladja az államnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szegénységben kell élniük a nyugdíjasoknak, ha nem változtatnak drasztikusan a foglalkoztatáson.","shortLead":"Szegénységben kell élniük a nyugdíjasoknak, ha nem változtatnak drasztikusan a foglalkoztatáson.","id":"20180605_Het_evvel_kellene_emelni_Magyarorszagon_a_nyugdijkorhatart","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c3120c3-aa27-4fc0-9b4c-f9c2944642e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180605_Het_evvel_kellene_emelni_Magyarorszagon_a_nyugdijkorhatart","timestamp":"2018. június. 05. 10:09","title":"Hét évvel kellene emelni Magyarországon a nyugdíjkorhatárt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf3daa53-71ea-449e-8f4f-c4313849884b","c_author":"Marosán György","category":"itthon","description":"A választó, a vásárlóhoz hasonlóan, nem racionális. Nem mérlegeli hideg fejjel a lehetőségeket, nincs tudatában döntésének elkerülhetetlen következményeivel. Vélemény. ","shortLead":"A választó, a vásárlóhoz hasonlóan, nem racionális. Nem mérlegeli hideg fejjel a lehetőségeket, nincs tudatában...","id":"20180604_Marosan_Gyorgy_Jolet_vagy_identitas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf3daa53-71ea-449e-8f4f-c4313849884b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"842f1b3a-470a-4152-89a0-3726e3c2cad6","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Marosan_Gyorgy_Jolet_vagy_identitas","timestamp":"2018. június. 04. 14:15","title":"Marosán György: A jólét, az identitás és a megfőtt béka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a886876e-50bb-423c-a6b7-7797a412024a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ömlött a víz, és alkatrészek, autódarabok borították az utat két kocsi hétfő reggeli karambolja után Budapest XVI. kerületében, a Mátyás király utca és a Szent Korona utca kereszteződésénél. Az egyik autó kidöntött egy tűzcsapot, innen tört fel szökőkútszerűen a víz. A katasztrófavédelem Facebook-oldalán pár órája tették közzé a helyszínen készített videót. Korábbi hírek szerint a tűzoltók a mentők segítségével egy embert kiemeltek az egyik kocsiból, állapotáról nincs hír. Nem tudni azt sem, ki lehet a felelős a balesetért. A Szent Korona utcában mindkét oldalon stoptábla van a Mátyás király utcai kereszteződésnél. ","shortLead":"Ömlött a víz, és alkatrészek, autódarabok borították az utat két kocsi hétfő reggeli karambolja után Budapest XVI...","id":"20180604_szokokut_lett_a_tuzcsapbol_ket_auto_csattanasa_utan_a_XVI_keruletben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a886876e-50bb-423c-a6b7-7797a412024a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20df38ae-fd50-4c15-bb01-868a65d59151","keywords":null,"link":"/cegauto/20180604_szokokut_lett_a_tuzcsapbol_ket_auto_csattanasa_utan_a_XVI_keruletben","timestamp":"2018. június. 04. 16:30","title":"Szökőkút lett a tűzcsapból két autó csattanása után a XVI. kerületben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6340186f-7b5f-4eca-a439-c2d2f66b3596","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A találkozóra Vlagyivosztokban kerülne sor, ha az észak-koreai vezető elfogadja a meghívást. ","shortLead":"A találkozóra Vlagyivosztokban kerülne sor, ha az észak-koreai vezető elfogadja a meghívást. ","id":"20180604_Szeptemberben_talalkozna_Putyinnal_Kim_Dzsong_Un","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6340186f-7b5f-4eca-a439-c2d2f66b3596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e21482c0-67be-4738-aaf5-17703c088492","keywords":null,"link":"/vilag/20180604_Szeptemberben_talalkozna_Putyinnal_Kim_Dzsong_Un","timestamp":"2018. június. 04. 11:55","title":"Szeptemberben találkozhat Putyinnal Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"335e3efb-c580-447f-b473-cd788559dd72","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"I need money. Please help\" - áll a kartonpapundeklin, amely mögött apja dalait játsza New Jersey utcáin.","shortLead":"\"I need money. Please help\" - áll a kartonpapundeklin, amely mögött apja dalait játsza New Jersey utcáin.","id":"20180603_Hajlektalankent_zenelesbol_el_Tom_Jones_fia","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=335e3efb-c580-447f-b473-cd788559dd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee36ccf-bcab-4798-8d6b-dc3c145677f1","keywords":null,"link":"/kultura/20180603_Hajlektalankent_zenelesbol_el_Tom_Jones_fia","timestamp":"2018. június. 03. 19:56","title":"Hajléktalanként, zenélésből él Tom Jones fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2509d190-c936-43a3-bf6f-f40c8cc74589","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Öt Strabag-irodába vonultak ki egyszerre a nyomozók házkutatásra.","shortLead":"Öt Strabag-irodába vonultak ki egyszerre a nyomozók házkutatásra.","id":"20180605_A_Strabagnal_razziaztak_az_osztrak_korrupcioellenes_ugyeszseg_nyomozoi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2509d190-c936-43a3-bf6f-f40c8cc74589&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d95aaf8-0abb-490b-a39f-3da0579fb923","keywords":null,"link":"/kkv/20180605_A_Strabagnal_razziaztak_az_osztrak_korrupcioellenes_ugyeszseg_nyomozoi","timestamp":"2018. június. 05. 15:38","title":"A Strabagnál razziáztak az osztrák korrupcióellenes ügyészség nyomozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]