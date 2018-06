Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f80831a8-fb01-459a-971a-66bb50b6ecae","c_author":"","category":"vilag","description":"Bassár el-Aszad szíriai elnök hamarosan Észak-Koreába látogat, és találkozik a távol-keleti ország vezetőjével, Kim Dzsong Unnal. Korábban Phenjant azzal vádolták, hogy vegyi fegyverek gyártására alkalmas eszközöket szállított Szíriának. ","shortLead":"Bassár el-Aszad szíriai elnök hamarosan Észak-Koreába látogat, és találkozik a távol-keleti ország vezetőjével, Kim...","id":"20180604_Nem_csak_Trump_talalkozik_Kim_Dzsong_Unnal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f80831a8-fb01-459a-971a-66bb50b6ecae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f1d145-4367-4942-888e-cc42b88473fd","keywords":null,"link":"/vilag/20180604_Nem_csak_Trump_talalkozik_Kim_Dzsong_Unnal","timestamp":"2018. június. 04. 10:16","title":"Nem csak Trump találkozik Kim Dzsong Unnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d90157f4-e554-485d-b473-0068ee5e05c0","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"A mostaninál nyolcszor több lakáshitellel serkentené a gazdasági növekedést a jegybank, remélve, hogy nem lesz újabb adósságválság. Ám az ügyfelek egy része most is rizikós.","shortLead":"A mostaninál nyolcszor több lakáshitellel serkentené a gazdasági növekedést a jegybank, remélve, hogy nem lesz újabb...","id":"201818__eladositana_ajegybank__porgo_ingatlanpiac__kockazatok__arak_es_vagyak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d90157f4-e554-485d-b473-0068ee5e05c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e813ba8-fd23-4054-ad72-9cf20c182fba","keywords":null,"link":"/gazdasag/201818__eladositana_ajegybank__porgo_ingatlanpiac__kockazatok__arak_es_vagyak","timestamp":"2018. június. 03. 11:00","title":"Nagyon kockázatosan jut önrészhez a lakáshitelesek egy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7422eb2-4448-42d9-83d2-db45796405f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180603_Ot_azaz_otezer_forinttal_tamogatta_Orban_Viktor_az_uldozott_keresztenyeket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7422eb2-4448-42d9-83d2-db45796405f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16230546-af13-4bc7-8b76-fc4a5b99eae7","keywords":null,"link":"/itthon/20180603_Ot_azaz_otezer_forinttal_tamogatta_Orban_Viktor_az_uldozott_keresztenyeket","timestamp":"2018. június. 03. 16:04","title":"Öt-, azaz ötezer forinttal támogatta Orbán Viktor az üldözött keresztényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f90c14a-b9b9-4fed-881c-0a7fb409fd91","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Washington azért lépett, mert a két cég megsérthette a kampányfinanszírozási törvényeit.\r

","shortLead":"Washington azért lépett, mert a két cég megsérthette a kampányfinanszírozási törvényeit.\r

","id":"20180605_beperelte_a_facebookot_es_a_googlet_egy_amerikai_allam","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f90c14a-b9b9-4fed-881c-0a7fb409fd91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f093ab2-c867-4b8c-a541-54601a8551ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20180605_beperelte_a_facebookot_es_a_googlet_egy_amerikai_allam","timestamp":"2018. június. 05. 06:16","title":"Beperelte a Facebookot és a Google-t egy amerikai állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61da9002-8657-492e-a9aa-7a82cf6a9a8c","c_author":"Bedő Iván","category":"kultura","description":"A „másfél lábú“ lány és két társa a csonka testrészeikhez designolt divatruhát kapott. Egy magyar esélyegyenlőségi műhely azt szeretné, hogy más fogyatékkal élők is hasonlóan láthatóvá váljanak a város hétköznapi életében.","shortLead":"A „másfél lábú“ lány és két társa a csonka testrészeikhez designolt divatruhát kapott. Egy magyar esélyegyenlőségi...","id":"20180603_Vegtaghianyosoknak_tervezett_ruha_normcore_transferlab_mome","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61da9002-8657-492e-a9aa-7a82cf6a9a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9747d6c2-b64f-4602-87a6-693417e709cb","keywords":null,"link":"/kultura/20180603_Vegtaghianyosoknak_tervezett_ruha_normcore_transferlab_mome","timestamp":"2018. június. 03. 17:30","title":"Ma ez még bevállalósnak számít, pedig minden testnek jár a ruha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d801d52-d874-4b2e-9a2e-6d80ee0e11de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lokálisan zéró, vagy legalábbis alacsony károsanyag-kibocsátású járművek egyre nagyobb lendülettel támadnak.","shortLead":"A lokálisan zéró, vagy legalábbis alacsony károsanyag-kibocsátású járművek egyre nagyobb lendülettel támadnak.","id":"20180604_elektromos_autok_akkumulator_villanyauto_toltes_gyorstoltes_eauto_plugin_hibrid","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d801d52-d874-4b2e-9a2e-6d80ee0e11de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f05b88-0344-42be-9500-5ea5d2f35147","keywords":null,"link":"/cegauto/20180604_elektromos_autok_akkumulator_villanyauto_toltes_gyorstoltes_eauto_plugin_hibrid","timestamp":"2018. június. 04. 14:21","title":"Mindent eláraszthatnak az elektromos autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36673180-ac88-470d-b5d0-a49231114bc2","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A cukorhegyen túl – Németh Ilona a pozsonyi Kunsthalléban (Timár Katalin) / Egy jó gondolat kevés az üdvösséghez – limbergi találkozás Erwin Wurmmal (Emőd Péter) / Pénz, paripa, lendület – az Art Basel Hong Kong és környezete (Hamvai Kinga) / Feltáruló intenzitás – beszélgetés Türk Péter kiállításáról (Tatai Erzsébet, Andrási Gábor)\r

\r

","shortLead":"A cukorhegyen túl – Németh Ilona a pozsonyi Kunsthalléban (Timár Katalin) / Egy jó gondolat kevés az üdvösséghez –...","id":"20180603_Megjelent_a_Muerto_2018_juniusi_lapszama","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36673180-ac88-470d-b5d0-a49231114bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2115efc5-4b76-45d4-ab0f-9f1864014ecd","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20180603_Megjelent_a_Muerto_2018_juniusi_lapszama","timestamp":"2018. június. 03. 21:51","title":"Megjelent a Műértő 2018 júniusi lapszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e8db75b-b525-425b-8306-2b372f8ecbc7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft hétfőn jelentette be, hogy mintegy 7,5 milliárd dollárért megszerezi a nyílt forráskódú kódok kincsesbányáját, a GitHubot.","shortLead":"A Microsoft hétfőn jelentette be, hogy mintegy 7,5 milliárd dollárért megszerezi a nyílt forráskódú kódok...","id":"20180604_microsoft_github_felvasarlas_nyilt_forraskod","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e8db75b-b525-425b-8306-2b372f8ecbc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5a3770-6511-42e3-97c0-285bd5dff1dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_microsoft_github_felvasarlas_nyilt_forraskod","timestamp":"2018. június. 04. 19:03","title":"Hivatalos: a Microsoft 7,5 milliárd dollárért megveszi a GitHubot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]