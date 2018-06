Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05d094d2-4b9d-41d6-b851-5b477ff77b96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a lakás jól látható pontjára kitett mobilhasználati szabályzat elkészítését javasolják a gyerekeket érő krízishelyzetek terén sokat tapasztalt magyar szakemberek. Egy példaszabályzatot is készítettek.","shortLead":"Egy, a lakás jól látható pontjára kitett mobilhasználati szabályzat elkészítését javasolják a gyerekeket érő...","id":"20180604_okostelefon_szabalyzat_gyerekeknek_plakat_kek_vonal_alapitvany","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05d094d2-4b9d-41d6-b851-5b477ff77b96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db645f85-ab4a-4a51-bb48-c411b443591e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_okostelefon_szabalyzat_gyerekeknek_plakat_kek_vonal_alapitvany","timestamp":"2018. június. 04. 11:03","title":"Ha van gyereke, fogadja meg: hasznos lesz, ha kitesz egy ilyen plakátot a lakásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60bf6e8b-3a5f-48e7-9931-73909ac6f382","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadó és a rendőr is megsérült, terrorizmusra utaló jeleket egyelőre viszont nem találtak. ","shortLead":"A támadó és a rendőr is megsérült, terrorizmusra utaló jeleket egyelőre viszont nem találtak. ","id":"20180603_Ralott_egy_rendor_egy_kessel_randalirozo_ferfira_a_berlini_domban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60bf6e8b-3a5f-48e7-9931-73909ac6f382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100fd9d8-f352-4a91-89c5-7d30491c81fd","keywords":null,"link":"/vilag/20180603_Ralott_egy_rendor_egy_kessel_randalirozo_ferfira_a_berlini_domban","timestamp":"2018. június. 03. 19:19","title":"Rálőtt egy rendőr egy késsel randalírozó férfira a berlini dómban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08945e3-5cfb-4595-a768-eae6a3dcd6f3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Roland Garros teniszversenyen a nyolcaddöntőbe jutó spanyol először megivott fél liter vizet a francia Gasquet legyőzése után, majd belpolitikai elemzésre adta fejét.","shortLead":"A Roland Garros teniszversenyen a nyolcaddöntőbe jutó spanyol először megivott fél liter vizet a francia Gasquet...","id":"20180604_Rafa_Nadal_elorehozott_valasztasokat_akar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d08945e3-5cfb-4595-a768-eae6a3dcd6f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca30299f-8464-460d-b3f3-566c9e2b7382","keywords":null,"link":"/sport/20180604_Rafa_Nadal_elorehozott_valasztasokat_akar","timestamp":"2018. június. 04. 11:14","title":"Rafael Nadal előrehozott választásokat akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e61e45a0-72cd-4e5e-84ca-8e375d775863","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De nem akármivel! ","shortLead":"De nem akármivel! ","id":"20180603_A_szabaly_az_szabaly_Orbant_is_megjeloltek_Kotcsen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e61e45a0-72cd-4e5e-84ca-8e375d775863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"924edc5e-4d91-43e8-a4ab-4ffffc37a6d4","keywords":null,"link":"/itthon/20180603_A_szabaly_az_szabaly_Orbant_is_megjeloltek_Kotcsen","timestamp":"2018. június. 03. 21:58","title":"A szabály, az szabály: Orbánt is megjelölték Kötcsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d9d277c-4bfc-43a9-b1c4-35c55a4fd1c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kevés olyan ember van Magyarországon, akinél legalább egyszer nem próbálkoztak még a feltöltőkártyás csalással. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) most betiltotta azt a feltöltési módot, amelyet kihasználva sikert érhettek el az ügyfeleket esetenként akár 10-30 ezer forinttal is megkárosító csalók.","shortLead":"Kevés olyan ember van Magyarországon, akinél legalább egyszer nem próbálkoztak még a feltöltőkártyás csalással...","id":"20180605_feltoltos_sim_kartya_feltoltokartya_egyenleg_feltoltese_smsben_magyar_telekom_nmhh","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d9d277c-4bfc-43a9-b1c4-35c55a4fd1c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba01e84-8516-4a7f-bf4f-bd37da2c69ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20180605_feltoltos_sim_kartya_feltoltokartya_egyenleg_feltoltese_smsben_magyar_telekom_nmhh","timestamp":"2018. június. 05. 12:23","title":"Betiltották az SMS-es egyenlegfeltöltést, vége a legendás feltöltőkártyás csalásoknak [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80831a8-fb01-459a-971a-66bb50b6ecae","c_author":"","category":"vilag","description":"Bassár el-Aszad szíriai elnök hamarosan Észak-Koreába látogat, és találkozik a távol-keleti ország vezetőjével, Kim Dzsong Unnal. Korábban Phenjant azzal vádolták, hogy vegyi fegyverek gyártására alkalmas eszközöket szállított Szíriának. ","shortLead":"Bassár el-Aszad szíriai elnök hamarosan Észak-Koreába látogat, és találkozik a távol-keleti ország vezetőjével, Kim...","id":"20180604_Nem_csak_Trump_talalkozik_Kim_Dzsong_Unnal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f80831a8-fb01-459a-971a-66bb50b6ecae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f1d145-4367-4942-888e-cc42b88473fd","keywords":null,"link":"/vilag/20180604_Nem_csak_Trump_talalkozik_Kim_Dzsong_Unnal","timestamp":"2018. június. 04. 10:16","title":"Nem csak Trump találkozik Kim Dzsong Unnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19cdb5a-0ff3-49fd-9173-d32fdb77716d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elmúlt harmincezer évben már ötször majdnem elpusztult az ausztrál Nagy-korallzátony az éghajlattal összefüggő környezeti változások miatt, ám mindig sikerült regenerálódnia – állapították meg ausztrál kutatók, akik szerint azonban nem biztos, hogy a koralltelep képes lesz túlélni jelenlegi hanyatlását is.","shortLead":"Az elmúlt harmincezer évben már ötször majdnem elpusztult az ausztrál Nagy-korallzátony az éghajlattal összefüggő...","id":"20180604_ausztralia_nagy_korallzatony_elpusztulasa_korall_zatony","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f19cdb5a-0ff3-49fd-9173-d32fdb77716d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2607e7d-2f15-46ee-8430-5ddc53822b62","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_ausztralia_nagy_korallzatony_elpusztulasa_korall_zatony","timestamp":"2018. június. 04. 06:03","title":"Öt \"halálközeli élménye\" is volt a Nagy-korallzátonynak, de amit most teszünk vele, azt lehet, hogy már nem éli túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b95f07-d77a-400e-adc5-4faa7f579261","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sofőr, akit két hete Pesterzsébeten késeltek meg, már hazamehetett a kórházból.","shortLead":"A sofőr, akit két hete Pesterzsébeten késeltek meg, már hazamehetett a kórházból.","id":"20180605_vezetes_kozben_szurkalta_ossze_utasa_a_taxist","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6b95f07-d77a-400e-adc5-4faa7f579261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99d2f0dc-ba63-4084-9d93-1d80ca05b198","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_vezetes_kozben_szurkalta_ossze_utasa_a_taxist","timestamp":"2018. június. 05. 06:52","title":"Vezetés közben szurkálta össze utasa a taxist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]