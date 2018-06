Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"305bafc1-5908-4d81-9b05-96f6dcf44571","c_author":"nyüzsi","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180603_Ki_a_legjobban_oltozott_kotcsei_piknikelo_Szavazza_meg_a_divatdiktatort","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=305bafc1-5908-4d81-9b05-96f6dcf44571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92edf4e3-a48c-411c-9453-ee457688d108","keywords":null,"link":"/elet/20180603_Ki_a_legjobban_oltozott_kotcsei_piknikelo_Szavazza_meg_a_divatdiktatort","timestamp":"2018. június. 03. 13:15","title":"Ki a legjobban öltözött kötcsei piknikelő? Szavazza meg a divatdiktátort!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78fd12c4-3541-4fd0-be7f-bced45d6c313","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Adidas legyőzte a Nike-t: a foci-vb harminckét csapata közül a legtöbbnek a német cég adja a felszerelést.","shortLead":"Az Adidas legyőzte a Nike-t: a foci-vb harminckét csapata közül a legtöbbnek a német cég adja a felszerelést.","id":"20180604_Sportruhazatban_mar_megvan_a_focivb_gyoztese","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78fd12c4-3541-4fd0-be7f-bced45d6c313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a7cf67e-a8cc-4107-9f61-1d56d7ca90a9","keywords":null,"link":"/kkv/20180604_Sportruhazatban_mar_megvan_a_focivb_gyoztese","timestamp":"2018. június. 04. 17:00","title":"Sportruházatban már megvan a foci-vb győztese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b64fdc-b4a5-410f-970d-ae3225027541","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék közös jelöltje, Győri Péter meg is kérdezte, milyen terjedelemben számíthat arra, hogy a kampányidőszakban ő is sorra kerül.","shortLead":"Az ellenzék közös jelöltje, Győri Péter meg is kérdezte, milyen terjedelemben számíthat arra, hogy a kampányidőszakban...","id":"20180604_A_Fidesz_polgarmesterjeloltje_8_oldalon_22szer_szerepel_Jozsefvaros_keruleti_lapjaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0b64fdc-b4a5-410f-970d-ae3225027541&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc49ce8-8069-4547-9624-e1e2fa0c2b06","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_A_Fidesz_polgarmesterjeloltje_8_oldalon_22szer_szerepel_Jozsefvaros_keruleti_lapjaban","timestamp":"2018. június. 04. 09:35","title":"A Fidesz polgármesterjelöltje 8 oldalon 22-szer szerepel Józsefváros kerületi lapjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b049b4-4148-453f-b27b-dac086de1eb0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mészáros 2016-ban jelent meg a tokaji borvidéken; a Búzakalász 66 november végén szerezte meg a bodrogkeresztúri Dereszla Bortermelő Kft.-t. 2017 elején pedig a Dereszla Kft.-ből 2013-ban kivált Dereszla Sparkling Kft.-ben, illetve a Dereszlához kötődő másik két borászatban, a Henye és a Tokaj-Major Kft.-kben is a Búzakalász lett a tulajdonos.","shortLead":"Mészáros 2016-ban jelent meg a tokaji borvidéken; a Búzakalász 66 november végén szerezte meg a bodrogkeresztúri...","id":"20180604_Van_olyan_uzlet_amihez_Meszaros_nem_ert_Ugy_nez_ki_a_boraszat_az","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12b049b4-4148-453f-b27b-dac086de1eb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0663f236-fe91-4a38-bd9e-e5b1d5ef1512","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180604_Van_olyan_uzlet_amihez_Meszaros_nem_ert_Ugy_nez_ki_a_boraszat_az","timestamp":"2018. június. 04. 10:43","title":"Van olyan üzlet, amihez Mészáros nem ért? Úgy néz ki, a borászat az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6660a558-4c1f-47e9-a438-b0022a2f05ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb siker a magyar filmnek. ","shortLead":"Újabb siker a magyar filmnek. ","id":"20180604_A_legjobb_europai_filmek_koze_jeloltek_az_Egy_napot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6660a558-4c1f-47e9-a438-b0022a2f05ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320315d0-47c1-45ce-be8d-c889fd8e48c2","keywords":null,"link":"/kultura/20180604_A_legjobb_europai_filmek_koze_jeloltek_az_Egy_napot","timestamp":"2018. június. 04. 15:40","title":"A legjobb európai filmek közé jelölték az Egy napot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Június 1-jén meghaladta az 50 ezret az aláírások száma azon a petíción, amely a gyerekkori körülmetélések betiltásáért indult Dániában. Ez azt jelenti, hogy a parlamentnek mindenképpen foglalkoznia kell a kérdéssel.","shortLead":"Június 1-jén meghaladta az 50 ezret az aláírások száma azon a petíción, amely a gyerekkori körülmetélések betiltásáért...","id":"20180604_daniaban_akar_be_is_tilthatjak_a_korulmetelest","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aafc32ea-50d0-48f5-9711-b667001cf056","keywords":null,"link":"/elet/20180604_daniaban_akar_be_is_tilthatjak_a_korulmetelest","timestamp":"2018. június. 04. 14:10","title":"Dániában akár be is tilthatják a körülmetélést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0007d577-5f9b-4944-b444-fda3e6508dd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sok napsütés mellett főként a déli óráktól lesz erőteljes a gomolyfelhő-képződés, leginkább a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén alakul ki zápor, zivatar.","shortLead":"A sok napsütés mellett főként a déli óráktól lesz erőteljes a gomolyfelhő-képződés, leginkább a Dunántúlon és...","id":"20180605_Ez_a_nap_sem_mulhat_el_zivatarok_nelkul","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0007d577-5f9b-4944-b444-fda3e6508dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d36e3dff-84bd-42e7-90ac-69a5113cc871","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_Ez_a_nap_sem_mulhat_el_zivatarok_nelkul","timestamp":"2018. június. 05. 05:06","title":"Ez a nap sem múlhat el zivatarok nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"682245e6-2da8-4926-b96f-333cb9701850","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyugi, csak papíron. Június 7-ig adhatják le vagyonnyilatkozataikat az új parlament tagjai.","shortLead":"Nyugi, csak papíron. Június 7-ig adhatják le vagyonnyilatkozataikat az új parlament tagjai.","id":"20180603_Csutortokig_kell_leadni_vagyonnyilatkozataikat_a_kepviseloknek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=682245e6-2da8-4926-b96f-333cb9701850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"471db37d-35bf-4157-99a0-4849ab0de94a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180603_Csutortokig_kell_leadni_vagyonnyilatkozataikat_a_kepviseloknek","timestamp":"2018. június. 03. 17:50","title":"Csütörtökig kell elszámolniuk vagyonukkal a képviselőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]