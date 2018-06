Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c558d25f-3c31-40b5-a635-9db190b8901d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Alexander Rybak a szervezők közleménye szerint hétvégén sürgősségi műtéten esett át, amely után váratlan komplikációk léptek fel, emiatt kényszerült visszalépni.","shortLead":"Alexander Rybak a szervezők közleménye szerint hétvégén sürgősségi műtéten esett át, amely után váratlan komplikációk...","id":"20180605_beteg_lett_megsem_lep_fel_a_margitszigeten_a_2009es_eurovizio_gyoztese","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c558d25f-3c31-40b5-a635-9db190b8901d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b5c7172-1253-4e82-94cc-8451a785ee9e","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_beteg_lett_megsem_lep_fel_a_margitszigeten_a_2009es_eurovizio_gyoztese","timestamp":"2018. június. 05. 18:59","title":"Beteg lett, mégsem lép fel a Margitszigeten a 2009-es Eurovízió győztese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Június 1-jén meghaladta az 50 ezret az aláírások száma azon a petíción, amely a gyerekkori körülmetélések betiltásáért indult Dániában. Ez azt jelenti, hogy a parlamentnek mindenképpen foglalkoznia kell a kérdéssel.","shortLead":"Június 1-jén meghaladta az 50 ezret az aláírások száma azon a petíción, amely a gyerekkori körülmetélések betiltásáért...","id":"20180604_daniaban_akar_be_is_tilthatjak_a_korulmetelest","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aafc32ea-50d0-48f5-9711-b667001cf056","keywords":null,"link":"/elet/20180604_daniaban_akar_be_is_tilthatjak_a_korulmetelest","timestamp":"2018. június. 04. 14:10","title":"Dániában akár be is tilthatják a körülmetélést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0816a204-76c5-4a59-9d87-998da1b75697","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A múlt héten Soros György, a hétvégén Kötcsén pedig Orbán Viktor riogatta hallgatóságát azzal, hogy nyakunkon az újabb európai válság. A kormány tagjai maradéktalanul át is vették ezt, ennek szellemében készül a jövő évi költségvetés. De tényleg el kell kezdenünk spájzolni?","shortLead":"A múlt héten Soros György, a hétvégén Kötcsén pedig Orbán Viktor riogatta hallgatóságát azzal, hogy nyakunkon az újabb...","id":"20180605_Orban_es_Soros_is_valsagot_var_itt_a_veg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0816a204-76c5-4a59-9d87-998da1b75697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af613726-31d7-4829-949c-31c539e258fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180605_Orban_es_Soros_is_valsagot_var_itt_a_veg","timestamp":"2018. június. 05. 17:06","title":"Orbán és Soros is válságot vár, itt a vég?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad6f16b3-7022-4f3e-92f6-20e9d4025ce1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem a legjobb helyszínt választotta ki a Lufthansa a világbajnokságra induló járatainak reklámjához.","shortLead":"Nem a legjobb helyszínt választotta ki a Lufthansa a világbajnokságra induló járatainak reklámjához.","id":"20180604_Keson_kapcsolt_a_Lufthansa_Kijev_nem_Oroszorszag_resze","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad6f16b3-7022-4f3e-92f6-20e9d4025ce1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb0fd2d2-b581-4ca4-b6d4-44db2906a8fb","keywords":null,"link":"/kkv/20180604_Keson_kapcsolt_a_Lufthansa_Kijev_nem_Oroszorszag_resze","timestamp":"2018. június. 04. 17:48","title":"Későn kapcsolt a Lufthansa: Kijev nem Oroszország része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d30e5b77-18e7-4a27-b1c3-7cb292f23197","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az indonéz kormány több, mint egy éve leállította a fakitermelést.","shortLead":"Az indonéz kormány több, mint egy éve leállította a fakitermelést.","id":"20180605_Illegalis_fakitermeles_pusztitja_tovabb_az_orangutanok_elohelyeit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d30e5b77-18e7-4a27-b1c3-7cb292f23197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca6e57a8-8e4b-4946-971c-72c7f5d58f3f","keywords":null,"link":"/elet/20180605_Illegalis_fakitermeles_pusztitja_tovabb_az_orangutanok_elohelyeit","timestamp":"2018. június. 05. 14:23","title":"Illegális fakitermelés pusztítja tovább az orángutánok élőhelyeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6b0640-223e-4ac9-9950-cf26c415235f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még tart a kalauzokra szerelt testkamerák próbaüzeme, a szakszervezet szerint egyre több vasutast támadnak meg.","shortLead":"Még tart a kalauzokra szerelt testkamerák próbaüzeme, a szakszervezet szerint egyre több vasutast támadnak meg.","id":"20180605_Kalauzpanasz_inkabb_ejjel_Harlemben_mint_egy_magyar_vonaton","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d6b0640-223e-4ac9-9950-cf26c415235f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0edfaa3-1eff-473c-a73c-36ed2d2d3e25","keywords":null,"link":"/kkv/20180605_Kalauzpanasz_inkabb_ejjel_Harlemben_mint_egy_magyar_vonaton","timestamp":"2018. június. 05. 13:19","title":"Kalauzpanasz: inkább éjjel Harlemben, mint egy magyar vonaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47fcf5e1-57f7-414d-8350-3df5384a79d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Adatszolgáltatási, informatikai, hitelkockázat-kezelési, tőkekövetelmény-számítási hiányosságok, valamint az informatikai és vállalatirányítási területet érintő ismételt jogsértések miatt összesen 59,6 millió forint büntetést kapott a pénzintézet.","shortLead":"Adatszolgáltatási, informatikai, hitelkockázat-kezelési, tőkekövetelmény-számítási hiányosságok, valamint...","id":"20180605_durva_birsagot_vagott_a_cibhez_a_jegybank","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47fcf5e1-57f7-414d-8350-3df5384a79d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16af6a89-8f86-4420-9f83-98f3a6ac643d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180605_durva_birsagot_vagott_a_cibhez_a_jegybank","timestamp":"2018. június. 05. 12:59","title":"Durva bírságot vágott a CIB-hez a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac0e02af-de98-4126-b2a2-2cd3bbeed5e3","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Csak a zene – és ön.","shortLead":"Csak a zene – és ön.","id":"20180605_El_sem_tudja_kepzelni_milyen_csodalatos_lesz_a_jovo_zenelejatszoja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac0e02af-de98-4126-b2a2-2cd3bbeed5e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f65bfa54-7445-4763-989f-412df647cb85","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180605_El_sem_tudja_kepzelni_milyen_csodalatos_lesz_a_jovo_zenelejatszoja","timestamp":"2018. június. 05. 12:15","title":"El sem tudja képzelni, milyen csodálatos lesz a jövő zenelejátszója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]