A nyáron néhány adás erejéig beül Rónai Egon székébe Vujity Tvrtko, írja az ATV.hu. A műsorvezető már e hét szerdáján kérdezni fog az Egyenes Beszéd stúdiójában. Tavaly nyáron is volt hasonlóra példa, akkor pozitív visszajelzéseket kapott, most is erre törekszik.

„Minden alkalommal lesz olyan beszélgetés, ami nem politikáról, inkább társadalmi témáról szól, vagy egy kiváló művészt hívunk be, aki hosszabb ideje senkinek nem nyilatkozott” – mondta.