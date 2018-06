Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott játékost hírbe hozták a Fradival és a Videotonnal is, de ő egyelőre nem igazol haza. Majd ha mégis, azt nem a zsák pénzért teszi.","shortLead":"A magyar válogatott játékost hírbe hozták a Fradival és a Videotonnal is, de ő egyelőre nem igazol haza. Majd ha mégis...","id":"20180604_Dzsudzsak_bevallotta_a_penz_miatt_focizik_kulfoldon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eade2a9d-fa76-4fc1-adbf-630e4c5bab3e","keywords":null,"link":"/sport/20180604_Dzsudzsak_bevallotta_a_penz_miatt_focizik_kulfoldon","timestamp":"2018. június. 04. 11:59","title":"Dzsudzsák bevallotta, a pénz miatt focizik külföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1c312e6-867a-4198-8fe1-3971aa0000c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De csak a nyári időszakban és csak szerdánként. Vezette már a műsort, akkor pozitív visszajelzéseket kapott. Most újra nekiveselkedik.","shortLead":"De csak a nyári időszakban és csak szerdánként. Vezette már a műsort, akkor pozitív visszajelzéseket kapott. Most újra...","id":"20180605_Vujity_Tvrtko_lesz_az_Egyenes_Beszed_musorvezetoje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1c312e6-867a-4198-8fe1-3971aa0000c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ba2e1e-232c-4df7-8d76-308568e9dcc3","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_Vujity_Tvrtko_lesz_az_Egyenes_Beszed_musorvezetoje","timestamp":"2018. június. 05. 10:56","title":"Vujity Tvrtko lesz az Egyenes Beszéd műsorvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae22379f-9a0e-4277-9306-b20db9af3eeb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Porsche 911 GT3 RS óriási sebességgel térhetett le az útról, és ez a \"végeredményen\" is igen jól látszik.","shortLead":"A Porsche 911 GT3 RS óriási sebességgel térhetett le az útról, és ez a \"végeredményen\" is igen jól látszik.","id":"20180605_porsche_911_gt3_rs_baleset_isle_of_man","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae22379f-9a0e-4277-9306-b20db9af3eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91b0dd8-e114-4a2e-83b6-6b1461c879fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180605_porsche_911_gt3_rs_baleset_isle_of_man","timestamp":"2018. június. 05. 12:26","title":"Gyakorlatilag megsemmisült a Porsche az Isle of Manen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"699568be-8c8b-4e61-9cec-b7ef308d8c47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Cigaretta nélkül képzeli el a jövőt a világ egyik vezető dohányipari cége. Budapesten mutatta be füstmentes termékeinek kutatásait a Philip Morris. A vállalat bejelentése szerint hosszú távon teljesen fel szeretnének hagyni a cigaretta értékesítésével.","shortLead":"Cigaretta nélkül képzeli el a jövőt a világ egyik vezető dohányipari cége. Budapesten mutatta be füstmentes termékeinek...","id":"20180603_philip_morris_brainbar_dohanyzas_fustmentes_termek_cigaretta","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=699568be-8c8b-4e61-9cec-b7ef308d8c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197e6815-c804-4d3a-8996-d78bd44fe48f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180603_philip_morris_brainbar_dohanyzas_fustmentes_termek_cigaretta","timestamp":"2018. június. 03. 18:03","title":"\"A dohányzás káros, a leszokásnál nincs jobb alternatíva\" – annyira káros a cigizés, hogy inkább kiszállna az egyik legnagyobb gyártó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660ae8c7-eadc-49e3-9c50-f45a61f31085","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kijött a kiskereskedelmi láncok toplistája. ","shortLead":"Kijött a kiskereskedelmi láncok toplistája. ","id":"20180605_Durvan_jon_fol_a_Lidl_de_az_elso_hely_meg_tavoli","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=660ae8c7-eadc-49e3-9c50-f45a61f31085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71529169-344d-436d-acab-56e025d4669d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180605_Durvan_jon_fol_a_Lidl_de_az_elso_hely_meg_tavoli","timestamp":"2018. június. 05. 11:34","title":"Durván jön föl a Lidl, de az első hely még távoli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286668cf-a27e-4e85-b7d4-75da937d649d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nemcsak Erdélyben jár konfliktusokkal az ember és a medve egymás mellett élése. ","shortLead":"Nemcsak Erdélyben jár konfliktusokkal az ember és a medve egymás mellett élése. ","id":"20180603_Jegesmedve_tortzuzott_egy_szallodaban_a_Spitzbergakon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=286668cf-a27e-4e85-b7d4-75da937d649d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3018b3ee-9650-43df-9cec-6fe8e0dd07fd","keywords":null,"link":"/kultura/20180603_Jegesmedve_tortzuzott_egy_szallodaban_a_Spitzbergakon","timestamp":"2018. június. 03. 19:50","title":"Jegesmedve tört-zúzott egy szállodában a Spitzbergákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c95c03e0-7052-4099-9906-eda98be1d9a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A történelmileg eddig példátlan BL-triplázás és Zidane mindössze két és fél éves vezető edzői karrierje sokkal több mint sportesemény. ","shortLead":"A történelmileg eddig példátlan BL-triplázás és Zidane mindössze két és fél éves vezető edzői karrierje sokkal több...","id":"20180605_Zidanetol_a_nem_kispalyas_topmenedzserek_is_tanulhatnak_mutatjuk_hogy_mit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c95c03e0-7052-4099-9906-eda98be1d9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c497af-1415-4d4a-8c86-0f64848363a9","keywords":null,"link":"/kkv/20180605_Zidanetol_a_nem_kispalyas_topmenedzserek_is_tanulhatnak_mutatjuk_hogy_mit","timestamp":"2018. június. 05. 10:27","title":"Zidane-tól a nem kispályás topmenedzserek is tanulhatnak, mutatjuk, hogy mit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A német vegy- és gyógyszeripari konszern szerdán zárja le az amerikai vetőmagtermelő és agrárvegyipari cég felvásárlását, és azt tervezi, hogy nem használja tovább annak nevét. ","shortLead":"A német vegy- és gyógyszeripari konszern szerdán zárja le az amerikai vetőmagtermelő és agrárvegyipari cég...","id":"20180604_megszunteti_a_monsanto_markanevet_a_bayer","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70fb0a9-3889-4aec-942a-33174e8de2a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180604_megszunteti_a_monsanto_markanevet_a_bayer","timestamp":"2018. június. 04. 11:15","title":"Elengedi a Monsanto márkanevet a Bayer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]