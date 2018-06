Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mostantól a termékek fő alapanyagának eredetét kötelező feltüntetni a csomagoláson.","shortLead":"Mostantól a termékek fő alapanyagának eredetét kötelező feltüntetni a csomagoláson.","id":"20180606_Dontott_az_EU_mostantol_nehezebb_lesz_felrevezetni_a_vasarlokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4252c5a-4366-4d11-9187-bff260379683","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Dontott_az_EU_mostantol_nehezebb_lesz_felrevezetni_a_vasarlokat","timestamp":"2018. június. 06. 09:57","title":"Döntött az EU, mostantól nehezebb lesz félrevezetni a vásárlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db466fd-fb55-4a25-9014-5a238c8ae07f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Törlik a Malévot a cégjegyzékből, a légitársaság 170 milliárd forint adósságot hagy hátra.","shortLead":"Törlik a Malévot a cégjegyzékből, a légitársaság 170 milliárd forint adósságot hagy hátra.","id":"20180606_Vegkepp_eltoroltek_a_Malevot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2db466fd-fb55-4a25-9014-5a238c8ae07f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2457927-8867-452b-b5e8-139a41e590d4","keywords":null,"link":"/kkv/20180606_Vegkepp_eltoroltek_a_Malevot","timestamp":"2018. június. 06. 10:04","title":"Végképp eltörölték a Malévot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a9b280e-b7e5-496d-8850-f4cf56c38a59","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyelőre bizonytalan, mikorra készülhet el a Dagály strand. Eredetileg tavaszi időpontot ígértek az újranyitáshoz, de a fürdőben azóta is munkagépek dolgoznak. ","shortLead":"Egyelőre bizonytalan, mikorra készülhet el a Dagály strand. Eredetileg tavaszi időpontot ígértek az újranyitáshoz, de...","id":"20180606_a_vagyonkezelo_szerint_igenis_lesz_meg_valami_a_dagalybol_ebben_a_szezonban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a9b280e-b7e5-496d-8850-f4cf56c38a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da9d228-2d5f-4554-bce7-b13a242bdb81","keywords":null,"link":"/kkv/20180606_a_vagyonkezelo_szerint_igenis_lesz_meg_valami_a_dagalybol_ebben_a_szezonban","timestamp":"2018. június. 06. 08:56","title":"A vagyonkezelő szerint igenis lesz még valami a Dagályból ebben a szezonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d02bd982-9c02-4320-a2be-ad3bbfedbb23","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fontos változás jön ettől az évtől a szépségversenyben a Me Too-mozgalom hatására. A versenyért felelős szervezet elnöke szerint ennek köszönhetően valószínűleg több nő érez majd bátorságot ahhoz, hogy elinduljon a megméretésen.","shortLead":"Fontos változás jön ettől az évtől a szépségversenyben a Me Too-mozgalom hatására. A versenyért felelős szervezet...","id":"20180605_kikerul_az_egyik_legismertebb_versenyszam_a_miss_america_szepsegversenybol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d02bd982-9c02-4320-a2be-ad3bbfedbb23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f4efcc-f18d-4975-b53b-04f55f1de774","keywords":null,"link":"/elet/20180605_kikerul_az_egyik_legismertebb_versenyszam_a_miss_america_szepsegversenybol","timestamp":"2018. június. 05. 17:35","title":"Kikerül az egyik legismertebb versenyszám a Miss America szépségversenyből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Két forinttal csökkentek az üzemanyagárak. ","shortLead":"Két forinttal csökkentek az üzemanyagárak. ","id":"20180606_Kicsit_olcsobb_lett_a_benzin_es_a_gazolaj","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e26b636-5ad1-4446-8977-7c466c52936f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Kicsit_olcsobb_lett_a_benzin_es_a_gazolaj","timestamp":"2018. június. 06. 08:13","title":"Kicsit olcsóbb lett a benzin és a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a5e519-817f-4b19-8ece-95c318538ec1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Trócsányi szerint nem áll szándékunkban, nincs napirendben, és egyébként is, a vonatkozó javaslat több szempontból is aggályos. ","shortLead":"Trócsányi szerint nem áll szándékunkban, nincs napirendben, és egyébként is, a vonatkozó javaslat több szempontból is...","id":"20180604_Trocsanyi_Magyarorszag_tovabbra_sem_csatlakozik_az_Europai_Ugyeszseghez","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7a5e519-817f-4b19-8ece-95c318538ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdbdacde-72d1-44ce-8152-20eb732131b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Trocsanyi_Magyarorszag_tovabbra_sem_csatlakozik_az_Europai_Ugyeszseghez","timestamp":"2018. június. 04. 20:34","title":"Trócsányi: Magyarország továbbra sem csatlakozik az Európai Ügyészséghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2faecb85-4c16-46d2-96f1-76e00fbce2c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy izomautó azoknak, akik számára messze 500 lóerő felett kezdődik az izgalmas autózás.","shortLead":"Egy izomautó azoknak, akik számára messze 500 lóerő felett kezdődik az izgalmas autózás.","id":"20180606_ford_mustang_shelby_tuning_amerikai_izomauto_muscle_car","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2faecb85-4c16-46d2-96f1-76e00fbce2c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ecb9d3b-ec02-49e0-b339-a82f0ed6e8b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180606_ford_mustang_shelby_tuning_amerikai_izomauto_muscle_car","timestamp":"2018. június. 06. 08:21","title":"800 lóerő lett, maradhat? Videón a legújabb Shelby Mustang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62baf8a7-a3db-4555-b8be-f20ae933ad47","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bugatti rajongói régóta várták már, hogy megküzdjön egymással a gyártó két legerősebb autója. Most ez is eljött.","shortLead":"A Bugatti rajongói régóta várták már, hogy megküzdjön egymással a gyártó két legerősebb autója. Most ez is eljött.","id":"20180605_bugatti_chiron_bugatti_veyron_super_sport_gyorsulasi_verseny_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62baf8a7-a3db-4555-b8be-f20ae933ad47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33da2eb1-597c-4055-8c97-149c0947a2e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180605_bugatti_chiron_bugatti_veyron_super_sport_gyorsulasi_verseny_video","timestamp":"2018. június. 05. 10:31","title":"Bugatti Chiron a Veyron Super Sport ellen – itt az év gyorsulási versenye – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]