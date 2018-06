Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2faecb85-4c16-46d2-96f1-76e00fbce2c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy izomautó azoknak, akik számára messze 500 lóerő felett kezdődik az izgalmas autózás.","shortLead":"Egy izomautó azoknak, akik számára messze 500 lóerő felett kezdődik az izgalmas autózás.","id":"20180606_ford_mustang_shelby_tuning_amerikai_izomauto_muscle_car","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2faecb85-4c16-46d2-96f1-76e00fbce2c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ecb9d3b-ec02-49e0-b339-a82f0ed6e8b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180606_ford_mustang_shelby_tuning_amerikai_izomauto_muscle_car","timestamp":"2018. június. 06. 08:21","title":"800 lóerő lett, maradhat? Videón a legújabb Shelby Mustang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0983e914-e83f-4fcb-9b86-6189ab3325d6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A műanyag szennyezés nagyobb bajt okozhat az élővilágban, mint sokan hiszik. A washingtoni központú Ocean Conservancy szerint Thaiföld az egyik fő kibocsátó, Indonéziával, Kínával, a Fülöp-szigetekkel és Vietnammal közösen több műanyaggal szennyezi a tengereket, mint a világ többi része együttvéve.","shortLead":"A műanyag szennyezés nagyobb bajt okozhat az élővilágban, mint sokan hiszik. A washingtoni központú Ocean Conservancy...","id":"20180604_gyilkos_muanyagok_tobb_szaz_allat_pusztul_el_a_thaifoldi_vizekben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0983e914-e83f-4fcb-9b86-6189ab3325d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424e845b-67fe-42bf-b229-2a772550fd58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180604_gyilkos_muanyagok_tobb_szaz_allat_pusztul_el_a_thaifoldi_vizekben","timestamp":"2018. június. 04. 18:24","title":"Gyilkos műanyagok: több száz állat pusztul el évente a thaiföldi vizekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"121deab9-be36-4309-8e59-741f513537db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Forgalomkorlátozás is van, a forgatás a villamosok közlekedését is érinti. A helyi boltosok Will Smith-ről beszélnek.","shortLead":"Forgalomkorlátozás is van, a forgatás a villamosok közlekedését is érinti. A helyi boltosok Will Smith-ről beszélnek.","id":"20180605_UFO_vagy_mi_ez_Lehet_hogy_Will_Smith_filmet_forgat_a_Frankel_Leo_uton_Video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=121deab9-be36-4309-8e59-741f513537db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f542ec57-0828-4734-bf9b-9232aedeb177","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_UFO_vagy_mi_ez_Lehet_hogy_Will_Smith_filmet_forgat_a_Frankel_Leo_uton_Video","timestamp":"2018. június. 05. 21:42","title":"UFO vagy mi ez? Lehet, hogy Will Smith filmet forgat a Frankel Leó úton? Videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68698fff-fb6b-4199-ba17-797c60745563","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kate Spade öngyilkos lett. 55 éves volt.","shortLead":"Kate Spade öngyilkos lett. 55 éves volt.","id":"20180606_Meghalt_Amerika_egyik_kedvenc_divattervezoje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68698fff-fb6b-4199-ba17-797c60745563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d1ed05-4c89-47e1-bed5-6c9ed7911494","keywords":null,"link":"/kultura/20180606_Meghalt_Amerika_egyik_kedvenc_divattervezoje","timestamp":"2018. június. 06. 06:30","title":"Meghalt Amerika egyik kedvenc divattervezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f9586c-c0f8-43a8-96fc-e974c4890b01","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Nem rajong a túl alacsony adókért és következetesen fellép az igazságtalan adóztatás miatt – a magyar kormány is jól ismeri a legkeményebb EU-biztosnak tartott Margrethe Vestager fellépését. A dán politikussal budapesti látogatásán beszélgettünk.","shortLead":"Nem rajong a túl alacsony adókért és következetesen fellép az igazságtalan adóztatás miatt – a magyar kormány is jól...","id":"20180604_margrethe_vestager_versenyjog_adozas_allami_tamogatas_techcegek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8f9586c-c0f8-43a8-96fc-e974c4890b01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6d49879-b97b-46d8-8803-8b5ca2796557","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180604_margrethe_vestager_versenyjog_adozas_allami_tamogatas_techcegek","timestamp":"2018. június. 04. 14:25","title":"Nekiment az Apple-nek és a Google-nak, Orbánéktól sem ijed meg a \"szabályozó celeb\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08945e3-5cfb-4595-a768-eae6a3dcd6f3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Roland Garros teniszversenyen a nyolcaddöntőbe jutó spanyol először megivott fél liter vizet a francia Gasquet legyőzése után, majd belpolitikai elemzésre adta fejét.","shortLead":"A Roland Garros teniszversenyen a nyolcaddöntőbe jutó spanyol először megivott fél liter vizet a francia Gasquet...","id":"20180604_Rafa_Nadal_elorehozott_valasztasokat_akar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d08945e3-5cfb-4595-a768-eae6a3dcd6f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca30299f-8464-460d-b3f3-566c9e2b7382","keywords":null,"link":"/sport/20180604_Rafa_Nadal_elorehozott_valasztasokat_akar","timestamp":"2018. június. 04. 11:14","title":"Rafael Nadal előrehozott választásokat akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40a53c04-836f-4804-b858-9f1e8bf8db59","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A focivébé jegyeinek értékesítése az oldalon keresztül a FIFA szerint illegális. ","shortLead":"A focivébé jegyeinek értékesítése az oldalon keresztül a FIFA szerint illegális. ","id":"20180605_Feljelentette_a_jegyertekesito_Viagogo_oldalt_a_FIFA","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40a53c04-836f-4804-b858-9f1e8bf8db59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e277bbe-7236-4da1-ae9b-206014c46bb0","keywords":null,"link":"/kkv/20180605_Feljelentette_a_jegyertekesito_Viagogo_oldalt_a_FIFA","timestamp":"2018. június. 05. 13:04","title":"Feljelentette a jegyértékesítő Viagogo oldalt a FIFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Túl vagyunk a szja-bevallási határidőn, az Adózóna pedig összegyűjtötte, mire számíthat az, aki elfelejtette beadni, vagy akinek hibás lett a bevallása.","shortLead":"Túl vagyunk a szja-bevallási határidőn, az Adózóna pedig összegyűjtötte, mire számíthat az, aki elfelejtette beadni...","id":"20180604_Ez_var_arra_aki_elfeledkezett_az_adobevallasrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7071c84f-1fa1-4af9-956c-c15b27aace2c","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180604_Ez_var_arra_aki_elfeledkezett_az_adobevallasrol","timestamp":"2018. június. 04. 10:21","title":"Ez vár arra, aki elfeledkezett az adóbevallásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]