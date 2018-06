Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e71dd918-34c6-436d-beab-3e00836831b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyugat- és Közép-Magyarországon felhőszakadás várható.","shortLead":"Nyugat- és Közép-Magyarországon felhőszakadás várható.","id":"20180605_riasztast_adtak_ki_a_fel_orszagra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e71dd918-34c6-436d-beab-3e00836831b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d202ef6-b0bf-4382-bca7-751bd6370dc9","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_riasztast_adtak_ki_a_fel_orszagra","timestamp":"2018. június. 05. 11:55","title":"Kéznél van az esernyője? Riasztást adtak ki a fél országra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b95f07-d77a-400e-adc5-4faa7f579261","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sofőr, akit két hete Pesterzsébeten késeltek meg, már hazamehetett a kórházból.","shortLead":"A sofőr, akit két hete Pesterzsébeten késeltek meg, már hazamehetett a kórházból.","id":"20180605_vezetes_kozben_szurkalta_ossze_utasa_a_taxist","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6b95f07-d77a-400e-adc5-4faa7f579261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99d2f0dc-ba63-4084-9d93-1d80ca05b198","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_vezetes_kozben_szurkalta_ossze_utasa_a_taxist","timestamp":"2018. június. 05. 06:52","title":"Vezetés közben szurkálta össze utasa a taxist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c2f9a9-cc3e-46b6-a80a-086f78fc767f","c_author":"Csurja Zsolt","category":"kkv","description":"Évente 50 milliárdos veszteségtől védheti meg a magyar mezőgazdaságot a május elsejétől üzemelő országos jégkármérséklő rendszer. ","shortLead":"Évente 50 milliárdos veszteségtől védheti meg a magyar mezőgazdaságot a május elsejétől üzemelő országos jégkármérséklő...","id":"20180604_jegeso_jegveres_elharito_rendszer","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81c2f9a9-cc3e-46b6-a80a-086f78fc767f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a58abf23-7edc-43f5-bc28-9a17fb86c7ab","keywords":null,"link":"/kkv/20180604_jegeso_jegveres_elharito_rendszer","timestamp":"2018. június. 04. 20:00","title":"Rakéták helyett vegyszer és gyufa: teszteltük a magyar jégverés-elhárító rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd5d42d2-be59-4590-8888-31f55ddaf3ec","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tíz éve halt meg Sánta Ferenc.","shortLead":"Tíz éve halt meg Sánta Ferenc.","id":"20180604_A_kiszolgaltatott_egyen_es_a_hatalom_viszonyat_kutatta_Santa_Ferenc_Az_otodik_pecset_Husz_ora_Fabri_Zoltan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd5d42d2-be59-4590-8888-31f55ddaf3ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d67907-49ef-4783-972e-8b269734c669","keywords":null,"link":"/kultura/20180604_A_kiszolgaltatott_egyen_es_a_hatalom_viszonyat_kutatta_Santa_Ferenc_Az_otodik_pecset_Husz_ora_Fabri_Zoltan","timestamp":"2018. június. 06. 08:55","title":"A kiszolgáltatott egyén és a hatalom viszonyát kutatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5908bb-2fc9-4a1e-817e-d5c204c8bcd6","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Mikor tekinthetők a tulajdon, a befolyás, a vezetés, illetve más szempontok alapján kapcsoltnak vagy kapcsolódónak a vállalkozások? Ezt mutatta be alaposabban az Adózóna.","shortLead":"Mikor tekinthetők a tulajdon, a befolyás, a vezetés, illetve más szempontok alapján kapcsoltnak vagy kapcsolódónak...","id":"20180605_Mi_a_legnagyobb_buktato_ha_tobb_ceg_kozott_tuntetne_el_a_bevetelet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf5908bb-2fc9-4a1e-817e-d5c204c8bcd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c27423ec-b811-4d46-9189-58769f12c227","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180605_Mi_a_legnagyobb_buktato_ha_tobb_ceg_kozott_tuntetne_el_a_bevetelet","timestamp":"2018. június. 05. 10:45","title":"Mi a legnagyobb buktató, ha több cég között tüntetné el a bevételét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e797cc-618f-4c76-9252-a30d00eb835b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hani Mulki jordániai kormányfő hétfőn lemondott, miután nem csitul az adóemelések és egyéb megszorító intézkedések miatt több napja kirobbant tömegtüntetések hevessége.","shortLead":"Hani Mulki jordániai kormányfő hétfőn lemondott, miután nem csitul az adóemelések és egyéb megszorító intézkedések...","id":"20180604_A_tuntetok_elsoportek_a_jordan_kormanyt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17e797cc-618f-4c76-9252-a30d00eb835b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"532c81f7-8645-4fab-8cd6-81d093394e92","keywords":null,"link":"/vilag/20180604_A_tuntetok_elsoportek_a_jordan_kormanyt","timestamp":"2018. június. 04. 14:41","title":"A tüntetők elsöpörték a jordán kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b8a95c7-ebb1-4100-b640-b82375c0492d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egységes és fejlődő EU-t szeretnénk, az unió Oroszország legfontosabb kereskedelmi és gazdasági partnere – mondta Vlagyimir Putyin nem sokkal az előtt, hogy elindult volna ausztriai látogatására. Az orosz államfő az utóbbi időben egyre ritkábbam látogat Nyugatra, igaz Magyarországon tavaly kétszer is megfordult.","shortLead":"Egységes és fejlődő EU-t szeretnénk, az unió Oroszország legfontosabb kereskedelmi és gazdasági partnere – mondta...","id":"20180605_Putyin_azt_mondja_nem_akarja_megosztani_az_EUt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b8a95c7-ebb1-4100-b640-b82375c0492d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5c338d-2a55-4d09-8e5b-770d583e22bf","keywords":null,"link":"/vilag/20180605_Putyin_azt_mondja_nem_akarja_megosztani_az_EUt","timestamp":"2018. június. 05. 12:33","title":"Putyin azt mondja, nem akarja megosztani az EU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e0a8fe-b07c-4900-b9cb-fce8bd9584a5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az agytumor leggyakoribb és leghalálosabb típusának kezelésében is segíthet az egyik limfómákra és leukémiára kifejlesztett hatóanyag egy új tanulmány szerint. ","shortLead":"Az agytumor leggyakoribb és leghalálosabb típusának kezelésében is segíthet az egyik limfómákra és leukémiára...","id":"20180605_glioblastoma_halalos_agydaganat_elleni_kezeles_leukemia_hatoanyag_ibrutinib","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21e0a8fe-b07c-4900-b9cb-fce8bd9584a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7c8dd6-4639-42ac-846e-beb8e58e46c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180605_glioblastoma_halalos_agydaganat_elleni_kezeles_leukemia_hatoanyag_ibrutinib","timestamp":"2018. június. 05. 06:03","title":"Egy új remény: halálos agydaganat ellen is hatásos lehet egy leukémia kezelésére fejlesztett hatóanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]