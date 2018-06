Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"955626d6-1987-4f8a-b754-a9a4e9a149f8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A tervek szerint 2020-ban indulhat a termelés az új gyárban, amely présüzemből, karosszériaüzemből, felületkezelő, összeszerelő üzemből áll majd és széndioxid-semleges energiaellátású lesz","shortLead":"A tervek szerint 2020-ban indulhat a termelés az új gyárban, amely présüzemből, karosszériaüzemből, felületkezelő...","id":"20180605_jon_a_masodik_mercedes_gyar_kecskemetre_letettek_a_digitalis_alapkovet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=955626d6-1987-4f8a-b754-a9a4e9a149f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f201a1c-b042-42cd-9fbd-0cef1f08a142","keywords":null,"link":"/kkv/20180605_jon_a_masodik_mercedes_gyar_kecskemetre_letettek_a_digitalis_alapkovet","timestamp":"2018. június. 05. 18:48","title":"Jön a második Mercedes-gyár Kecskemétre, letették a digitális alapkövét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b12474e5-0ab9-48b1-b444-d005cb2d59e0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Philadelphia Eagles néhány tagja – tiltakozásul Trump himnusszal kapcsolatos politikása ellen – nem ment volna el a Fehér Házba tervezett fogadásra. Erre az elnök visszamondta a meghívást. ","shortLead":"A Philadelphia Eagles néhány tagja – tiltakozásul Trump himnusszal kapcsolatos politikása ellen – nem ment volna el...","id":"20180605_megsertodott_trump_a_super_bowl_gyozteseire","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b12474e5-0ab9-48b1-b444-d005cb2d59e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e297365f-0062-4e33-9962-57ec230762c4","keywords":null,"link":"/sport/20180605_megsertodott_trump_a_super_bowl_gyozteseire","timestamp":"2018. június. 05. 09:47","title":"Megsértődött Trump a Super Bowl győzteseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6889b8d-75f6-42fb-9b97-27ddf3f2159a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És erre pont a Fidesz-közeli Alapjogokért Központ bukkant rá. ","shortLead":"És erre pont a Fidesz-közeli Alapjogokért Központ bukkant rá. ","id":"20180605_Kinos_res_van_az_Amnesty_International_rendszereben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6889b8d-75f6-42fb-9b97-27ddf3f2159a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aad6f81-279c-46b6-83b2-c03aa1275f00","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_Kinos_res_van_az_Amnesty_International_rendszereben","timestamp":"2018. június. 05. 18:01","title":"Kínos rés van az Amnesty International rendszerében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"121deab9-be36-4309-8e59-741f513537db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Forgalomkorlátozás is van, a forgatás a villamosok közlekedését is érinti. A helyi boltosok Will Smith-ről beszélnek.","shortLead":"Forgalomkorlátozás is van, a forgatás a villamosok közlekedését is érinti. A helyi boltosok Will Smith-ről beszélnek.","id":"20180605_UFO_vagy_mi_ez_Lehet_hogy_Will_Smith_filmet_forgat_a_Frankel_Leo_uton_Video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=121deab9-be36-4309-8e59-741f513537db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f542ec57-0828-4734-bf9b-9232aedeb177","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_UFO_vagy_mi_ez_Lehet_hogy_Will_Smith_filmet_forgat_a_Frankel_Leo_uton_Video","timestamp":"2018. június. 05. 21:42","title":"UFO vagy mi ez? Lehet, hogy Will Smith filmet forgat a Frankel Leó úton? Videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c599d28-93fa-4fb3-890a-d9cf1cd77441","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A gyerekek után járó kedvezmények hol közvetlenül, hol közvetve jelentkeznek a nyugdíj megállapításakor.","shortLead":"A gyerekek után járó kedvezmények hol közvetlenül, hol közvetve jelentkeznek a nyugdíj megállapításakor.","id":"20180606_Tobb_kedvezmenyt_kaphat_az_a_nyugdijas_akinek_gyerekei_vannak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c599d28-93fa-4fb3-890a-d9cf1cd77441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b808300-08c2-4c0c-abfc-d910bb4528e0","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180606_Tobb_kedvezmenyt_kaphat_az_a_nyugdijas_akinek_gyerekei_vannak","timestamp":"2018. június. 06. 10:24","title":"Több kedvezményt kaphat az a nyugdíjas, akinek gyerekei vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7d05290-4e05-47ce-8378-d3b7f07a51fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ritkán fordul elő, hogy az országban kószál egy medve, összeszedtük a tanácsokat találkozás esetére.","shortLead":"Ritkán fordul elő, hogy az országban kószál egy medve, összeszedtük a tanácsokat találkozás esetére.","id":"20180606_Mit_tegyunk_ha_jon_a_medve","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7d05290-4e05-47ce-8378-d3b7f07a51fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe575210-14b9-4aea-912a-0ff4b0b7f346","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Mit_tegyunk_ha_jon_a_medve","timestamp":"2018. június. 06. 11:12","title":"Mit tegyünk, ha szembejön a medve?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74beca41-fdbb-4a32-9a4d-c927aaef67f3","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Kevesebb a közmunkás tavalyhoz képest, de az állami intézményeknél, cégeknél alig kimutatható a csökkenés, és közöttük gályáznak a diplomások is. Fiókban maradt az a terv, amit tavaly áprilisig kellett kidolgoznia a Belügyminisztériumnak arra, hogyan lehetséges az itt dolgozók állományba vétele. Vannak más furcsaságok is.","shortLead":"Kevesebb a közmunkás tavalyhoz képest, de az állami intézményeknél, cégeknél alig kimutatható a csökkenés, és közöttük...","id":"20180606_Kulturkubikos_vagyok_otvenezerert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74beca41-fdbb-4a32-9a4d-c927aaef67f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4323fe91-06c4-45f3-944c-0819f6d19eeb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Kulturkubikos_vagyok_otvenezerert","timestamp":"2018. június. 06. 15:00","title":"Diplomás közmunka éhbérét: \"Kultúrkubikos vagyok ötvenezerért\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21060578-32f0-4137-9285-4d2736177a55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik érdi óvodából nem tudtak egy ideig kijönni a gyerekek, mert az udvart elöntötte a víz. A tűzoltóknak sok a dolguk, van, ahol kidőlt fák akadályozzák a közlekedést.","shortLead":"Az egyik érdi óvodából nem tudtak egy ideig kijönni a gyerekek, mert az udvart elöntötte a víz. A tűzoltóknak sok...","id":"20180605_hatalmas_eso_zudult_erdre_es_diosdra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21060578-32f0-4137-9285-4d2736177a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e05904e-960e-48fe-a732-bb06394d7c6f","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_hatalmas_eso_zudult_erdre_es_diosdra","timestamp":"2018. június. 05. 15:44","title":"Hatalmas eső zúdult Érdre és Diósdra - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]