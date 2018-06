Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ad9ce68-99ea-4537-afcd-a24e19b6c59e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Donald Trump pedig lekörözte Cristiano Ronaldót.","shortLead":"Donald Trump pedig lekörözte Cristiano Ronaldót.","id":"20180606_A_muanyagot_emlegettek_legtobbet_a_gyerekek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ad9ce68-99ea-4537-afcd-a24e19b6c59e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d239492-b2d9-4de1-9757-c09ccac14be6","keywords":null,"link":"/elet/20180606_A_muanyagot_emlegettek_legtobbet_a_gyerekek","timestamp":"2018. június. 06. 16:16","title":"A műanyagot emlegették legtöbbet a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61247de5-704e-41ba-ab1e-4bc55208b40c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Képek és néhány részlet is kiszivárgott az új, bemutatkozás előtt álló BlackBerry Key2 telefonról.","shortLead":"Képek és néhány részlet is kiszivárgott az új, bemutatkozás előtt álló BlackBerry Key2 telefonról.","id":"20180605_fizikai_billentyuzetes_telefon_android_blackberry_key2","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61247de5-704e-41ba-ab1e-4bc55208b40c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"614e99ea-c310-4573-8720-da1511b24097","keywords":null,"link":"/tudomany/20180605_fizikai_billentyuzetes_telefon_android_blackberry_key2","timestamp":"2018. június. 05. 16:03","title":"Van, aki az ilyet szereti: fizikai billentyűzetes BlackBerry telefon érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5b5e62c-c54e-4954-9bd6-93a3ceadac5d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szakítanak azzal, hogy \"fizetést\" adnak a menedékkérőknek, így mindenhol áttérnek a természetbeni juttatásokra. Emellett többeket bevonnak a közhasznú munkába, és külön rendőrségi csoportot állítanak fel, amely a befogadó szállások és környékén rendjéért felel majd. ","shortLead":"Szakítanak azzal, hogy \"fizetést\" adnak a menedékkérőknek, így mindenhol áttérnek a természetbeni juttatásokra...","id":"20180606_Sokkal_szigorubb_menekultugyi_szabalyokat_vezettek_be_a_bajorok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5b5e62c-c54e-4954-9bd6-93a3ceadac5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab533578-d249-4cfa-8324-ac335c4e21df","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_Sokkal_szigorubb_menekultugyi_szabalyokat_vezettek_be_a_bajorok","timestamp":"2018. június. 06. 13:13","title":"Sokkal szigorúbb menekültügyi szabályokat vezettek be a bajorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e0a8fe-b07c-4900-b9cb-fce8bd9584a5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az agytumor leggyakoribb és leghalálosabb típusának kezelésében is segíthet az egyik limfómákra és leukémiára kifejlesztett hatóanyag egy új tanulmány szerint. ","shortLead":"Az agytumor leggyakoribb és leghalálosabb típusának kezelésében is segíthet az egyik limfómákra és leukémiára...","id":"20180605_glioblastoma_halalos_agydaganat_elleni_kezeles_leukemia_hatoanyag_ibrutinib","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21e0a8fe-b07c-4900-b9cb-fce8bd9584a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7c8dd6-4639-42ac-846e-beb8e58e46c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180605_glioblastoma_halalos_agydaganat_elleni_kezeles_leukemia_hatoanyag_ibrutinib","timestamp":"2018. június. 05. 06:03","title":"Egy új remény: halálos agydaganat ellen is hatásos lehet egy leukémia kezelésére fejlesztett hatóanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6fe232-b1db-4ec3-96cf-51bde50e58c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrségen is bejelentést tettek a helyiek, a hatóság szerint \"medvének látszó tárgyat\" figyeltek meg.","shortLead":"A rendőrségen is bejelentést tettek a helyiek, a hatóság szerint \"medvének látszó tárgyat\" figyeltek meg.","id":"20180605_abonyban_tobben_is_medvet_lattak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e6fe232-b1db-4ec3-96cf-51bde50e58c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af6d7206-e791-4ce2-a75d-a48240679e8b","keywords":null,"link":"/elet/20180605_abonyban_tobben_is_medvet_lattak","timestamp":"2018. június. 05. 10:37","title":"Abonyban többen is medvét láttak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4253df47-5dd3-4ee0-b288-f62c7644a64b","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Használhatatlan másolt szabályzatokkal próbálják utolérni az ügyfeleket.","shortLead":"Használhatatlan másolt szabályzatokkal próbálják utolérni az ügyfeleket.","id":"20180605_Elege_van_a_GDPRlevelekbol_Gyakran_az_sem_erti_mit_irt_le_aki_elkuldte","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4253df47-5dd3-4ee0-b288-f62c7644a64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b2f575-f152-41fd-99d8-93a3f3f92f7f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180605_Elege_van_a_GDPRlevelekbol_Gyakran_az_sem_erti_mit_irt_le_aki_elkuldte","timestamp":"2018. június. 05. 13:59","title":"Elege van a GDPR-levelekből? Gyakran az sem érti, mit írt le, aki elküldte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08419fe4-1f71-4e66-bdbc-f13c0dc16631","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 300 boltot zárt be tavaly a három magyar kiskereskedelmi lánc, a CBA, a Coop és a Reál. ","shortLead":"Több mint 300 boltot zárt be tavaly a három magyar kiskereskedelmi lánc, a CBA, a Coop és a Reál. ","id":"20180604_Tobb_kistelepules_is_bolt_nelkul_maradt_valahol_fel_orat_kell_setalni_hogy_kenyeret_vegyen_az_ember","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08419fe4-1f71-4e66-bdbc-f13c0dc16631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7744cc-650a-4a69-8c28-d4699ff3af80","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180604_Tobb_kistelepules_is_bolt_nelkul_maradt_valahol_fel_orat_kell_setalni_hogy_kenyeret_vegyen_az_ember","timestamp":"2018. június. 04. 20:17","title":"Több kistelepülés is bolt nélkül maradt, valahol fél órát kell sétálni, hogy kenyeret vegyen az ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f97c986e-8e34-4cad-b405-34f88812724c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az olimpiai bajnok egy hónapja nem beszélt férjével, aki az Iron Aquatics telefonjaira sem válaszol.","shortLead":"Az olimpiai bajnok egy hónapja nem beszélt férjével, aki az Iron Aquatics telefonjaira sem válaszol.","id":"20180606_Uszoiskolajanak_diakjait_nyugtatta_Hosszu_Katinka","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f97c986e-8e34-4cad-b405-34f88812724c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9eb9cc-ceed-455d-8ff1-7710a990132c","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Uszoiskolajanak_diakjait_nyugtatta_Hosszu_Katinka","timestamp":"2018. június. 06. 11:06","title":"Úszóiskolájának diákjait nyugtatta Hosszú Katinka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]