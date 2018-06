Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e5215a4-9868-4b8f-a8b1-09c6c41b0631","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy friss magyar kutatás szerint széklet eredetű baktériumokkal és E. coli bacilusokkal fertőzöttek a mobiljaink. ","shortLead":"Egy friss magyar kutatás szerint széklet eredetű baktériumokkal és E. coli bacilusokkal fertőzöttek a mobiljaink. ","id":"20180605_Kinos_fekalias_bakteriumok_tanyaznak_a_telefonjainkon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e5215a4-9868-4b8f-a8b1-09c6c41b0631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb0ad1e-bbcf-4724-a1c9-e2c9ed4b6546","keywords":null,"link":"/elet/20180605_Kinos_fekalias_bakteriumok_tanyaznak_a_telefonjainkon","timestamp":"2018. június. 05. 14:49","title":"Kínos: fekáliás baktériumok tanyáznak a telefonjainkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a886876e-50bb-423c-a6b7-7797a412024a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ömlött a víz, és alkatrészek, autódarabok borították az utat két kocsi hétfő reggeli karambolja után Budapest XVI. kerületében, a Mátyás király utca és a Szent Korona utca kereszteződésénél. Az egyik autó kidöntött egy tűzcsapot, innen tört fel szökőkútszerűen a víz. A katasztrófavédelem Facebook-oldalán pár órája tették közzé a helyszínen készített videót. Korábbi hírek szerint a tűzoltók a mentők segítségével egy embert kiemeltek az egyik kocsiból, állapotáról nincs hír. Nem tudni azt sem, ki lehet a felelős a balesetért. A Szent Korona utcában mindkét oldalon stoptábla van a Mátyás király utcai kereszteződésnél. ","shortLead":"Ömlött a víz, és alkatrészek, autódarabok borították az utat két kocsi hétfő reggeli karambolja után Budapest XVI...","id":"20180604_szokokut_lett_a_tuzcsapbol_ket_auto_csattanasa_utan_a_XVI_keruletben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a886876e-50bb-423c-a6b7-7797a412024a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20df38ae-fd50-4c15-bb01-868a65d59151","keywords":null,"link":"/cegauto/20180604_szokokut_lett_a_tuzcsapbol_ket_auto_csattanasa_utan_a_XVI_keruletben","timestamp":"2018. június. 04. 16:30","title":"Szökőkút lett a tűzcsapból két autó csattanása után a XVI. kerületben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e48b6d-301d-46aa-94c5-aa0a5974d9ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 13 éves kínai fiú új Guinness-rekordott állított fel a \"a három Rubik-kocka megfejtése zsonglőrködés közben\" című mutatványával. Eddig ő az, aki a legyorsabban tudta az összetett feladatot kivitelezni. ","shortLead":"Egy 13 éves kínai fiú új Guinness-rekordott állított fel a \"a három Rubik-kocka megfejtése zsonglőrködés közben\" című...","id":"20180606_Harom_Rubikkockat_rakott_ki_mikozben_zsonglorkodott_veluk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5e48b6d-301d-46aa-94c5-aa0a5974d9ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"111d818a-6da7-4718-8704-6b8d2019e9ea","keywords":null,"link":"/elet/20180606_Harom_Rubikkockat_rakott_ki_mikozben_zsonglorkodott_veluk","timestamp":"2018. június. 06. 13:17","title":"Három Rubik-kockát rakott ki, miközben zsonglőrködött velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Helikopterről figyelték az autósokat egy komplex ellenőrzés során kedden. ","shortLead":"Helikopterről figyelték az autósokat egy komplex ellenőrzés során kedden. ","id":"20180606_Negy_ora_alatt_31_szabalytalankodo_sofort_talaltak_az_M5oson","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63cc00e1-5f85-4ef2-91ba-3af61baac1e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180606_Negy_ora_alatt_31_szabalytalankodo_sofort_talaltak_az_M5oson","timestamp":"2018. június. 06. 10:04","title":"Négy óra alatt 31 szabálytalankodó sofőrt találtak az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"121deab9-be36-4309-8e59-741f513537db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Forgalomkorlátozás is van, a forgatás a villamosok közlekedését is érinti. A helyi boltosok Will Smith-ről beszélnek.","shortLead":"Forgalomkorlátozás is van, a forgatás a villamosok közlekedését is érinti. A helyi boltosok Will Smith-ről beszélnek.","id":"20180605_UFO_vagy_mi_ez_Lehet_hogy_Will_Smith_filmet_forgat_a_Frankel_Leo_uton_Video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=121deab9-be36-4309-8e59-741f513537db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f542ec57-0828-4734-bf9b-9232aedeb177","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_UFO_vagy_mi_ez_Lehet_hogy_Will_Smith_filmet_forgat_a_Frankel_Leo_uton_Video","timestamp":"2018. június. 05. 21:42","title":"UFO vagy mi ez? Lehet, hogy Will Smith filmet forgat a Frankel Leó úton? Videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"576b8a05-2d6c-4436-8444-3a4ba882054f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz-kétharmadok a balatoni erőviszonyokat is rendesen átszabták az előző nyolc évben, a legnagyobb haszonélvezők Orbán Viktor miniszterelnök köréből kerültek ki.","shortLead":"A Fidesz-kétharmadok a balatoni erőviszonyokat is rendesen átszabták az előző nyolc évben, a legnagyobb haszonélvezők...","id":"20180606_Titokban_targyalt_Rogan_a_Balaton_eros_embereivel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=576b8a05-2d6c-4436-8444-3a4ba882054f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56b67148-2d98-4814-82d3-6d8f15f8571a","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Titokban_targyalt_Rogan_a_Balaton_eros_embereivel","timestamp":"2018. június. 06. 09:41","title":"Titokban tárgyalt Rogán a Balaton erős embereivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955626d6-1987-4f8a-b754-a9a4e9a149f8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A tervek szerint 2020-ban indulhat a termelés az új gyárban, amely présüzemből, karosszériaüzemből, felületkezelő, összeszerelő üzemből áll majd és széndioxid-semleges energiaellátású lesz","shortLead":"A tervek szerint 2020-ban indulhat a termelés az új gyárban, amely présüzemből, karosszériaüzemből, felületkezelő...","id":"20180605_jon_a_masodik_mercedes_gyar_kecskemetre_letettek_a_digitalis_alapkovet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=955626d6-1987-4f8a-b754-a9a4e9a149f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f201a1c-b042-42cd-9fbd-0cef1f08a142","keywords":null,"link":"/kkv/20180605_jon_a_masodik_mercedes_gyar_kecskemetre_letettek_a_digitalis_alapkovet","timestamp":"2018. június. 05. 18:48","title":"Jön a második Mercedes-gyár Kecskemétre, letették a digitális alapkövét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d18276b-c5bf-44b6-b930-4d998b323abb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hamvas Istvánt most nem próbálták meg kiszorítani.","shortLead":"Hamvas Istvánt most nem próbálták meg kiszorítani.","id":"20180605_Tavozik_a_Paksi_Atomeromu_vezetoje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d18276b-c5bf-44b6-b930-4d998b323abb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a115d3c2-43ab-4ea1-9a0e-58cbf05abdca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180605_Tavozik_a_Paksi_Atomeromu_vezetoje","timestamp":"2018. június. 05. 11:02","title":"Távozik a Paksi Atomerőmű vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]