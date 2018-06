Bár a Duna–Ipoly Nemzeti Park munkatársa délelőtt azt mondta, elkapták a medvét, és altatófegyverrel ki is lőtték, csak nem árulhatja el, hol, a később kiadott közlemény szerint viszont még mindig nincs meg az állat. A medvét hajnalban a Kocsér melletti erdőben akarták elkapni, de mire a rendőrségi helikopter odaért, az állat továbbállt. Most is ez történt.

A Duna–Ipoly Nemzeti park közleménye szerint az eddigi megfigyelések alapján a medve jámboran viselkedik, emberrel szemben nem agresszív, de nem javasolt a közelébe menni. Több nemzeti park őrszolgálata, rendőrök, polgárőrök és vadásztársaságok követik nyomon az állat mozgását, a Készenléti Rendőrség kollégái hőkamerával felszerelt helikopterrel, a természetvédelmi őrök drónnal is keresik az állatot.

Ha szükséges, a rendőrök lezárják az utat a lakosság és a medve védelmében. Ha elfogják, jeladóval látják el a medvét Bükki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai, majd a számára megfelelő, településektől távoli, nemzeti parki élőhelyen fogják szabadon engedni.