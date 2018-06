Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6507bab1-ae25-467e-aeeb-4c1c6a15677e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A hírek szerint először olyan nők kaptak jogosítványt Rijádban, akik külföldön már szereztek vezetői engedélyt. Az illetékes szaúdi minisztériumtól azt közölték, hogy jövő héten várhatóan körülbelül kétezer nő kaphat jogosítványt. ","shortLead":"A hírek szerint először olyan nők kaptak jogosítványt Rijádban, akik külföldön már szereztek vezetői engedélyt...","id":"20180604_tortenelem_kiallitottak_az_elso_noi_jogositvanyokat_szaud_arabiaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6507bab1-ae25-467e-aeeb-4c1c6a15677e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69a7968e-07af-49e5-8d0e-01dbefaa60c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180604_tortenelem_kiallitottak_az_elso_noi_jogositvanyokat_szaud_arabiaban","timestamp":"2018. június. 04. 20:37","title":"Történelem: kiállították az első női jogosítványokat Szaúd-Arábiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6eca700-3917-40ca-b12c-3a727336cc32","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pedig nem is profi. \r

","id":"20180604_On_sem_tancol_jobban_mint_ez_az_indiai_nagybacsi_Bollywood","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6eca700-3917-40ca-b12c-3a727336cc32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4529c5c2-652c-469d-943b-e6b4bcc42fa8","keywords":null,"link":"/elet/20180604_On_sem_tancol_jobban_mint_ez_az_indiai_nagybacsi_Bollywood","timestamp":"2018. június. 04. 14:20","title":"Ön sem táncol jobban, mint ez az indiai nagybácsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652759c7-65aa-48c8-9c43-5ca7b7f5ac8f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Prága új galériát épít a Szláv eposz számára.","shortLead":"Prága új galériát épít a Szláv eposz számára.","id":"20180605_Alfons_Mucha_kerese_vegre_teljesul","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=652759c7-65aa-48c8-9c43-5ca7b7f5ac8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bd8071d-be5c-40d7-9aef-8ac274d39137","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_Alfons_Mucha_kerese_vegre_teljesul","timestamp":"2018. június. 05. 15:45","title":"Alfons Mucha kérése végre teljesül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Amint elkezdjük megismerni gyerekeink digitális világát, már nem fogunk annyira idegenkedni a kütyükkel benépesített életüktől. Forduljunk érdeklődéssel feléjük, és tanuljunk velük együtt - javasolja Devorah Heitner médiaszakértő, aki néhány tippet is megoszt azzal kapcsolatban, tiltás helyett mit tehet egy szülő, ha gyereke új appot szeretne a mobiljára.","shortLead":"Amint elkezdjük megismerni gyerekeink digitális világát, már nem fogunk annyira idegenkedni a kütyükkel benépesített...","id":"20180605_veszelyes_app_mobil_Mit_tehet_egy_szulo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b01e508-8dfa-4e63-9087-f24f651e1472","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180605_veszelyes_app_mobil_Mit_tehet_egy_szulo","timestamp":"2018. június. 05. 13:15","title":"Fél, hogy gyereke veszélyes appokat telepít a mobiljára? Mit tehet ilyenkor egy szülő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e797cc-618f-4c76-9252-a30d00eb835b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hani Mulki jordániai kormányfő hétfőn lemondott, miután nem csitul az adóemelések és egyéb megszorító intézkedések miatt több napja kirobbant tömegtüntetések hevessége.","shortLead":"Hani Mulki jordániai kormányfő hétfőn lemondott, miután nem csitul az adóemelések és egyéb megszorító intézkedések...","id":"20180604_A_tuntetok_elsoportek_a_jordan_kormanyt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17e797cc-618f-4c76-9252-a30d00eb835b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"532c81f7-8645-4fab-8cd6-81d093394e92","keywords":null,"link":"/vilag/20180604_A_tuntetok_elsoportek_a_jordan_kormanyt","timestamp":"2018. június. 04. 14:41","title":"A tüntetők elsöpörték a jordán kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"121deab9-be36-4309-8e59-741f513537db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Forgalomkorlátozás is van, a forgatás a villamosok közlekedését is érinti. A helyi boltosok Will Smith-ről beszélnek.","shortLead":"Forgalomkorlátozás is van, a forgatás a villamosok közlekedését is érinti. A helyi boltosok Will Smith-ről beszélnek.","id":"20180605_UFO_vagy_mi_ez_Lehet_hogy_Will_Smith_filmet_forgat_a_Frankel_Leo_uton_Video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=121deab9-be36-4309-8e59-741f513537db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f542ec57-0828-4734-bf9b-9232aedeb177","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_UFO_vagy_mi_ez_Lehet_hogy_Will_Smith_filmet_forgat_a_Frankel_Leo_uton_Video","timestamp":"2018. június. 05. 21:42","title":"UFO vagy mi ez? Lehet, hogy Will Smith filmet forgat a Frankel Leó úton? Videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d9d277c-4bfc-43a9-b1c4-35c55a4fd1c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kevés olyan ember van Magyarországon, akinél legalább egyszer nem próbálkoztak még a feltöltőkártyás csalással. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) most betiltotta azt a feltöltési módot, amelyet kihasználva sikert érhettek el az ügyfeleket esetenként akár 10-30 ezer forinttal is megkárosító csalók.","shortLead":"Kevés olyan ember van Magyarországon, akinél legalább egyszer nem próbálkoztak még a feltöltőkártyás csalással...","id":"20180605_feltoltos_sim_kartya_feltoltokartya_egyenleg_feltoltese_smsben_magyar_telekom_nmhh","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d9d277c-4bfc-43a9-b1c4-35c55a4fd1c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba01e84-8516-4a7f-bf4f-bd37da2c69ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20180605_feltoltos_sim_kartya_feltoltokartya_egyenleg_feltoltese_smsben_magyar_telekom_nmhh","timestamp":"2018. június. 05. 12:23","title":"Betiltották az SMS-es egyenlegfeltöltést, vége a legendás feltöltőkártyás csalásoknak [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d094d2-4b9d-41d6-b851-5b477ff77b96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a lakás jól látható pontjára kitett mobilhasználati szabályzat elkészítését javasolják a gyerekeket érő krízishelyzetek terén sokat tapasztalt magyar szakemberek. Egy példaszabályzatot is készítettek.","shortLead":"Egy, a lakás jól látható pontjára kitett mobilhasználati szabályzat elkészítését javasolják a gyerekeket érő...","id":"20180604_okostelefon_szabalyzat_gyerekeknek_plakat_kek_vonal_alapitvany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05d094d2-4b9d-41d6-b851-5b477ff77b96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db645f85-ab4a-4a51-bb48-c411b443591e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_okostelefon_szabalyzat_gyerekeknek_plakat_kek_vonal_alapitvany","timestamp":"2018. június. 04. 11:03","title":"Ha van gyereke, fogadja meg: hasznos lesz, ha kitesz egy ilyen plakátot a lakásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]